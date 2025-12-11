Felvarrta az Astra ráncait, ettől várja az eladások beindulását az Opel

A Peugeot 308 technikájára épülő Astra, amelyet Rüsselsheimben gyártanak, hamarosan megújult köntösben, markánsabb dizájnnal és fejlettebb technológiával lesz elérhető. Néhány hét múlva ünnepli világpremierjét a frissített alsó-középkategóriás Opel a Brüsszeli Autószalonon, 2026. január 9-én, az értékesítése pedig 2026 első felében indul. Lássuk, miben változik a német népautó:

Új Vizor-maszk megvilágított Opel-jellel

Nagyobb tekintélye lesz az utakon a világító emblémával

Fotó: Opel

Az Astra friss formaelemeit a szeptemberben leleplezett, 800 (!) lóerősnek mondott Corsa GSE Vision Gran Turismo koncepcióautó ihlette. Keskenyebb és karakteresebb lett az Astrán a jellegzetes márkaarc, az Opel Vizor, a megvilágított villámos embléma hangsúlyosan helyezkedik el a középpontjában. Az embléma egyben fénycsíkok kiindulópontja is, amelyek vízszintesen a fényszórókba, függőlegesen pedig a motorháztető ívébe futnak.

Adaptív Intelli-Lux HD fényszóró

Újak a 17 és 18 colos könnyűfém keréktárcsák, csakúgy, mint az új metálfények, a „Kontur White” és a „Klover Green”.

Fotó: Opel

Az Opel szerint az új Astra világítástechnikája egyedülálló a kompakt kategóriában, ugyanis mostantól a Grandland fejlett Intelli-Lux HD világítása az Astrához is elérhető feláras extraként.

Az adaptív, vakításmentes LED fényszórók több mint ötvenezer elemből állnak,

és még gyorsabban és pontosabban világítják meg a jármű előtt haladó, valamint a szembejövő közlekedőket, mint a korábbi mátrix fényszórók. Emellett a jármű előtti fénykéve digitálisan állítható, így a rendszer kanyarfényszóró is, de nagy kormányzási szög esetén egy további fénymodul is működésbe lép a jármű megfelelő oldalán, oldalról megvilágítva az utat. Az új fényszóró a LED-ek fényerejét úgy szabályozza, hogy a táblákról visszaverődő fény ne vakítsa el a vezetőt.

Alapfelszereltségként gerincbarát ülések

Fotó: Opel

Már a belépő szinttől az alapfelszereltség részét képezik az Opel által kifejlesztett, az Astrához most először elérhető Intelli-Seat ülések. Egyedi jellemzőjük az ülés közepén futó speciális bevágás, amely – mint az országúti kerékpárok nyeregkialakításánál – csökkenti a farokcsontra nehezedő nyomást. A szabadalmaztatott Intelli-Seat ergonómiai kialakítása a hosszú autózások során is biztosítja a maximális vezetési kényelmet.