Rendkívüli

Gulyás Gergely: A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával

kormányUkrajnaGulyás GergelyválasztásKormányinfóSzijjártó Péter

Gulyás Gergely: A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával

A kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet, az ukránok további válaszlépésekre számíthatnak – jelentette ki a miniszter a mai Kormányinfón.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 9:37
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Magyarország energiabiztonságáról és energiaellátásáról volt kénytelen tárgyalni tegnap a kormány. Az álláspontjuk világos, ami ukrán részről történik, az elfogadhatatlan. Kezdetben hitegették a kormányt az újraindítással, de mára világos, hogy az ukránok döntöttek, és nem tervezik újraindítani a szállítást – árulta el Gulyás Gergely a mai Kormányinfón. 

A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez azt mutatja, hogy az ukránok minden eszközzel próbálnak beszállni a választási kampányba, és tudatosan okoznak kárt két európai országnak. 

– A kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet, ez önmagában is elegendő három hónapra, és a Mol már meg is rendelt ötszázezer tonna orosz kőolajat, amit már Horvátországon keresztül fognak beszállítani – árulta el Gulyás Gergely.

„Vizsgáljuk az áram- és földgázszállítás leállításának lehetőségét is” – emelte ki a tárcavezető. Közölte, a magyar kormány elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartja az ukrán fél lépését. Gulyás elmondta, elfogadhatatlan, hogy az ukrán kormány két uniós tagállamot is szándékosan nehéz helyzetbe hoz. 

Orbán Viktor Washingtonba repült

Gulyás Gergely úgy folytatta, a miniszterelnök Washingtonba repült a Béketanács alakuló ülésére. Mint mondta, kell egy olyan szervezet is, ami a békével foglalkozik, a tanácsnak fontos szerepe lehet a világon a béketeremtésben, erre vannak már példák. 

A cél, hogy Ukrajnában is mielőbb béke legyen, minden erre vonatkozó intézkedést támogatni kell. Jelezte, a tagság nem kerül Magyarországnak pénzbe, és egy éve az amerikai adminisztráció is a béke megteremtését tűzte ki célul, ezért minden ilyen törekvés érdemes arra, hogy Magyarország csatlakozzon hozzá. 

Rengeteg fiatal vette fel az Otthon start hitelt

„Átlépte a 25 ezer főt a hiteligénylések száma” – jelentette ki az Otthon start hitelprogrammal kapcsolatban Gulyás Gergely. Elmondta, a felvevők átlagéletkora 34 év. Minden második hiteligénylés mögött fiatal párok állnak.

„Az ingatlanárak növekedése is kisebb volt, mint az előző év azonos időszakában” – jelentette ki a miniszter, ezzel megcáfolva azokat a hangokat, amelyek szerint az Otthon start hatására kilőttek volna az ingatlanárak. 

A magyar ápolók napja alkalmából Vitályos Eszter kormányszóvivő kitért arra, hogy ma már 800 ezer forint felett vannak az ápolói díjak, az ápolók munkája pótolhatatlan, a kormány pedig megbecsüli őket. 

Újságírói kérdésre a miniszter kitért arra is, hogy amíg a Barátság nem áll helyre, az Adria-vezetéken keresztül pótolják a kőolajat. Jelezte, a horvát kikötőig el kell szállítani a kőolajat, az uniós szankciók alól mentességet élvez a tankerekkel való szállítás is, így az első rendelést leadták már. Hozzátette, az Adria-vezeték kapacitásáról volt egy vita, hogy el tudja-e látni Magyarországot és Szlovákiát is, de ez megoldható. Gulyás Gergely elmondta azt is, hogy a Barátság vezetéket hónapok óta nem érte támadás, amellett volt egy orosz dróntámadás, tehát a vezeték 12 nap után helyre is állhatott volna, de az ukránok úgy döntöttek, nem indítják újra a szállítást, és egyelőre nem lehet tudni, mikor indul újra. 

A szlovákokkal is egyeztetve vizsgáljuk az áramexport leállításával kapcsolatos válaszlépéseket

– jelentette ki a közmédia kérdésére válaszolva Gulyás Gergely. 

Magyar Péter újabb botrányával kapcsolatban Gulyás Gergely újságírói kérdésre válaszolva kiemelte, eddig két felvételt ismerünk, az egyiken Magyar Péter beismerte, hogy drogos buliban járt, a másik pedig, amit Magyar Péter készített a feleségéről.

A politikus Pintér Sándor esetleges nyugdíjazásával kapcsolatban elmondta, kormányt a miniszterelnök alakít, Orbán Viktor pedig a választás után szokott ezzel foglalkozni, mert úgy véli, előbb meg kell kapni a felhatalmazást hozzá.  

A Tisza összejátszik az ukránokkal, ugyanaz a céljuk 

A miniszter jelezte, érzékelhető, hogy a Tisza összejátszik Ukrajnával, és 

az orosz kőolajról való levállás is ennek a része. 

Az üzemanyagárak terén elmondta, az orosz energiáról való leállás jelentős drágulással járna, ez látható más európai országokban. 

Beszélt arról is, hogy a kormány célja a jó szomszédi viszony mindenkivel, ami Ukrajnával most lehetetlen, mert szerintünk nem lehetnek tagjai az uniónak, amihez objektív feltételeket kell teljesíteni, amire Ukrajna nem képes. Ehhez jön a magyar kisebbséget érő jogsérelem, és a magyar ellenzék nyílt támogatása a választáson, valamint a Barátság vezeték leállítása önkéntes politikai döntés alapján.
A drogos buli kapcsán azt mondta, egy olyan embernek, aki egy ország vezetésére pályázik, nem előnyös drogos partikra járnia. Hogy leváltják-e a Tisza elnökét, Gulyás azt mondta, vannak ilyen nyilatkozatok a baloldalról is, de a kormánynak nincs és nem is lehet erről álláspontja. 

A Béketanácsról elmondta, az új amerikai adminisztráció a béke ügyét képviseli, amiben eddig mi egyedül voltunk. Az unió a háború hosszabbítását támogatja, de egyre több világhatalom áll ki a béke mellett. Jelezte, az ENSZ hibáiról sokat lehet beszélni, de majdnem minden ország képviseli magát, a Béketanács még nincs ebben a helyzetben. – Döntést azonban nem tud hozni az ENSZ, mert a tagok nehezen értenek egyet. Ezért lehet, hogy a Béketanács tagjai kevesebben lesznek, de hatékonyabban lehet a döntéseket illetően – mondta. 

A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával

– jelentette ki kertelés nélkül újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely. Kiemelte: kérdéses, hogy a jelenlegi helyzetben Magyarország kap-e támogatást az Európai Bizottságtól. 

„A MOL folyamatos kapcsolatban volt az ukránokkal, akik mindig megígérték, hogy 1-2 nap elteltével megnyitják a Barátság kőolajvezetéket. Mind Szlovákiát, mind Magyarországot nehéz helyzetbe hozza a Barátság kőolajvezeték lezárása” – mondta el a miniszter. Elmondta, a magyar kormány minden diplomáciai megoldásra nyitott, ugyanakkor a Tisza Párt és az ukrán vezetés összejátszása miatt a választásokig naivitás lenne erről beszélni. 

A Béketanács megalakulásával kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, 

a magyar kormány úgy hatalmazta fel a miniszterelnököt, hogy a Béketanács alapításából semmilyen költsége ne származzon a kormánynak.

Nemzeti petíció: nagy az érdeklődés, már most sokan visszaküldték az ívet

Vitályos Eszter közölte, már 270 ezernél is többen küldték már vissza a nemzeti petíciót. A kormányszóvivő szerint nagy az érdeklődés a nemzeti petíció iránt. A Békemenet részleteiről annyit árultak el, hogy az állami megemlékezéssel összhangban szervezi a CÖF a március 15-i Békemenetet, de a kormánytól független szervezés.

A szándékos ukrán károkozásról és a Tiszával való összejátszás kapcsán elmondta, az ukrán rész nehezen vitatható, de hogy Oroszországból szerezzünk be kőolajat, az politikai kérdés, nem büntetőjogi kategória. A rossz politikai döntés is lehet legitim, akkor is meg lehet hozni ilyen döntést, ha ez kárt okoz az országnak.

Arra, hogy a DK határon túli magyarok elleni plakátjairól azt mondta, a DK hű a saját hagyományaihoz, a magyargyűlöletről és a magyarság megosztásáról szólt korábban is a gyurcsányi politika.

A budapesti csődhelyzetről azt mondta, a főváros évek óta fenyeget csőddel. – Mi törvényi garanciát adtunk a fővárosnak a bérek kifizetésére. Így nem tud csődbe menni, de jó lenne, ha a jövőképet látnánk a főváros oldaláról az állandó konfrontációs szándék helyett – fogalmazott. 

„Tényszerű tudásunk van arról, hogy holnap újra lehet indítani a Barátság kőolajvezetéket” – jelentette ki Gulyás Gergely miniszter. Elmondta, egy elnöki döntésre volt szükség ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezeték ne induljon újra. 

Frissítse cikkünket! 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.