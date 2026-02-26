280 lóerős sportváltozatot kap az Opel Corsa

Az Opel bejelentette, hogy új modellel bővíti az elektromos sportmodelleket jelentő GSE sorozatát. Az Opel Mokka GSE tavalyi premierje és piacra dobása után az új Corsa GSE lesz a következő „hétköznapi” sportautó, amely meglepően nagy teljesítményével várhatóan szórakoztató vezetési élményt kínál majd. Egyelőre csak egy ízelítő képet tettek közzé a modellről, amelyen a kereke látszik.

Opel Mokka GSE. Fotó: Opel

A Mokka GSE-hez hasonlóan az új Corsa GSE is a jelenlegi modellgeneráción alapul, ami azt jelenti, hogy a kocsi közeli rokona lesz a Peigeot E-208 GTi-nek. A francia hot hatch mozgatásáról egy 280 lóerős, 345 Nm nyomatékú villanymotor gondoskodik, az erő útra vitelét önzáró differenciálmű is segíti az első tengelyen.

A 19 colos felni mögött 355 mm átmérőjű tárcsafék lakozik, négydugattyús féknyereggel. Fotó: Opel

Az 54 kWh-s akkumulátor 350 km-es hatótávolságot biztosít, a kocsi gyorsulása 5,7 másodperc 0–100 km/h-ra. A Corsa GSE ugyanezt a hajtásláncot fogja megkapni.

Peugeot E-208 GTi. Fotó: Peugeot

Az új Opel kis hot hatch modellje még ebben az évben megrendelhető lesz, de vélhetően nem marad sokáig piacon, mivel a Corsa következő nemzedéke, a Corsa G várhatóan 2027-ben érkezik.