Orbán Balázs: Brüsszeli kettős mérce a javából!

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán reagált az ismételt brüsszeli kettős mércére. Orbán Balázs szerint amikor hazánkat zsarolja Ukrajna, akkor az Európai Unió nem tesz semmit, azonban amikor megvédjük magunkat, azonnal támadnak minket.

Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy továbbra sem engedünk a nyomásgyakorlásnak

Fotó: SVEN HOPPE / DPA

Az Európai Bizottság nemrég rendkívüli ülést hívott össze, miután hazánk a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzet és az ukrán zsarolás okán nem szállít tovább dízelt Ukrajnába. Orbán Balázs ennek kapcsán közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy újabb példát látunk a brüsszeli kettős mércére.

A bizottság magasról tesz arra, hogy Ukrajna zsarolja Magyarországot a kőolajszállításon keresztül, de amikor válaszlépésként nem küldünk Ukrajnának dízelt, akkor rendkívüli ülést hívnak össze

– hangsúlyozta bejegyzésében.