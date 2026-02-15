Szalah kimondta: Szoboszlai jelenleg a világ egyik legjobbja – egyből jött rá a reakció + videó

A Liverpool szombat este 3-0-ra legyőzte a Brightont az FA-kupa 4. fordulójában, így Arne Slot csapata bejutott a legjobb 16 közé. Hogy kik voltak a mérkőzés legjobbjai? A két magyar, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik. Ez túlzás lenne? Aligha. A magyar balhátvéd az első gólt készítette elő egy szenzációs beadással – majd a szurkolóknál a mérkőzés legjobbjának is megválasztották –, a szünet után pedig a múlt héten piros lapot kapó Szoboszlai lőtt újabb bombagólt. A 25 éves középpályásnak ez már a tizedik gólja volt a mostani idényben, ennyit még sosem lőtt liverpooli karrierjében, és ne felejtsük: még mindig csak február közepe van.

Szoboszlai Dominik és Curtis Jones: a Liverpool első két góljának szerzője szombat este Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai visszatért a középpályára és varázsolt

A 25 éves játékos kapcsán hamarosan tényleg elfogynak a jelzők, a Brighton ellen tökéletes meccset hozott, s mindez jelzés Slotnak is. A holland ezúttal nem jobbhátvédként küldte pályára a magyart – az első gólszerző Curtis Jones volt a svájci bicska ezúttal –, hanem Alexis Mac Allister mellett védekező középpályás volt, de sokszor fellépett a támadásoknál a kapu elé. A statisztikái is ezt mutatják, a válogatott csapatkapitánya ezúttal is mindenhol ott volt a pályán:

47/48 passz (98 százalékos pontosság)

2 helyzetkialakítás

1 lövés

4/4 hosszú labda

2/2 fejpárbaj

4 labdaszerzés

Az angol sajtó is áradozik a magyar játékosról.

A BBC a mérkőzésről szóló tudósításában ezt írta róla: „Szoboszlai a legkomplexebb Liverpool-játékos Steven Gerrard óta. Merem állítani, hogy a szabadrúgásai még jobbak is, ez ilyen egyszerű.”

A Liverpool Echo nyolcas osztályzatot adott neki – Kerkez és Jones kapott még ilyen magasat –, s mellé rövid magyarázatot biggyesztett: „Visszatért kedvenc pozíciójára a középpályán, végig éles volt. Elképesztő nyomást gyakorolt az ellenfélre letámadásnál és remek gólt szerzett. Micsoda játékossá vált Slot alatt!”

Létezik ennél nagyobb dicséret Szoboszlainak?

A mérkőzést Angliában a TNT Sports adta élőben, a lefújás után pedig stílusosan Szoboszlaival és Mohamed Szalahhal készített rövid interjút. Nyílt titok, hogy a két játékos remek kapcsolatot ápol a pályán és azon kívül is. A magyar korábban el is mondta, hogy az egyiptomi az elején sokat segített neki a beilleszkedésben, a mostani idényben pedig ez fordítva van, hiszen a magyar élete eddigi legjobb formájában játszik, míg az egyiptomi teljesítménye visszaesett. Szombaton viszont mindketten gólt szereztek.