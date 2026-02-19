Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen

Orbán BalázsUkrajnaEurópai Bizottság

Orbán Balázs: Brüsszeli kettős mérce a javából!

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán reagált Brüsszel legújabb húzására. Orbán Balázs szerint amíg Ukrajnát nem vonják felelősségre a zsarolás miatt, Magyarországot azonnal támadják, amikor megvédi magát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 19:11
Fotó: SVEN HOPPE Forrás: DPA
A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán reagált az ismételt brüsszeli kettős mércére. Orbán Balázs szerint amikor hazánkat zsarolja Ukrajna, akkor az Európai Unió nem tesz semmit, azonban amikor megvédjük magunkat, azonnal támadnak minket. 

Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy továbbra sem engedünk a nyomásgyakorlásnak
Fotó: SVEN HOPPE / DPA

Az Európai Bizottság nemrég rendkívüli ülést hívott össze, miután hazánk a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzet és az ukrán zsarolás okán nem szállít tovább dízelt Ukrajnába. Orbán Balázs ennek kapcsán közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy újabb példát látunk a brüsszeli kettős mércére. 

A bizottság magasról tesz arra, hogy Ukrajna zsarolja Magyarországot a kőolajszállításon keresztül, de amikor válaszlépésként nem küldünk Ukrajnának dízelt, akkor rendkívüli ülést hívnak össze

– hangsúlyozta bejegyzésében. 

Orbán Balázs egyúttal leszögezte, hogy a kormánynak továbbra is a magyarok érdeke az első, és továbbra sem enged hazánk a nyomásgyakorlásnak. 

Január végén támadás érte a Barátság kőolajvezeték déli szakaszát. Bár a sérült elemet február elejére kijavították, a szállítás azóta sem indult újra. Ukrajna ugyan eleinte műszaki okokra hivatkozott, azonban valójában politikai indíttatású döntésről van szó. Ezt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is hangsúlyozta a Kormányinfón. 

Teljesen nyilvánvaló, hogy az ukrán politikai vezetés tudatos és szándékos döntést hozott arról, hogy kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának

szögezte le a miniszter

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

