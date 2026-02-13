Rendkívüli

Változatlanul jelentős a kormánypártok előnye

Szoboszlai DominikLiverpoolflorian wirtzArne Slot

Aljas támadás áldozata lett Szoboszlai Liverpoolban, hamis vádakat hoztak fel ellene

Meglepő véleménycikket írt a liverpooli Rousing The Kop szurkolói oldal Szoboszlai Dominikról. A szerző szerint a Liverpool köszöni szépen, de Szoboszlai nélkül is tud meccset nyerni, ez így volt szerdán a Sunderland ellen is. A cikk ugyanakkor kiemeli, hogy Szoboszlai fontos játékos Arne Slot csapatában, de közel sem a legfontosabb. A vádak ellene: nagyképűség, fegyelmezetlenség és kiengedés mérkőzés közben. Hogy ebből melyik az igaz? Talán egyik sem.

Perlai Bálint
2026. 02. 13. 9:32
Szoboszlai Dominik hétköznap eltiltás miatt nem játszhatott, a liverpooli szurkolói oldal kihasználta ezt az alkalmat
Szoboszlai Dominik hétköznap eltiltás miatt nem játszhatott, a liverpooli szurkolói oldal kihasználta ezt az alkalmat Fotó: AFP/Paul Ellis
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarországon abból aligha van vita, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobb játékosa a mostani idényben. A 25 éves középpályás ősszel végig stabil teljesítményt nyújtott, mindaddig a Premier League-címvédő botladozott, jelenleg is csak a hatodik helyen áll, amely nem jelent Bajnokok Ligája-indulást. Angliában nem egy cikk született arról, hogy Szoboszlait a társai magára hagyják , egyedül nem tudja megmenti az együttest a sorozatos vereségektől. Arne Slot bizalma is töretlen Szoboszlai iránt, mindezt jól jelzi, hogy az eddig lejátszott 34 meccséből a Transfermarkt szerint már hét-hét meccsen is jobbhátvéd, illetve jobbszélső volt. Tehát Slot Szoboszlai sokszínűségére már nemegyszer épített, kevés olyan eredetileg középpályás van, aki a védelem jobb oldalán is megállja a helyét. Szoboszlainak a Liverpool szerdai mérkőzését a Manchester City elleni piros lapja miatt ki kellett hagynia, a Vörösök azonban 1-0-ra nyertek a Sunderland otthonában. Ez volt a második PL-mérkőzés, amikor a magyar játékos eltiltás miatt nem játszhatott – öt sárga lapja miatt decemberben a Wolves ellen nem játszott, akkor a Liverpool 2-1-re nyert –, és a liverpooli szurkolói oldal, a Rousing The Kop egyik szerzője meg is írta: nem Szoboszlai a legfontosabb alkatrész a Liverpool gépezetében.

Szoboszlai Dominik vasárnap könnyen a Liverpool hőse lehetett volna a hatalmas szabadrúgásgóljával
Szoboszlai Dominik vasárnap könnyen a Liverpool hőse lehetett volna a hatalmas szabadrúgásgóljával Fotó: AFP/Paul Ellis

Szoboszlai rosszul játszott a Manchester City ellen? Aligha…

Meghökkentő vélemény, majd a cikkben újabb és újabb furcsa mondatok olvashatók. „A Sunderland elleni győzelemmel a Liverpool lerombolta azt a mítoszt, hogy Szoboszlai az a kulcsjátékos, aki köré egyszerűen építkezniük kell.”

A csapattársak megmutatták, többet érdemelnek annál, hogy csak Szoboszlai vezette csapatként hivatkozzanak rájuk. A rideg igazság az, hogy ő csupán egy újabb fontos fogaskerék a Vörösök gépezetében

– kezdi a cikk írója, James Brooke, majd taglalja, hogy a Manchester City ellen hiába szerzett Szoboszlai nagy szabadrúgásgólt, a piros lapja hűen tükrözi, hogy milyen rossz teljesítményt nyújtott azon a meccsen, amelyet a City végül 2-1-re megnyert. 

Itt pedig érdemes egy kicsit megállni. 

A szurkolói oldal valószínűleg teljesen máshogy tekintene a City elleni mérkőzésre, ha Szoboszlai szabadrúgásgólja lett volna a győztes. „Ha” persze nincs a futballban, az viszont akkor is érdekes megközelítés, hogy a magyar játékosnak rossz meccse lett volna: a balszélső Omar Marmussal abszolút felvette a versenyt, sőt őt Pep Guardiola a 61. percben le is cserélte inkább. Emellett a négy tisztázás és nyolc labdaszerzés is alátámasztja, Szoboszlai a piszkos munkát ismét elvégezte, még a bajnokság második helyezettje ellen is. Persze a szurkoló dühös, hiszen a kiállítás tényleg elkerülhető lett volna, de Szoboszlai volt az egyetlen, aki legalább hátrasprintelt. Ez is sokatmondó.

Nagyképű lenne Szoboszlai Dominik?

A szerző felhozza még a magyar játékos ellen, hogy azért sem tekinthető a csapat vezéregyéniségének, mert néha sértődékeny, fegyelmezetlen, és olykor idő előtt kienged. A City elleni kiállítása mellett – holott kiengedésről itt szó sem lehet, hiszen még a hosszabbításban is egy egész pályás sprintet nyomott le – még az FA-kupában a Barnsley elleni találkozót rótta fel neki. Mint ismert, ezen a meccsen Szoboszlai bombagólt lőtt, majd hátul egy felelőtlen sarkazással gólt ajándékozott az ellenfélnek.

Hibázott? Igen. Nagy hangsúlyt azonban egy-egy ilyen jelenetnek nem kell és nem is szabad adni, ameddig nem ismétlődik meg túl gyakran. Erről pedig Szoboszlai kapcsán nem lehet beszélni. A Barnsley ellen történtekre egyébként a játékos is reagált később, miután a harmadosztályú vendégek edzője szerint tiszteletlenség volt Szoboszlai tette. 

A vádak viszont abból a szempontból nem állják meg a helyüket, hogy nem is fegyelmezetlen – ha a középpályán játszik, akkor ő indítja a letámadásokat, ő az edző meghosszabbított keze ilyenkor –, és nem is enged ki – erre példának gyakorlatilag bármelyik meccsét lehet hozni, a pályán beletett munkáját Angliában is csodálják. 

Ezek után nem is meglepő, hogy a cikk szerzője példákat nem is hozott fel…

Florian Wirtz (jobbra) egyre inkább belelendült a játékba Liverpoolban
Florian Wirtz egyre inkább belelendült a játékba Liverpoolban Fotó: MI NEWS / NurPhoto

De akkor ki a Liverpool legjobb játékosa?

Adja magát a kérdés. A szerzőnél a nyertes Florian Wirtz, ezt meg is magyarázta. „Az idénykezdet nehézségei után Wirtz mára azzá a játékossá vált, aki nélkül a Liverpool egyszerűen nem tud meglenni. Ha hiányzik, honnan jön ez a kreatív szikra? Talán Szoboszlaiból, de ő nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy a semmiből alkosson valamit, mint német kollégája” – írja a szerző, és abban valószínűleg igaza van, hogy Wirtz kreativitása a Liverpoolnak nagyon fontos, ez a Sunderland elleni mérkőzésen is látszott, amely után Steven Gerrard már Zinedine Zidane-hoz hasonlította a német egyik mozdulatát. Wirtznek viszont idő kellett, hogy felvegye a PL-ritmusát, az első bajnoki gólját csak december 27-én a Wolves ellen szerezte meg. 

A szerző elsiklik afölött, hogy ameddig a német kereste a helyét, addig jobbára Szoboszlai vitte a hátán a csapatot. Ezt alátámasztja, hogy házon belül augusztusban, októberben és novemberben is Szoboszlai lett a hónap legjobb játékosa.

Azt viszont nem tudjuk, hogy Szoboszlai ezen a poszton mire lenne képes, főleg Florian Wirtz mellett. Ősszel erre néha láttunk példát, csakhogy később Szoboszlai hol jobbhátvéd, hol pedig jobbszélső volt. A két játékos közötti kémia működik, ez pedig a Liverpool nagy erénye lehetne az idény hátralevő részében, csakhogy a védelemben történő egyre súlyosabb sérülések miatt Szoboszlainak a helye a jobb-bekk poszton egyre biztosabb, ami továbbra is a legkisebb rossz, amit Slot választhat. 

Szombaton 21 órától a Liverpool a Brighton ellen lép pályára az FA-kupában, itt már a magyar játékos is játszhat, és Arne Slot aligha fogja pihentetni a magyar játékost. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbrüsszel

Ki az a Magyar Péter?

Bayer Zsolt avatarja

Vagy inkább mi az a Magyar Péter?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu