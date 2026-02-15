Szoboszlai DominikMarco RossiReal MadridLiverpool FC

Mit mondott Szoboszlai valójában a Real Madridról? Mást is, mint amit Marco Rossi

Szoboszlai Dominik korábban nyíltan beszélt arról, hogy gyerekként a Real Madrid szurkolója volt. Most mégis robbant a bomba Angliában, miután Marco Rossi egy friss interjúban elmondta azt, amit régebben Szoboszlai maga is megtett. Az időzítés szerencsétlen, mivel a Liverpool épp szerződést hosszabbítana a magyar futballistával. Szoboszlai Dominik azonban már Lipcse-játékosként tisztázta a Real Madrid-kérdést, most ezt is érdemes feleleveníteni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 9:04
Szoboszlai Dominik rég tisztázta a Real Madrid-kérdést Fotó: AFP/Darren Staples
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Nemzetek Ligája csütörtöki sorsolásakor adott interjút egy arab lapnak, amelyben azt mondta, hogy Szoboszlai Dominik gyerekkori álma a Real Madrid volt. Rossi szavai eljutottak a spanyol sajtóba, ahol a két nagy lap, az AS és a Marca is írt róla, majd Angliában robbant a bomba.

Szoboszlai Dominik a Liverpool játékosa, de a Real Madrid is felvetődik vele kapcsolatban – különösen Marco Rossi nyilatkozata után
Szoboszlai Dominik a Liverpool játékosa, de a Real Madrid is felvetődik vele kapcsolatban – különösen Marco Rossi nyilatkozata után (Fotó: AFP/Darren Staples)

A Daily Mailtől, a Mirroron át, az Express.co.uk-ig, a liverpooli helyi lapokról nem is szólva mind azzal volt tele, hogy Szoboszlai a Real Madridról álmodozik. Mint megírtuk, lapunk információja szerint ennek az MLSZ-nél és Szoboszlai menedzsmentjében sem örültek, hiszen a játékos szerződéshosszabbítás előtt áll Liverpoolban, így az egész ügy kipattanásának időzítése meglehetősen szerencsétlen.

Szoboszlai Dominik és a Real Madrid: ezt mondta a játékos

Marco Rossi aligha gondolta, hogy a szavainak ekkora utóélete lesz, hiszen Szoboszlai Dominik korábban maga is nyilatkozott arról, hogy gyerekként a Real Madrid szurkolója volt. Amióta a Liverpool futballistája, ez nem nagyon került szóba.

Ugyanakkor még a Lipcse játékosaként Szoboszlai beszélt a rajongásáról a Real Madridért. Ez 2022 szeptemberében volt téma, mielőtt a német klub a spanyol gigász otthonában lépett pályára a Bajnokok Ligájában (a Real 2-0-ra nyert, Szoboszlai végig a pályán volt).

Szoboszlai azonban már akkor tisztázta, hogyan áll ehhez a kérdéshez felnőtt, profi labdarúgóként:

Azt hiszem, sokan álmodoztak arról, hogy a Bajnokok Ligájában játszanak a Real Madrid ellen a Bernabéuban, szóval ennél jobbat nem igazán tudok elképzelni. Gyermekkoromban Real-szurkoló voltam, de most már nem lehetek az.

Erről a nyilatkozatról akkoriban a Lipcse egy videót is közzétett:

Szoboszlai kijelentésének utolsó félmondata az igazán fontos: az, hogy valaki gyerekként szurkolt egy csapatnak, nincs befolyással arra, hogy felnőtt, profi futballistaként hogyan viszonyul az adott klubhoz, illetve mikor, milyen döntést hoz.

Zidane hívta telefonon, hogy igazoljon a Realba?

Szoboszlai és a Real Madrid nem először téma a hazai és a nemzetközi sajtóban. Először még 2020-ban vetődött fel, hogy a királyi gárdába igazolhat, amikor még az osztrák Salzburg játékosa volt.

Akkor a német Bild szellőztette meg, hogy a Real Madrid akkori edzője, Zinédine Zidane állítólag személyesen hívta fel telefonon a fiatal magyart, hogy meggyőzze az átigazolásról.

Ha akkor még sokan meg is mosolyogták ezt a történetet, most abszolút reális lehet, hogy a Real Madrid harcba indul érte. Ugyanakkor Szoboszlai jelenleg a Liverpool játékosa, a szerződése 2028-ig szól – egyelőre ennyi a biztos.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

