Ennél pofátlanabb húzást nehéz elképzelni a forgalomban + videó

Két helyszín, két döbbenetes jelenet ugyanabban a videóban. A rendőrség már eljárást indított mindkét esetben.

2025. 12. 11. 8:45
Forrás: BpiAutósok
A videót a Bpiautósok tette közzé. Az első eset az M0-áson történt, ahol egy furgonos minden létező szabályt és íratlan közlekedési normát átlépve próbált előnyt szerezni a torlódásban. A dugóban állókat sorra előzte a leállósávból, mintha rá nem vonatkoznának a szabályok, majd egy Mercedes vezetőjével is összetűzésbe került, aki nem engedte be maga elé.

A második esemény Miskolcon játszódott. A videó beküldője szerint a fekete Skoda Octavia kombi sofőrje gondolkodás nélkül haladt át a záróvonalon, majd a szembesávban előzve életveszélyes helyzetet teremtett. A beküldő röviden így foglalta össze a történteket: „záróvonal, szembesávon haladás, melynél életveszélyesen veszélyeztette a szemben álló piros autóst. Nem úszhatja meg…”

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

