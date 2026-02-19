Trump a magyar választásokról beszélt a Béketanács első ülésén: „A teljes támogatásom Orbán Viktoré”

Megkezdődött a Donald Trump kezdeményezésére életre hívott Béketanács első ülése, amin Orbán Viktor is részt vesz alapítótagként. Az amerikai elnök nyitóbeszédében köszöntötte a tagországok résztvevőit, külön kiemelte a magyar miniszterelnököt. Trump méltatta a magyar kormányfő bevándorlás terén tett erőfeszítéseit és teljes támogatásáról biztosította.

Donald Trump elismerően beszélt Orbán Viktorról Fotó: AFP

Itt van velünk Orbán miniszterelnök úr, aki teljes támogatásomat élvezi Magyarországon

– mondta az amerikai elnök.

Azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez. Elképesztő munkát végzett a bevándorlás tekintetében

– beszélt elismerően Orbán Viktorról az amerikai elnök.

Vannak olyanok, akik engedik, hogy a bevándorlás károkat okozzon nekik

– jegyezte meg.

De Orbán Viktor miniszterelnök urat teljes mellszélességgel támogatom.

– jelentette ki Donald Trump.

Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni.

A csúcsszintű találkozón részt vevő állam- és kormányfőket bemutatva Trump kijelentette, hogy a magyar kormányfő „hihetetlenül jó munkát végez a migráció” területén.

Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP)