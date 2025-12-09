autós videóautós hírM4-es autópálya

Megállt a belső sávban bámészkodni, utána már ő szolgáltatta a látnivalót + videó

A katasztrófaturizmus miatt történt súlyos ráfutásos baleset az M4-es autópályán.

2025. 12. 09. 10:09
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Napsütéses időben, az M4-es autópálya főváros felé vezető oldalán történt egy baleset, melyhez félpályás zárás mellett mentőhelikopter is érkezett. De az országhatár felé vezető oldal zavartalanul haladt egészen addig, amíg egy sofőr a baleset mellé érve, minden valós ok nélkül hirtelen szinte állóra nem fékezte az autóját, hogy bámészkodhasson. A mögötte jövő is lassított, de érkezett egy harmadik autó is, melynek sofőrje nem figyelhetett (lehet, hogy telefonozott vagy ő is a balesetet nézhette) és belerohant az előtte lévő két autóba. A felvételen látszik: csak az utolsó pillanatokban kezdett el fékezni. 

Sokan nem mérik fel a helyzetet, hogy egy ilyen bámészkodás miatti lassítással balesetveszélyt okoznak. A forgalom helyett a balesetre figyelnek, és közben indokolatlanul lassítják, akadályozzák a forgalmat. Bármikor előfordulhat, hogy a bámészkodó előtt haladónak lesz műszaki hibája vagy fékeznie kell valamiért: figyelem és a megfelelő követési távolság hiányában esély sincs a baleset elkerülésére, vagy a bámészkodó mögött érkező nem tud megfelelően reagálni az eseményekre – és már ott is az újabb baleset. 

Ne videózzunk, ne bámészkodjunk, egyrészt mert balesetveszélyes, másrészt kegyeleti, erkölcsi okokból is aggályos.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEgyesült Államok

Igenis vannak angyalok!

Bayer Zsolt avatarja

Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu