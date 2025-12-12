autós videóautós hírFloridarepülőbaleset

Békésen ment haza az autópályán, amikor hirtelen egy repülő landolt az autóján + videó

Florádában egy kétmotoros kisrepülő egy Toyota Camryre zuhant rá.

2025. 12. 12.
Váratlan fordulatot vett a hazaút a floridai I-95-ös autópályán az 57 éves nő számára, amikor egy kisrepülő lezuhant az autópályán, és közben pont az ő Toyota szedánjába csapódott. Az eset hétfőn délután 5.45 körül történt, és egy közeli jármű fedélzeti kamerája rögzítette. Pillanatokkal korábban a Beechcraft 55 pilótája mindkét hajtómű teljesítményvesztését jelentette, azután megkísérelte a kényszerleszállást.

A felvétel azt a drámai pillanatot mutatja be, amikor a repülőgép hirtelen zuhanni kezd az autópálya felett, majd a Toyota hátuljának ütközik. Miután rövid időre visszapattant az autó tetejéről, a repülőgép elvesztette a futóművét, és utána már az autópálya aszfaltján csúszott, amíg a középső korlátnak dőlve meg nem állt.

Fotó: Florida Highway Patrol

A floridai autópálya-rendőrség szerint a Toyota sofőrje súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket szenvedett, amelyeket egy közeli kórházban kezelnek. A 27 éves repülőgép-pilóta és utasa sértetlenül távozott a roncsokból. A dolgok azonban sokkal rosszabbul is végződhettek volna, ha a repülőgép kerekei közelebb landolnak az autó bal oldalához.

Fotó: Florida Highway Patrol

Az Egyesült Államokban a közúti kényszerleszállások gyakoribbak, mint ahogy a legtöbben hiszik. Amikor a kisrepülők motorjai elromlanak vagy kifogynak az üzemanyagból, a pilóták néha úgy döntenek, hogy hosszú, egyenes autópálya-szakaszokon szállnak le, különösen az olyan államokban, mint Florida és Kalifornia, ahol a kisrepülők használata gyakori. A pilótákat arra képzik ki, hogy ilyenkor a nyílt terepet részesítsék előnyben, és minimalizálják a földön tartózkodó embereket fenyegető kockázatot, ezért ezeknek a leszállásoknak a többsége az autópályák üres szakaszain történik. Azok az esetek,melyekben egy repülőgép ütközik egy guruló járművel, rendkívül ritkák.
 

 

