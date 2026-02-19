Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni + videó

Elfogadhatatlan az ukrán szabotázs, lépéseket tesz a kormány

Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket – közölte Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte, a történtek miatt Magyarország nemzetközi fórumokhoz fordul.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 13:21
Barátság kőolajvezeték Forrás: MTI
 Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón közölte,  február 6-a óta nem lenne akadálya az újraindításnak, az ukrán fél erre mindig egy-két napot kért, de a lépés mindeddig nem történt meg.

– Teljesen nyilvánvaló, hogy az ukrán politikai vezetés tudatos és szándékos döntést hozott arról, hogy kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának

– szögezte le a miniszter, jelezve, hogy a történtek miatt nemzetközi fórumokhoz fordulnak.

Elmondta: a történtek ellenére Magyarország ellátásbiztonsága garantált, a kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet, ami három hónapnál hosszabb időre elegendő, emellett a Mol, Horvátországon keresztüli szállítással, 500 ezer tonna orosz olajat rendelt meg.

Százhalombatta, 2007. január 9. A Mol Nyrt. Dunai Finomítójában a Barátság kõolajvezeték fogadóállomása. Leállt január 8-án este a Barátság vezetéken a kõolajszállítás Magyarországra. Az orosz cégek vis maiorral indokolják az európai vállalatokkal szembeni szerzõdéses kötelezettségeik elmulasztását, azt, hogy Oroszország leállította szállításait a Fehéroroszországon át haladó Barátság vezetéken.
 

Ismert, 

január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken,

Ukrajna azt állítja, hogy vezeték az orosz csővezeték-infrastruktúra elleni támadás következtében hibásodott meg. Ugyanakkor, amint az lapunk is megírta, a hírek szerint azonban nem az orosz támadás a fő oka annak, hogy nem érkezik olaj a Barátságon. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanis politikai alapon úgy döntött, hogy továbbra sem engedi a kőolajszállítás újraindítását Magyarország felé a Barátság vezetéken,

 holott a vezeték műszakilag teljesen alkalmas lenne a szállítás újraindítására, semmifajta műszaki vagy technikai ok nem gátolja a szállítások újraindítását.

Gulyás Gergely szerint akár holnap is újra lehetne indítani a szállítást. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

