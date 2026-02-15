Szoboszlai DominikLiverpoolFA-kupaMohamed Szalah

Szalah kimondta: Szoboszlai jelenleg a világ egyik legjobbja – egyből jött rá a reakció + videó

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah is betalált a Brighton ellen az FA-kupában. A lefújás után a Liverpool két sztárja nyilatkozott az angol sajtónak. Szalahot a Liverpool esélyeiről kérdezték a kupában – ahol már a legjobb 16 között van a csapat –, az egyiptomi válasza pedig sokatmondó: minden Szoboszlai Dominik teljesítményén múlik jelenleg. Szoboszlait ezután Steven Gerrarddal való párhuzamról beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 6:15
Mohamed Szalah (középen) Szoboszlai Dominikról olyat mondott, amit már sokan hallani szerettünk volna
Mohamed Szalah (középen) Szoboszlai Dominikról olyat mondott, amit már sokan hallani szerettünk volna Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
A Liverpool szombat este 3-0-ra legyőzte a Brightont az FA-kupa 4. fordulójában, így Arne Slot csapata bejutott a legjobb 16 közé. Hogy kik voltak a mérkőzés legjobbjai? A két magyar, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik. Ez túlzás lenne? Aligha. A magyar balhátvéd az első gólt készítette elő egy szenzációs beadással – majd a szurkolóknál a mérkőzés legjobbjának is megválasztották –, a szünet után pedig a múlt héten piros lapot kapó Szoboszlai lőtt újabb bombagólt. A 25 éves középpályásnak ez már a tizedik gólja volt a mostani idényben, ennyit még sosem lőtt liverpooli karrierjében, és ne felejtsük: még mindig csak február közepe van.

Szoboszlai Dominik és Curtis Jones: a Liverpool első két góljának szerzője szombat este
Szoboszlai Dominik és Curtis Jones: a Liverpool első két góljának szerzője szombat este  Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai visszatért a középpályára és varázsolt

A 25 éves játékos kapcsán hamarosan tényleg elfogynak a jelzők, a Brighton ellen tökéletes meccset hozott, s mindez jelzés Slotnak is. A holland ezúttal nem jobbhátvédként küldte pályára a magyart – az első gólszerző Curtis Jones volt a svájci bicska ezúttal –, hanem Alexis Mac Allister mellett védekező középpályás volt, de sokszor fellépett a támadásoknál a kapu elé. A statisztikái is ezt mutatják, a válogatott csapatkapitánya ezúttal is mindenhol ott volt a pályán:

  • 47/48 passz (98 százalékos pontosság)
  • 2 helyzetkialakítás
  • 1 lövés
  • 4/4 hosszú labda
  • 2/2 fejpárbaj
  • 4 labdaszerzés

Az angol sajtó is áradozik a magyar játékosról. 

A BBC a mérkőzésről szóló tudósításában ezt írta róla: „Szoboszlai a legkomplexebb Liverpool-játékos Steven Gerrard óta. Merem állítani, hogy a szabadrúgásai még jobbak is, ez ilyen egyszerű.”

A Liverpool Echo nyolcas osztályzatot adott neki – Kerkez és Jones kapott még ilyen magasat –, s mellé rövid magyarázatot biggyesztett: „Visszatért kedvenc pozíciójára a középpályán, végig éles volt. Elképesztő nyomást gyakorolt az ellenfélre letámadásnál és remek gólt szerzett. Micsoda játékossá vált Slot alatt!”

Létezik ennél nagyobb dicséret Szoboszlainak? 

A mérkőzést Angliában a TNT Sports adta élőben, a lefújás után pedig stílusosan Szoboszlaival és Mohamed Szalahhal készített rövid interjút. Nyílt titok, hogy a két játékos remek kapcsolatot ápol a pályán és azon kívül is. A magyar korábban el is mondta, hogy az egyiptomi az elején sokat segített neki a beilleszkedésben, a mostani idényben pedig ez fordítva van, hiszen a magyar élete eddigi legjobb formájában játszik, míg az egyiptomi teljesítménye visszaesett. Szombaton viszont mindketten gólt szereztek. 

Szalahot arról kérdezték, hogy 2022 után újra megnyerheti-e az FA-kupát a Liverpool, a válasza pedig mindent elmond, hogy a csapat mennyire ki van téve Szoboszlai teljesítményének a mostani idényben. Mindezzel ellentétes véleménycikk jelent meg a minap a liverpooli sajtóban, hát, nem öregedett ez jól.

Ez Dominik teljesítményén múlik. Ő jelenleg a világ egyik legjobb játékosa, a csapatunk nagyban függ tőle. Nagyon remélem, hogy újra meg tudjuk nyerni a kupát, az mindenkinek hatalmas öröm lenne.

– mondta mosolyogva Szalah, aki eközben Szoboszlai mutatott.

Szoboszlai reagált a Gerrard-párhuzamra

A magyar játékos is kapott egy kérdést a riportertől, aki természetesen a Liverpool legendás középpályásával, Steven Gerrarddal való párhuzamról kérdezte őt – korábban Gerrard is a nyolcas mezszámot viselte, s mint a cikkben feljebb írtuk, Angliában folyamatos az összehasonlítás vele.

Én nem úgy teljesítek, mint Steven Gerrard, tudom, hogy egy legenda ő ennél a klubnál, de én a saját történetem írom

– mondta Szoboszlai, mindezt pedig már korábban is hallottuk tőle.

A Liverpool legközelebb egy hét múlva vasárnap lép pályára a Premier League-ben, a kiesés ellen küzdő, nemrég az edzőjét menesztő Nottingham Forest otthonában lép pályára. Azt pedig már február 16-án, hétfőn megtudják Szoboszlaiék, hogy az FA-kupa nyolcaddöntőjében mely csapat lesz az ellenfél. 

Szoboszlai gólja a Brighton ellen:

