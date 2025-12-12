autós hírKaposvárkaszkadőr

Két keréken vezette az autóját Kaposváron, de a rendőrség nem értékelte a kaszkadőrmutatványt

Bódultan vezetett, sok autót összetört, és amikor nem fért el a sávban, két kerékre állította a kocsiját.

2025. 12. 12. 10:55
Forrás: Magyarország Ügyészsége
A Kaposvári Járási Ügyészség egyebek mellett közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat egy negyvenes éveiben járó férfival szemben. A vád szerint a többszörös visszaeső sofőrnek sosem volt jogosítványa, viszont eltiltás hatálya alatt 2024 júniusában mégis autóba ült, és Dombóvárról Kaposvárra indult. A vezetést megelőzően kábítószert, új pszichoaktív anyagot, valamint nyugtatót is fogyasztott, ezáltal a vezetés során bódult állapotban volt.

Kaposvár belvárosában úgy kezdett előzésbe, hogy nem győződött meg annak biztonságos feltételeiről. A manőver során a sajátján kívül négy autót rongált meg, amikor 

a megelőzött és a szemből érkező jármű között csak úgy fért el a kocsija, hogy két keréken, erősen balra dőlve ment el mellettük.

Ekkor sérült meg a szemből közlekedő sofőr, mivel autójának letört visszapillantó tükre a lehúzott ablakon keresztül a fejének csapódott.

A férfi a baleset ellenére megállás nélkül haladt tovább, őt pár utcával arrébb sikerült megállítania a rendőröknek, miután a férfi több gyalogos veszélyeztetése után végül egy zsákutcába hajtott.

 

