Felvarrta az Astra ráncait, ettől várja az eladások beindulását az Opel

A német kompakt új maszkot és fényszórókat kapott, az elektromos változatának a hatótávja is megnőtt.

2025. 12. 11. 9:50
Opel Astra Forrás: Opel
A Peugeot 308 technikájára épülő Astra, amelyet Rüsselsheimben gyártanak, hamarosan megújult köntösben, markánsabb dizájnnal és fejlettebb technológiával lesz elérhető. Néhány hét múlva ünnepli világpremierjét a frissített alsó-középkategóriás Opel a Brüsszeli Autószalonon, 2026. január 9-én, az értékesítése pedig 2026 első felében indul. Lássuk, miben változik a német népautó:

Új Vizor-maszk megvilágított Opel-jellel

Opel Astra
Nagyobb tekintélye lesz az utakon a világító emblémával
Fotó: Opel

Az Astra friss formaelemeit a szeptemberben leleplezett, 800 (!) lóerősnek mondott Corsa GSE Vision Gran Turismo koncepcióautó ihlette. Keskenyebb és karakteresebb lett az Astrán a jellegzetes márkaarc, az Opel Vizor, a megvilágított villámos embléma hangsúlyosan helyezkedik el a középpontjában. Az embléma egyben fénycsíkok kiindulópontja is, amelyek vízszintesen a fényszórókba, függőlegesen pedig a motorháztető ívébe futnak. 

Adaptív Intelli-Lux HD fényszóró

Opel Astra
Újak a 17 és 18 colos könnyűfém keréktárcsák, csakúgy, mint az új metálfények, a „Kontur White” és a „Klover Green”. 
Fotó: Opel

Az Opel szerint az új Astra világítástechnikája egyedülálló a kompakt kategóriában, ugyanis mostantól a Grandland fejlett Intelli-Lux HD világítása az Astrához is elérhető feláras extraként. 

Az adaptív, vakításmentes LED fényszórók több mint ötvenezer elemből állnak,

és még gyorsabban és pontosabban világítják meg a jármű előtt haladó, valamint a szembejövő közlekedőket, mint a korábbi mátrix fényszórók. Emellett a jármű előtti fénykéve digitálisan állítható, így a rendszer kanyarfényszóró is, de nagy kormányzási szög esetén egy további fénymodul is működésbe lép a jármű megfelelő oldalán, oldalról megvilágítva az utat. Az új fényszóró a LED-ek fényerejét úgy szabályozza, hogy a táblákról visszaverődő fény ne vakítsa el a vezetőt.

Alapfelszereltségként gerincbarát ülések

Opel Astra
Fotó: Opel

Már a belépő szinttől az alapfelszereltség részét képezik az Opel által kifejlesztett, az Astrához most először elérhető Intelli-Seat ülések. Egyedi jellemzőjük az ülés közepén futó speciális bevágás, amely – mint az országúti kerékpárok nyeregkialakításánál – csökkenti a farokcsontra nehezedő nyomást. A szabadalmaztatott Intelli-Seat ergonómiai kialakítása a hosszú autózások során is biztosítja a maximális vezetési kényelmet.

Felárért elérhetőek a hátbarát AGR-tanúsítvánnyal rendelkező ülések is speciális, újrahasznosított, velúr-hatású huzattal, többfokozatú ülésfűtéssel, elektropneumatikus deréktámasszal, valamint masszázs- és memóriafunkcióval.

Villanyautó 454 kilométer hatótávolsággal

Opcionálisan elérhető a kontrasztos fekete tető is
Fotó: Opel

Az 58 kWh-s akkumulátorral az Astra Electric kombinált hatótávolsága 454 kilométerre (WLTP) nőtt, vagyis 

a villanyos változat vezetője körülbelül 8 százalékkal (34 kilométerrel) többet autózhat két töltés között, mint eddig.

Egy másik új és hasznos funkció: az elektromos Astrában most először elérhető a V2L – Vehicle to Load – amelynek használatával külső eszközöket, például elektromos kerékpárokat vagy egyéb felszereléseket is lehet tölteni az autóról.

A frissített Astra és Astra Sports Tourer (kombi) modell további újdonságairól és hajtáslánc-kínálatáról további információk a januári világpremier után várhatóak.


 

