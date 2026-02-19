Deák Dániel: Ursuláék megijedtek Orbán Viktor válaszlépésétől

Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajnába

Ahogy arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, a magyar kormány megállapította, hogy a kőolajvezeték újraindításának fizikai, műszaki akadálya nincs.

Kijev politikai okokból zsarolja Magyarországot, azért, hogy teljesítjük Ukrajna követeléseit.

Ez nyílt beavatkozás a magyar választásokba. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élőben jelentkezett a kormány legfrissebb döntései után.

A Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába január 27-én leállt. Az azóta megtett ukrán ígéretek és hitegetések dacára Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Megállapítottuk, hogy a rendelkezésre álló egybehangzó és helyszínről származó információink alapján minden műszaki, minden fizikai és minden technikai feltétel adott ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítás Magyarország irányába újrainduljon

– mondta a miniszter.

