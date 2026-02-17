Kerkez Milos játékát dicsérte a Liverpool kapitánya, de egy dolog miatt még hiányérzete van

Rendkívüli

A Brighton elleni FA-kupa-győzelemből Szoboszlai Dominik mellett egy másik magyar válogatott labdarúgó is kivette a részét. A több helyen is a mérkőzés legjobbjának választott Kerkez Milos az angol bajnoki címvédő rutinos védőjétől, a csapatkapitány Virgil van Dijktól is dicséreteket kapott, de a holland bekk szerint egy dologban még fejlődnie kell a magyar balhátvédnek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 11:58
Virgil van Dijk szerint Kerkez Milos egyre jobban fejlődik a Liverpoolban Fotó: MI News/NurPhoto
Az utóbbi hónapokban már nem számít meglepetésnek, hogy Szoboszlai Dominik gyakran kényszerposzton szerepelve is a Liverpool húzóembere. Szerencsére az eleinte sokat kritizált Kerkez Milos is egyre több elismerésben részesül az utóbbi hetekben, balhátvéd létére többek között gólpasszal is kivette a részét a Brighton elleni 3-0-s FA-kupa-győzelemből , amely után a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk is méltatta Kerkez játékát.

Virgil van Dijk szerint Kerkez Milos jó úton jár
Virgil van Dijk szerint Kerkez Milos jó úton jár (Fotó: AFP/Thibaud Moritz)

Van Dijk: Kerkez Milos jó úton halad

A 34 éves holland védő azután dicsérte fiatal védőtársát, hogy a Liverpool-szurkolók a remeklő Kerkezt választották meg a mérkőzés legjobbjának.

– Elég egyértelműen látszik a fejlődése. Még nagyon fiatal, és kezd beleszokni, hogy a Liverpool játékosa. Különösen olyankor nehéz jól játszani, amikor az egész csapat nem egységes. De Robbo (a rutinos posztrivális, Andy Robertson – a szerk.) és a többiek segítségével, és nem utolsó sorban saját magának köszönhetően nagy lépéseket tett előre. Persze még sokat kell fejlődnie – mondta Van Dijk, aki éppen a magyar válogatott balhátvéd melletti poszton játszik. A holland szerint pont emiatt rettentően fontos, hogy összehangolják a mozgásukat, s erről rendszeresen sokat is beszélnek a mérkőzések előtt és után.

– A pályán szükségünk van egymásra, legyen szó akár a helyezkedésről, akár arról, amikor ő támad, nekem pedig ki kell segítenem a mögötte nyíló terület fedezésével. 

Ez a fajta együttműködés Robbóval már évek óta kialakult, még mindig érződik a játékunkban. Ennek a mérkőzések során kell kifejlődnie

– mondta a Liverpoolt már nyolc éve szolgáló holland klasszis, aki egy dolgot kiemelt még a magyar válogatott balhátvéddel kapcsolatban.

Rengeteg az energiája. Fiatal. Amikor fiatalok voltunk, mindannyian tele voltunk energiával

– mondta el mosolyogva a rutinos játékos Kerkez Milosról, amikor arról kérdezték, hogy mennyire tartja szertelennek a csapattársát. 

A címvédő Liverpool legközelebb vasárnap 15 órakor, a Nottingham Forest vendégeként játszik az angol Premier League 27. fordulójában.

 

