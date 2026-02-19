Trump a magyar választásokról beszélt a Béketanács első ülésén: „A teljes támogatásom Orbán Viktoré”

Megkezdődött a Donald Trump kezdeményezésére életre hívott Béketanács első ülése, amin Orbán Viktor is részt vesz alapítótagként. Az amerikai elnök nyitóbeszédében köszöntötte a tagországok résztvevőit, külön kiemelte a magyar miniszterelnököt. Trump méltatta a magyar kormányfő bevándorlás terén tett erőfeszítéseit és teljes támogatásáról biztosította.
Itt van velünk Orbán miniszterelnök úr, aki teljes támogatásomat élvezi Magyarországon
– mondta az amerikai elnök.
Azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez. Elképesztő munkát végzett a bevándorlás tekintetében
– beszélt elismerően Orbán Viktorról az amerikai elnök.
Vannak olyanok, akik engedik, hogy a bevándorlás károkat okozzon nekik
– jegyezte meg.
De Orbán Viktor miniszterelnök urat teljes mellszélességgel támogatom.
– jelentette ki Donald Trump.
Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni.
A csúcsszintű találkozón részt vevő állam- és kormányfőket bemutatva Trump kijelentette, hogy a magyar kormányfő „hihetetlenül jó munkát végez a migráció” területén.
Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!