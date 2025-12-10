Kamera is rögzítette, ahogy az égbe repült egy autó Nagyváradon + videó

Térfigyelő kamera rögzítette azt a hajmeresztő balesetet, amely múlt szerda este történt Nagyváradon. Egy Mercedes-Benz sofőrje nagy sebességgel repült át a körforgalmon és másik két, szemből érkező autó fölött. A videó végén már csak a hangos csattanás hallható, de a kocsi végül egy közeli benzinkút kertjében ért földet.

A rendőrség szerint a sofőr sem alkohol, sem pedig más tudatmódosító szer hatása alatt nem állt, a cukorbetegsége miatt lett rosszul vezetés közben. Az 55 éves férfit könnyebb, valamint közepesen súlyos sérülésekkel szállították kórházba – írta a Maszol.ro.