Megvan a Fidesz-KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

Barátság kőolajvezeték: nagyobb a zűr, mind gondoltuk volna

Ukrajna azt állítja, hogy vezeték a január 27-i orosz csővezeték-infrastruktúra elleni támadás következtében hibásodott meg.

2026. 02. 16. 14:53
Ukrajna továbbra sem indította újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken keresztül, ezért Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult, hogy engedélyezze az orosz olaj szállítását az Adriai-tengeri vezetéken keresztül – írta a Világgazdaság.

Ukrajna azt állítja, hogy vezeték a január 27-i orosz csővezeték-infrastruktúra elleni támadás következtében hibásodott meg.

A hírek szerint azonban nem az orosz támadás a fő oka annak, hogy nem érkezik olaj a Barátságon. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanis politikai alapon úgy döntött, hogy továbbra sem engedi a kőolajszállítás újraindítását Magyarország felé a Barátság vezetéken, holott a vezeték műszakilag teljesen alkalmas lenne a szállítás újraindítására, semmifajta műszaki vagy technikai ok nem gátolja a szállítások újraindítását.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Zelenszkij elnök egyszerűen azt gondolja, hogy a hivatalban lévő kormányt nehéz helyzetbe tudja hozni a közelgő parlamenti választáson azzal, hogy megnehezíti az ország energiaellátásának biztonságát egy ilyen döntéssel. Ha ez igaz, akkor ez kifejezetten barátságtalan lépés Kijev részéről. Bár a magyar és az ukrán vezetés viszonya köztudottan nem nevezhető jónak, az olajszállítás blokkolása más országokat is érzékenyen érint.

A szándékos szabotázs verzióját támasztja alá Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-en tett bejegyzése is. A poszthoz mellékelt fényképen tűzoltók küzdenek hatalmas lángokkal, ám semmi nem bizonyítja azt, hogy ez valóban a kőolajvezeték lenne. A külügyminiszter viszont kifejezetten ellenséges hangot üt meg Budapesttel szemben:

Úgy tudjuk, hogy a magyar fél ismét panaszkodni készül a Barátság vezetéken keresztül történő orosz olajtranzittal kapcsolatos problémák miatt. Csak azt tanácsolhatjuk nekik, hogy ezekkel a fotókkal keressék meg moszkvai »barátaikat«.

 

