Vitályos Eszter: A Tisza Párt megszorításai veszélyeztetnék a magyar családokat

Vitályos Eszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy országgyűlési képviselőként kötelességének tartja a Dunakanyarban élő családok védelmét. Ennek kapcsán felháborítónak nevezte, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt szerinte eltitkolná, milyen megszorításokat tervez.

A képviselő úgy fogalmazott:

amikor a sajtó beszámol ezekről az ügyekről, a Tisza Párt bírósági eljárásokkal próbálja elhallgattatni az újságírókat.

Vitályos Eszter szerint ez a baloldal valódi arca, amely a nyilvánosság előtt a sajtószabadságot hangsúlyozza, miközben a gyakorlatban betiltaná a számára nem tetsző véleményeket. Hozzátette: a Tisza Párt politikája adóemelésekkel és a családtámogatások csökkentésével sújtaná a magyar családokat. Mint írta,

a Tisza-csomag veszélyt jelent az itthon élők számára.

Vitályos Eszter hangsúlyozta: nem hagyják, hogy brüsszeli érdekek és baloldali megszorítások veszélyeztessék mindazt, amit az elmúlt években közösen elértek.