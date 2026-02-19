Hortay OlivérBarátság kőolajvezetékUrsula von der Leyen

Brüsszel nyíltan Ukrajna pártjára állt + videó

A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője új videót tett közzé a Facebook-oldalán. Hortay Olivér leleplezte Brüsszel szándékait: megmutatta, mit mondott Ursula von der Leyen szóvivője a Barátság vezeték helyreállítása kapcsán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 18:41
Brüsszel nyíltan Ukrajna pártjára állt Forrás: AFP
Mint ismert, január végén támadás érte a Barátság kőolajvezeték déli szakaszát. Bár a sérült elemet február elejére kijavították, a szállítás azóta sem indult újra. Hortay Olivér videóban mutatta be Von der Leyen szóvivőjének álláspontját a kérdésben.

Hortay Olivér leleplezte Brüsszel szándékait
Hortay Olivér leleplezte Brüsszel szándékait Fotó: AFP

Nézzétek csak, hogy mit mond Ursula von der Leyen szóvivője a Barátság vezeték helyreállítása kapcsán – mondta Hortay Olivér a videóban, majd bemutatta a szóvivő nyilatkozatát:

Nem erőltetjük, nem gyakorolunk nyomást Ukrajnára, és nem szabunk neki határidőt ennek megtételére.

A szakértő kijelentette: Brüsszel ezzel egy EU–Ukrajna konfliktusban nyíltan Ukrajna pártjára állt. Ezt mégis hogy gondolta? – tette fel a kérdést Hortay Olivér.

Szijjártó Péter bejelentette: Magyarország több mint háromhavi stratégiai tartalékkal rendelkezik, és március közepétől a horvátországi tengeri útvonalon is érkezhet orosz kőolaj. 

A kialakult helyzetről és annak energiabiztonsági következményeiről Hortay Olivér részletesen is nyilatkozott az Origónak, az interjút lapunk is szemlézte.

Kiszáradt a Barátság, drágábban tartja életben a finomítóit a Mol

Tegnap lapunk arról is beszámolt, hogy lépett a Mol, elindította az alternatív beszerzést, miután nem látszik jele annak, hogy belátható időn belül újraindulna a szállítás a Barátság kőolajvezetéken Magyarország és Szlovákia irányába. Ám az új útvonal lassabb és jóval költségesebb is.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
