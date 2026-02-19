kocsis mátéorbán viktorMagyar Péter

Kocsis Máté adott egy tockost a drogos buliban részt vevő Magyar Péternek

„Peti, azt mondja az Egyesült Államok elnöke, hogy ő azért szurkol Orbán Viktornak, mert kiváló munkát végzett, és a békéért dolgozik. Te meg eközben a háborúpártiak sorát gazdagítod, és ott alszol drogos bulikban" – fogalmazott közösségi oldalán Kocsis Máté, miután a washingtoni Béketanács ülésén Donald Trump nyilvánosan is támogatásáról biztosította Orbán Viktort. A Fidesz frakcióvezetője arra reagált, hogy Magyar Péter bevallotta: egy olyan lakásban járt, ahol orgia folyt és kábítószernek tűnő anyag is volt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 22:16
Borítókép: Magyar Péter bulizik (Forrás: YouTube)
„Peti, azt mondja az Egyesült Államok elnöke, hogy ő azért szurkol Orbán Viktornak, mert kiváló munkát végzett, és a békéért dolgozik. Te meg eközben a háborúpártiak sorát gazdagítod, és ott alszol drogos bulikban. Azért legalább ezt gondold át, kérlek!” – fogalmazott közösségi oldalán Kocsis Máté.

Mint ismert, csütörtök délután zajlott a Béketanács alakuló ülése Washingtonban, amelyen Donald Trump amerikai elnök és a világ számos más vezetője mellett Orbán Viktor is részt vett. 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök, akit teljes mértékben, abszolút támogatok a választáson

– mondta az eseményen Donald Trump. Az Egyesült Államok elnöke hozzátette még azt is: „Európában nem mindenkinek tetszik a támogatásom, de ez rendben van. Hihetetlen munkát végzett a bevándorlás területén, ellentétben egyes országokkal, amelyek kárt okoztak maguknak. Teljes mértékben támogatom Önt, és ezt nyilvánosan is kijelentem. Egyszer már megtettem, de most újra kijelentem.” 

Jól fog szerepelni, Viktor. Nagyon köszönöm, hogy itt van. Nagyszerű ország.

– mondta.

Magyar Péter drogos buliban járt

Mint ahogyan azt korábban megírtuk, furcsa beismerő videót tett közzé Magyar Péter, amelyben bevallotta, hogy

két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószernek tűnő anyag is volt, de a Tisza Párt vezetője azt állította, ő nem fogyasztott drogot.

A Tisza-vezér azért kényszerült vallomástételre, mert néhány napja egy rejtélyes weboldal, a radnaimark.hu jelent meg az interneten, a Tisza Párt alelnökének nevével.

A honlapon két napig egy összegyűrt ágyneműt mutató, biztonsági kamerás felvételből kivágott kép és egy „coming soon” (hamarosan jön) felirat fogadta a látogatókat. Két nappal később az üzenet megváltozott: a felirat helyére a „Once upon a time…” (Egyszer volt, hol nem volt…) szöveg került, valamint egy dátum, 2024. augusztus 3., amely utalt a közzétenni tervezett felvétel készítésének dátumára. Ezekre reagált múlt csütörtökön Magyar Péter.

Azóta az is kiderült, hogy Magyar Péter a budapesti alvilág kedvenc helyén tartott privát bulit, mielőtt a lakásra ment volna. A buliért pedig ukrán milliárdosokkal vehette fel a kapcsolatot.

A héten ráadásul a „Biztos?” kérdéssel frissült a radnaimark.hu oldal, amelyen Magyar Péter korábbi kijelentését idézik: „az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…”

Borítókép: Magyar Péter bulizik (Forrás: YouTube)


