Brüsszel nyíltan Ukrajna pártjára állt + videó

Mint ismert, január végén támadás érte a Barátság kőolajvezeték déli szakaszát. Bár a sérült elemet február elejére kijavították, a szállítás azóta sem indult újra. Hortay Olivér videóban mutatta be Von der Leyen szóvivőjének álláspontját a kérdésben.

Hortay Olivér leleplezte Brüsszel szándékait Fotó: AFP

Nézzétek csak, hogy mit mond Ursula von der Leyen szóvivője a Barátság vezeték helyreállítása kapcsán – mondta Hortay Olivér a videóban, majd bemutatta a szóvivő nyilatkozatát:

Nem erőltetjük, nem gyakorolunk nyomást Ukrajnára, és nem szabunk neki határidőt ennek megtételére.

A szakértő kijelentette: Brüsszel ezzel egy EU–Ukrajna konfliktusban nyíltan Ukrajna pártjára állt. Ezt mégis hogy gondolta? – tette fel a kérdést Hortay Olivér.