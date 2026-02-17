Megy a harc Szoboszlaiért: Real-szurkolók ezrei istenítik őt, a PL-legenda óva inti a Liverpoolt

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi nemrég utalt arra, hogy Szoboszlai Dominik gyermekkori álma nem más, mint a Real Madrid csapatában futballozni. Bár a Liverpool játékosa ezt korábban maga is részben elismerte, azóta az angol sajtó is felkapta a hírt, miszerint akár már nyáron Spanyolországba igazolhat a sokoldalú középpályás. Szoboszlait 2028 nyaráig köti jelenlegi szerződése a Vörösökhöz, a közelmúltban pedig ennek meghosszabbítása is egyre inkább téma volt.

Shay Given is dicsérte Szoboszlai Dominik játékát, a Liverpoolt óva intette a Real Madridtól (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Shay Given méltatta a Liverpool magyarját

Az elmúlt napokban a Real támadója, Vinícius Júnior is beszélt már Szoboszlairól, most pedig az ír válogatott egykori kapusa, Shay Given is elmondta a véleményét a magyar játékosról:

– Ő a Liverpool kiemelkedő játékosa az egész idényben. Csapatként visszaestek, de ez a srác mintha egy szinttel feljebb lépett volna. Sztárteljesítményt nyújt, különleges tehetség. Azt hiszem, aggasztja a Liverpool szurkolóit, amit a magyar válogatott szövetségi kapitánya mondott, miszerint az az álma, hogy a Real Madridban játszhasson.

A Liverpool helyében, ha ezt látnám, kicsit elkeseredett lennék, de megpróbálnám magamhoz kötni

– figyelmeztette az angol bajnoki címvédőt a Premier League-legenda Given.

Szoboszlai Dominik a Real Madrid szurkolóinak középpontjában

Bár az X-en 43 ezer követővel rendelkező Topskills Sports UK úgy értesült, hogy heti 350 ezer fontos fizetésért cserébe „Szoboszlai Dominik állítólag igent mondott a Real Madrid titkos szerződésajánlatára”, ezt más, hiteles forrás még nem erősítette meg. A Real Madrid szurkolói ugyanakkor már várják, hogy az átigazolás létrejöjjön: ezrével érkeztek olyan hozzászólások Szoboszlai legutóbbi Instagram-bejegyzése alatt, amelyek arra kérik a nagyon megdicsért játékost, hogy tegye át a székhelyét Spanyolországba.

Ráadásul Spanyolországban sem csak a Real-szurkolók, hanem az egyik legnépszerűbb sportlap, a madridiakhoz közel álló Marca is több cikkben méltatta Szoboszlai Dominik passz- és futóteljesítményét. Egy helyen pedig a világ egyik, ha nem a legjobb szabadrúgáslövőjének is nevezi őt az oldal, amely részletesen elemezte az Arsenal és a Manchester City elleni találatát is.