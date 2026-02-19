Gulyás Gergely: A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával

– Magyarország energiabiztonságáról és energiaellátásáról volt kénytelen tárgyalni tegnap a kormány. Az álláspontjuk világos, ami ukrán részről történik, az elfogadhatatlan. Kezdetben hitegették a kormányt az újraindítással, de mára világos, hogy az ukránok döntöttek, és nem tervezik újraindítani a szállítást – árulta el Gulyás Gergely a mai Kormányinfón.

A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez azt mutatja, hogy az ukránok minden eszközzel próbálnak beszállni a választási kampányba, és tudatosan okoznak kárt két európai országnak.

– A kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet, ez önmagában is elegendő három hónapra, és a Mol már meg is rendelt ötszázezer tonna orosz kőolajat, amit már Horvátországon keresztül fognak beszállítani – árulta el Gulyás Gergely.

„Vizsgáljuk az áram- és földgázszállítás leállításának lehetőségét is” – emelte ki a tárcavezető. Közölte, a magyar kormány elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartja az ukrán fél lépését. Gulyás elmondta, elfogadhatatlan, hogy az ukrán kormány két uniós tagállamot is szándékosan nehéz helyzetbe hoz.

Orbán Viktor Washingtonba repült

Gulyás Gergely úgy folytatta, a miniszterelnök Washingtonba repült a Béketanács alakuló ülésére. Mint mondta, kell egy olyan szervezet is, ami a békével foglalkozik, a tanácsnak fontos szerepe lehet a világon a béketeremtésben, erre vannak már példák.

A cél, hogy Ukrajnában is mielőbb béke legyen, minden erre vonatkozó intézkedést támogatni kell. Jelezte, a tagság nem kerül Magyarországnak pénzbe, és egy éve az amerikai adminisztráció is a béke megteremtését tűzte ki célul, ezért minden ilyen törekvés érdemes arra, hogy Magyarország csatlakozzon hozzá.

Rengeteg fiatal vette fel az Otthon start hitelt

„Átlépte a 25 ezer főt a hiteligénylések száma” – jelentette ki az Otthon start hitelprogrammal kapcsolatban Gulyás Gergely. Elmondta, a felvevők átlagéletkora 34 év. Minden második hiteligénylés mögött fiatal párok állnak.

„Az ingatlanárak növekedése is kisebb volt, mint az előző év azonos időszakában” – jelentette ki a miniszter, ezzel megcáfolva azokat a hangokat, amelyek szerint az Otthon start hatására kilőttek volna az ingatlanárak.