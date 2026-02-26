Rendkívüli

autós hírOpelOpel Corsa

280 lóerős sportváltozatot kap az Opel Corsa

A Mokka GSE elektromos hajtásláncával érkezik a kisautó leggyorsabb verziója.

2026. 02. 26. 9:11
Forrás: Opel
Az Opel bejelentette, hogy új modellel bővíti az elektromos sportmodelleket jelentő GSE sorozatát. Az Opel Mokka GSE tavalyi premierje és piacra dobása után az új Corsa GSE lesz a következő „hétköznapi” sportautó, amely meglepően nagy teljesítményével várhatóan szórakoztató vezetési élményt kínál majd. Egyelőre csak egy ízelítő képet tettek közzé a modellről, amelyen a kereke látszik.

Opel Mokka GSE. Fotó: Opel

A Mokka GSE-hez hasonlóan az új Corsa GSE is a jelenlegi modellgeneráción alapul, ami azt jelenti, hogy a kocsi közeli rokona lesz a Peigeot E-208 GTi-nek. A francia hot hatch mozgatásáról egy 280 lóerős, 345 Nm nyomatékú villanymotor gondoskodik, az erő útra vitelét önzáró differenciálmű is segíti az első tengelyen. 

A 19 colos felni mögött 355 mm átmérőjű tárcsafék lakozik, négydugattyús féknyereggel. Fotó: Opel

Az 54 kWh-s akkumulátor 350 km-es hatótávolságot biztosít, a kocsi gyorsulása 5,7 másodperc 0–100 km/h-ra. A Corsa GSE ugyanezt a hajtásláncot fogja megkapni.

Peugeot E-208 GTi. Fotó: Peugeot

Az új Opel kis hot hatch modellje még ebben az évben megrendelhető lesz, de vélhetően nem marad sokáig piacon, mivel a Corsa következő nemzedéke, a Corsa G várhatóan 2027-ben érkezik.

 

