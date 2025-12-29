Borzalmas tragédia: felesége szeme láttára sodorta el a lavina a magyar túrázót

Meghalt egy magyar férfi, miután egy lavina elsodorta az olaszországi Dél-Tirolban, az Aurina-völgyben található Riesernock környékén – írja a Corriere della Sera. A baleset 2500 méter körüli magasságban történt hétfő délután, amikor a férfi és felesége túrázott. A hirtelen leszakadó hótömeg az 52 férfit több száz méterre elsodorta.

A mentőalakulatok helikopterrel érkeztek a helyszínre, de a férfi életét már nem tudták megmenteni, feleségét pedig sértetlenül találták meg.

Az Aurina-völgy Dél-Tirool egyik olyan magashegyi területe, amely vastag hótakarója miatt vonzza a sífutókat és túrázókat, ugyanakkor a lavinaveszély is fokozott. A túrázók gyakran nem készülnek fel minden eshetőségre, például nem nézik meg a veszélyre figyelmeztető előrejelzéseket.