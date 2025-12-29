vitályos esztertisza pártmagyar péter

Vitályos Eszter: A Tisza Párt megszorításai veszélyeztetnék a magyar családokat

Vitályos Eszter, a Dunakanyar országgyűlési képviselője szerint a Tisza Párt eltitkolná a tervezett megszorításokat, és bírósági eszközökkel hallgattatná el azokat az újságírókat, akik feltárják az igazságot.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 21:59
Vitályos Eszter Forrás: Facebook
Vitályos Eszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy országgyűlési képviselőként kötelességének tartja a Dunakanyarban élő családok védelmét. Ennek kapcsán felháborítónak nevezte, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt szerinte eltitkolná, milyen megszorításokat tervez.

A képviselő úgy fogalmazott: 

amikor a sajtó beszámol ezekről az ügyekről, a Tisza Párt bírósági eljárásokkal próbálja elhallgattatni az újságírókat.

 Vitályos Eszter szerint ez a baloldal valódi arca, amely a nyilvánosság előtt a sajtószabadságot hangsúlyozza, miközben a gyakorlatban betiltaná a számára nem tetsző véleményeket. Hozzátette: a Tisza Párt politikája adóemelésekkel és a családtámogatások csökkentésével sújtaná a magyar családokat. Mint írta,

 a Tisza-csomag veszélyt jelent az itthon élők számára.

Vitályos Eszter hangsúlyozta: nem hagyják, hogy brüsszeli érdekek és baloldali megszorítások veszélyeztessék mindazt, amit az elmúlt években közösen elértek.

Borítókép: Vitályos Eszter Facebook-oldala


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

