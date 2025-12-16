autós hírrendőrségkecskeTexas

„Igazoltatták” a kóborló kecskét, erre önként beszállt a rendőrautóba + videó

Meglepő jeleneteket rögzítettek a járőrök testkamerái, a párosujjú patás pedig a közösségi média sztárja lett.

2025. 12. 16. 16:31
Fotó: Little Elm Police
Rendhagyó rabosításra került sor az Egyesült Államokban: a texasi Little Elm külterületén, az út mellett kóborolt egy gazdátlan kecske, és a lakossági bejelentésre kiérkező rendőrök úgy ítélték meg, a közlekedés biztonsága miatt nem maradhat ott. De hogyan tuszkolják be a járőrautóba? Nos, mint arról a hazai Police.hu oldal is beszámolt, a tesTkamerás egyenruhás inkább a szóbeli meggyőzést választotta: – Hé, te, kecske, hogyan kerülsz ide? – kérdezte indításként, majd így folytatta: – Nézd, milyen klassz kocsi, gyere, szállj be! Bár nem teljeseN zökkenőmentesen, idővel ez a forgatókönyv valósult meg: némi noszogatás után a jószág először a jobb első ülést vette célba, végül azonban önként beugrott a hátsó ülésre, a rendőr pedig rá is csukta az ajtót.

Forrás: Little Elm Police

Amikor a jogait ismertették vele, már békésen lekuporodott az autó hátsó traktusában, és semmi terhelőt nem mekegett. Ezt a helyi rendőrség humoros beszámolója azzal egészítette ki, hogy a gyanúsított nem adott magáról azonosításra alkalmas információt, és az amerikai médiát is bejárt sztoriban a kommentelők sem fukarkodtak a vicces fordulatokkal, volt, aki mesterséges intelligenciával még rabruhát is kreált szegény kecskének. Ám hiába a rendőrségi felhívás és a nagy hírverés, nem jelentkezett gazdája a jószágért, mely az utolsó információk szerint még mindig a Denton megyei állatmenhelyen tartózkodik, ahová a járőr beszállította.

 

 


 

Külföldi híreink

