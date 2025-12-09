Megállt a belső sávban bámészkodni, utána már ő szolgáltatta a látnivalót + videó

Napsütéses időben, az M4-es autópálya főváros felé vezető oldalán történt egy baleset, melyhez félpályás zárás mellett mentőhelikopter is érkezett. De az országhatár felé vezető oldal zavartalanul haladt egészen addig, amíg egy sofőr a baleset mellé érve, minden valós ok nélkül hirtelen szinte állóra nem fékezte az autóját, hogy bámészkodhasson. A mögötte jövő is lassított, de érkezett egy harmadik autó is, melynek sofőrje nem figyelhetett (lehet, hogy telefonozott vagy ő is a balesetet nézhette) és belerohant az előtte lévő két autóba. A felvételen látszik: csak az utolsó pillanatokban kezdett el fékezni.

Sokan nem mérik fel a helyzetet, hogy egy ilyen bámészkodás miatti lassítással balesetveszélyt okoznak. A forgalom helyett a balesetre figyelnek, és közben indokolatlanul lassítják, akadályozzák a forgalmat. Bármikor előfordulhat, hogy a bámészkodó előtt haladónak lesz műszaki hibája vagy fékeznie kell valamiért: figyelem és a megfelelő követési távolság hiányában esély sincs a baleset elkerülésére, vagy a bámészkodó mögött érkező nem tud megfelelően reagálni az eseményekre – és már ott is az újabb baleset.

Ne videózzunk, ne bámészkodjunk, egyrészt mert balesetveszélyes, másrészt kegyeleti, erkölcsi okokból is aggályos.