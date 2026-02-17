Szoboszlai DominikMarco RossiLiverpool FC

Miért őrjöng az angol sajtó, ha Marco Rossi a Real Madridról és Szoboszlairól beszél?

Nincs abban semmi túlzás, hogy forr a levegő a jelenlegi legértékesebb magyar futballista körül. Szoboszlai Dominik gyerekkori álma a Real Madrid. Marco Rossi erről beszélt egy arab újságnak. Közben a Liverpool szerződést hosszabbítana, a jelenlegi kontraktus 2028-ig szól. A Rapid sport legújabb adásában ezt a különleges ügyet próbáltuk meg szétszálazni.

Ebben az esetben is a legfontosabb ténnyel kell kezdeni: Szoboszlai Dominik jelenlegi szerződése 2028-ig a Liverpoolhoz köti a magyar játékost. Ugyanakkor az angol csapat vezetése már most szeretné meghosszabbítani a megállapodást, voltaképpen ez elemi érdeke a vörösöknek. 2028 elvileg még messze van, de jelen esetben ez nem sokat számít. 

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik a Liverpool mezében / Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik csak a 12. helyen áll a Liverpool fizetési listáján

A magyar játékos és menedzsmentje kezében többféle fegyver füstölög. Egy most napvilágot látott listán, amely a Liverpool játékosait a fizetések szempontjából rangsorolja, Szoboszlai csak a 12. helyen áll. Nyilvánvaló, hogy a teljesítménye alapján a magyar játékos nem a tizenkettedik. Ám ezt a szerződést akkor írták alá, amikor még csak reménykedni lehetett abban, hogy a magyar sportoló kulcsfontosságú szerepet tölt be a csapatban.

Ami pedig Marco Rossi szövetségi kapitány nyilatkozatát illeti: ezen talán nem kellett volna az egész angol sportsajtónak fennakadnia. Mégis ezt tették. Hogy miért? Ezt is elmondjuk a Rapid sport legújabb adásában.

 

