Miért őrjöng az angol sajtó, ha Marco Rossi a Real Madridról és Szoboszlairól beszél?

Ebben az esetben is a legfontosabb ténnyel kell kezdeni: Szoboszlai Dominik jelenlegi szerződése 2028-ig a Liverpoolhoz köti a magyar játékost. Ugyanakkor az angol csapat vezetése már most szeretné meghosszabbítani a megállapodást, voltaképpen ez elemi érdeke a vörösöknek. 2028 elvileg még messze van, de jelen esetben ez nem sokat számít.

Szoboszlai Dominik a Liverpool mezében / Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik csak a 12. helyen áll a Liverpool fizetési listáján

A magyar játékos és menedzsmentje kezében többféle fegyver füstölög. Egy most napvilágot látott listán, amely a Liverpool játékosait a fizetések szempontjából rangsorolja, Szoboszlai csak a 12. helyen áll. Nyilvánvaló, hogy a teljesítménye alapján a magyar játékos nem a tizenkettedik. Ám ezt a szerződést akkor írták alá, amikor még csak reménykedni lehetett abban, hogy a magyar sportoló kulcsfontosságú szerepet tölt be a csapatban.

