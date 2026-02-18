Szlovákia is leállítja gázolaj exportját Ukrajna irányába

Az olajfinomítónak napi 7300-7500 tonna kőolajra van szüksége a belföldi igények kielégítéséhez. „A Slovnaft leállítja a gázolaj ukrajnai exportját és minden más exportot, teljes egészében a hazai piacra fog termelni” – mondta a kormányfő.

Robert Fico bejelentette, hogy Szlovákia leállítja a kőolajszállítást Ukrajna irányába Fotó: AFP

Hozzátette, nem fenyeget üzemanyaghiány, és más kőolajszármazékokból sem lesz hiány.

Az állami olajtartalék egy részének felhasználásával a Slovnaft azt az időszakot hidalja át, amíg megérkeznek a tartályhajók Horvátországba, onnan pedig vezetéken a kőolaj Szlovákiába. Az olajfinomító becslése szerint 20-30 napról van szó. Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszter elmondta, Karel Havlícek cseh ipari és kereskedelmi miniszter megvizsgálja, hogy Csehország tud-e szállítania kőolajat és kőolajtermékeket Szlovákiának. Saková szerint a kőolaj ellentétes irányú szállítása a jövőben alternatív szállítási útvonal lehet, de komoly beruházást igényel.

Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajnába

Ahogy arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, a magyar kormány a mai ülésen megállapította, hogy a kőolajvezeték újraindításának fizikai, műszaki akadálya nincs. Kijev politikai okokból zsarolja Magyarországot, azért, hogy teljesítjük Ukrajna követeléseit. Ez nyílt beavatkozás a magyar választásokba.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élőben jelentkezett a kormány legfrissebb döntései után.

„A Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába január 27-én leállt. Az azóta megtett ukrán ígéretek és hitegetések dacára Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Megállapítottuk, hogy a rendelkezésre álló egybehangzó és helyszínről származó információink alapján minden műszaki, minden fizikai és minden technikai feltétel adott ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítás Magyarország irányába újra induljon” – mondta a miniszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: AFP

Az, hogy Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, az egy politikai döntés, egy olyan politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg

– közölte Szijjártó Péter. Hozzátette: „Ez a politikai döntés egy egyértelmű ukrán politikai zsarolás Magyarországgal szemben, amelynek az a célja, hogy Magyarország teljesítse Ukrajna követeléseit, hogy Magyarország támogassa a háborút, engedjük meg, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába.

Ennek az ukrán politikai zsarolásnak a célja az, hogy egyezzünk bele Ukrajna európai uniós csatlakozásába, és adjuk fel az olcsó orosz energiahordozók használatát, ezzel adjuk fel a rezsicsökkentést, adjuk fel azt, hogy ma Európában a magyar emberek, a magyar családok fizetik messze a legalacsonyabb rezsiköltségeket

– magyarázta Szijjártó Péter.

Zelenszkij elnök ezzel a döntésével nyilvánvalóan egy olajellátási válságot szándékozott előidézni Magyarországon, amellyel nyílt, durva beavatkozást hajt végre a magyar választás folyamatába

– hangsúlyozta a tárcavezető.

