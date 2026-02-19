Deák DánielEurópai BizottságdieselOrbán ViktorUrsula von der Leyen

Deák Dániel: Ursuláék megijedtek Orbán Viktor válaszlépésétől

Rendkívüli ülést hívott össze az Európai Bizottság, miután Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállításokat Ukrajnába, mivel az ukránok politikai okok miatt nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket – hívta fel a figyelmet a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel szerint mindez több dologra is rávilágít.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 17:50
Rendkívüli ülést hívott össze az Európai Bizottság, miután Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállításokat Ukrajnába Forrás: AFP
Deák Dániel szerint mindez rávilágít arra, hogy Orbán Viktor válaszlépése hatékony volt és elérte Brüsszel ingerküszöbét, valamint Brüsszelnek sokkal fontosabb Ukrajna ellátása, mint Magyarországé és Szlovákiáé, hiszen a két országba január óta nem érkezik kőolaj, emiatt mégsem hívtak össze rendkívüli ülést.

Deák Dániel: Ursuláék megijedtek Orbán Viktor válaszlépésétől Fotó: MTI

Összességében Magyarország és Szlovákia közös fellépése hatékonynak minősült; a jelek szerint megijedtek Brüsszelben, főleg annak fényében, hogy az áram- és gázellátás leállítását is kilátásba helyezte a két ország

– vélekedett.

Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajnába

Ahogy arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, a magyar kormány megállapította, hogy a kőolajvezeték újraindításának fizikai, műszaki akadálya nincs

Kijev politikai okokból zsarolja Magyarországot, azért, hogy teljesítjük Ukrajna követeléseit. 

Ez nyílt beavatkozás a magyar választásokba. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élőben jelentkezett a kormány legfrissebb döntései után.

A Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába január 27-én leállt. Az azóta megtett ukrán ígéretek és hitegetések dacára Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Megállapítottuk, hogy a rendelkezésre álló egybehangzó és helyszínről származó információink alapján minden műszaki, minden fizikai és minden technikai feltétel adott ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítás Magyarország irányába újrainduljon

– mondta a miniszter.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

