Ennél pofátlanabb húzást nehéz elképzelni a forgalomban + videó

A videót a Bpiautósok tette közzé. Az első eset az M0-áson történt, ahol egy furgonos minden létező szabályt és íratlan közlekedési normát átlépve próbált előnyt szerezni a torlódásban. A dugóban állókat sorra előzte a leállósávból, mintha rá nem vonatkoznának a szabályok, majd egy Mercedes vezetőjével is összetűzésbe került, aki nem engedte be maga elé.

A második esemény Miskolcon játszódott. A videó beküldője szerint a fekete Skoda Octavia kombi sofőrje gondolkodás nélkül haladt át a záróvonalon, majd a szembesávban előzve életveszélyes helyzetet teremtett. A beküldő röviden így foglalta össze a történteket: „záróvonal, szembesávon haladás, melynél életveszélyesen veszélyeztette a szemben álló piros autóst. Nem úszhatja meg…”