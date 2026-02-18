Kerkez MilosBatman és RobinSzoboszlai Dominik

Kerkez olyat posztolt Szoboszlairól, amilyet még senki más

Közös képpel és érdekes párhuzammal jelentkezett a közösségi médiában Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik. A Liverpool FC felnőttcsapatának két magyarja közül a védő képregényhősökre utalva maguk mellé Batman és Robin fotóját tette bejegyzésében. A szuperhős és társa asszociáció nagy sikert aratott, Szoboszlai is kedvelte, Kerkez Milos több tízezer lájkot gyűjtött be rövid időn belül. A Bajnokok Ligájában automatikusan a nyolcaddöntőbe jutott Liverpool a hétvégén a Nottingham Forest vendége lesz az angol labdarúgó-bajnokságban.

2026. 02. 18. 20:11
Kerkez Milos Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) walks off with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (C) and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) at the end of the English Premier League football match be
Szoboszlai Dominik (balra) és Kerkez Milos a poénkodásban is összetart Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Kerkez Milos nem megy a szomszédba egy jó kis viccelődésért. A futballpályán kőkemény, Virgil van Dijk által is elismert 22 éves bal oldali védő ezúttal barátját, egyben klub- és válogatottbeli csapattársát, Szoboszlai Dominikot is belekeverte a legújabb csínytevésébe. Összeállt a Liverpool FC védelmező szuperhőspárosa!

Kerkez Milos
Kerkez Milos (jobbra) gazdag képzelőerővel rendelkezik Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Kerkez Milos képregénye

Két jó kiállású fiatalember érkezik egy fekete-fehérre változtatott képen a Liverpool FC divatos melegítőszettjében. A magyar válogatott két labdarúgója alapembere a világ egyik legjobb klubcsapatának. 

Kerkez Milos fantáziája felettébb élénk, kiderült, hogyan látja magát Szoboszlai Dominikkal a pályán kívül. Mondjuk a képregények világában. Ötletes posztjában kettősüket mint Batman és hű társa, Robin képzelte el.

 Eszerint ők nem Gotham City, hanem Liverpool védelmezői. A bejegyzést az Instagramon pár óra alatt több tízezren kedvelték, még maga Szoboszlai is.

Kerkez a bal szélen szorgoskodva első idényében eddig 33 meccsen játszott, és egy-egy gólig és gólpasszig jutott. Tény, hogy ebben a szezonban az eredetileg középpályás Szoboszlai is többnyire kényszerből szélső hátvédként szerepel a jobb oldalon, ám így is igazi vezér: 35 találkozón 10 gól és 7 assziszt a mérlege! A páros legközelebb Nottinghamben bizonyíthat vasárnap (15.00, tv.: Match 4). A Premier League címvédője a 6. helyen áll, az Európa-ligában a Ferencvárost 4-0-ra verő egykori kétszeres BEK-győztes Forest a kiesés ellen harcol. Ezúttal Batman és Robin ellen…

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

