autós hírJaguarautóépítőtuningoláscsúnya

Az év legrondább autójává építettek át egy pórul járt Jaguart

Ahelyett, hogy szervizbe vitték volna, minden lomot rábarkácsoltak a hátsó udvarból – förtelmes eredménnyel.

2025. 12. 31. 11:24
Fotó: Carscoops/Alan Leftwich
Egy koccanás nem túl súlyos nyomait kellett volna eltüntetni a Jaguar X-Type elejéről, ami némi karosszériamunkával és pár bontott alkatrésszel viszonylag olcsó megoldásnak ígérkezett, csakhogy a tuningolás világa felé nyitott tulajdonos egészen más utat választott az amerikai Nyugat-Virginia államban. Házilag állt neki elfedni a sérült elemeket, és a jelek szerint minden alkatrészt felhasznált, amit a pincében, a műhelyben vagy éppen a kert végében talált – így született meg az idei legrondább autó.

Fotó: Carscoops/Alan Leftwich

Egy kisméretű terepjáró jármű (UTV) műanyag orrelemét tette fel az alkotó a motorháztetőre, a szürke Jaguar visszafogott stílusával rémes kontrasztot adó sárga színben, ám mivel annak lámpái közútra nem voltak megfelelők, egy szabadon álló külön fényszórópárral egészítette ki a kompozíciót. Felkerült néhány szintén stílusidegen fekete műanyag borítás is, egyikük a lökhárítón éktelenkedik, a másik kettő pedig az X-Type eredeti ikerlámpáit hivatott eltakarni.

Fotó: Carscoops/Alan Leftwich

Ezzel az orrkialakítással sikerült minden méltóságától megfosztani az angol prémiumautót, amely már a tuning sokadik stációjánál járhat, a korábbaikról a lökhárító alsó „hókotrója”, illetve oldalt a mélytengeri élővilág lényeit idéző kopoltyúk és tarajok (a tükörházon) tanúskodnak. Új formai elem lehet az eredetileg feltehetően tetősínnek szánt, végül a motorház- és csomagtérfedélig burjánzó keretrendszer, amelyet nem más alkot, mint közönséges PVC vízcsövek sokasága.

 
 

