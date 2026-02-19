Deák Dániel: Ursuláék megijedtek Orbán Viktor válaszlépésétől

Deák Dániel szerint mindez rávilágít arra, hogy Orbán Viktor válaszlépése hatékony volt és elérte Brüsszel ingerküszöbét, valamint Brüsszelnek sokkal fontosabb Ukrajna ellátása, mint Magyarországé és Szlovákiáé, hiszen a két országba január óta nem érkezik kőolaj, emiatt mégsem hívtak össze rendkívüli ülést.
Összességében Magyarország és Szlovákia közös fellépése hatékonynak minősült; a jelek szerint megijedtek Brüsszelben, főleg annak fényében, hogy az áram- és gázellátás leállítását is kilátásba helyezte a két ország
– vélekedett.
