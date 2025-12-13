Ez történik, ha egy 40 tonnás kamion elé kifordul egy lassú autó + videó

A Bpiautósok szokás szerint több érdekes fedélzeti kamerás felvételt vágott össze egy videóba. Az első felvétel beküldője szerint egy idős hölgy egy üzemanyag-szállító kamion elé fordult ki a Suzukival. A jármű tömege körülbelül 40 tonna volt, vagyis egy olyan szerelvényről beszélünk, amelynek fékútja nagyságrendekkel hosszabb egy személyautóénál. A különösen veszélyes helyzetet az is súlyosbította, hogy a sofőrnek lett volna külön besorolósávja, mégis közvetlenül a kamion elé hajtott ki. Jól látszik, mennyire kevés helye maradt a teherautó vezetőjének, a gyorsítósávba kellett lehúzódnia, hogy elkerülje az ütközést.

A második esetnél már nem egy rossz döntés, hanem egy súlyos mulasztás okozott komoly anyagi kárt. A videón az látszik, hogy egy szemből érkező kisteherautóról rögzítetlen rakomány repült le, ami nekicsapódott a bal első fényszórónak, valamint behorpasztotta a motorháztetőt is. „Éppen előzéshez vettem fel a pozíciót, amikor az eset történt. A baleset 2025. november 8-án, 15 óra 51 perckor történt a 4-es főúton, Ebes és Debrecen között, Debrecen irányába haladva, a 214-es kilométerszelvénynél” – írta meg a felvétel beküldője. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy személyi sérülés nem történt, de a rögzítetlen rakomány akár sokkal súlyosabb következményekkel is járhatott volna.

A harmadik felvétel december 7-én, 16.40 körül készült Zalaszentiván és Zalaegerszeg között készült. A videón egy majdnem balesettel végződő előzési manőver látható: a szemből érkező jármű és az előző autó közötti távolság ijesztően kicsi volt, a helyzet kimenetele pedig nem az előzést végrehajtó sofőrön múlt. Kizárólag a többi közlekedő lélekjelenlétén és reakcióján múlt, hogy nem történt frontális ütközés.