Egy város gyászolja tanárát a tragikus baleset után

Halálos közlekedési baleset történt Ajka és Noszlop között, amikor egy nagy sebességgel haladó sportautó frontálisan ütközött egy család járművével – adta hírül a Veol.
A vétlen autót vezető tanár életét vesztette, egyik gyermeke életveszélyesen megsérült.
A tragédia mélyen megrázta az érintett települések közösségét.
A balesetről további részleteket ITT olvashat.
