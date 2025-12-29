közlekedési balesetveolváros

Egy város gyászolja tanárát a tragikus baleset után

Mély gyász ül a városon, miután egy tragikus közlekedési balesetben életét vesztette a közösség által tisztelt és szeretett tanár.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 21:31
A tragikus közlekedési balesetben a vétlen sofőr halt meg Forrás: TV2
Halálos közlekedési baleset történt Ajka és Noszlop között, amikor egy nagy sebességgel haladó sportautó frontálisan ütközött egy család járművével – adta hírül a Veol. 

A vétlen autót vezető tanár életét vesztette, egyik gyermeke életveszélyesen megsérült. 

A tragédia mélyen megrázta az érintett települések közösségét.

A balesetről további részleteket ITT olvashat. 

Borítókép: veol.hu

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

