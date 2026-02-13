Aljas támadás áldozata lett Szoboszlai Liverpoolban, hamis vádakat hoztak fel ellene

Magyarországon abból aligha van vita, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobb játékosa a mostani idényben. A 25 éves középpályás ősszel végig stabil teljesítményt nyújtott, mindaddig a Premier League-címvédő botladozott, jelenleg is csak a hatodik helyen áll, amely nem jelent Bajnokok Ligája-indulást. Angliában nem egy cikk született arról, hogy Szoboszlait a társai magára hagyják , egyedül nem tudja megmenti az együttest a sorozatos vereségektől. Arne Slot bizalma is töretlen Szoboszlai iránt, mindezt jól jelzi, hogy az eddig lejátszott 34 meccséből a Transfermarkt szerint már hét-hét meccsen is jobbhátvéd, illetve jobbszélső volt. Tehát Slot Szoboszlai sokszínűségére már nemegyszer épített, kevés olyan eredetileg középpályás van, aki a védelem jobb oldalán is megállja a helyét. Szoboszlainak a Liverpool szerdai mérkőzését a Manchester City elleni piros lapja miatt ki kellett hagynia, a Vörösök azonban 1-0-ra nyertek a Sunderland otthonában. Ez volt a második PL-mérkőzés, amikor a magyar játékos eltiltás miatt nem játszhatott – öt sárga lapja miatt decemberben a Wolves ellen nem játszott, akkor a Liverpool 2-1-re nyert –, és a liverpooli szurkolói oldal, a Rousing The Kop egyik szerzője meg is írta: nem Szoboszlai a legfontosabb alkatrész a Liverpool gépezetében.

Szoboszlai Dominik vasárnap könnyen a Liverpool hőse lehetett volna a hatalmas szabadrúgásgóljával Fotó: AFP/Paul Ellis

Szoboszlai rosszul játszott a Manchester City ellen? Aligha…

Meghökkentő vélemény, majd a cikkben újabb és újabb furcsa mondatok olvashatók. „A Sunderland elleni győzelemmel a Liverpool lerombolta azt a mítoszt, hogy Szoboszlai az a kulcsjátékos, aki köré egyszerűen építkezniük kell.”

A csapattársak megmutatták, többet érdemelnek annál, hogy csak Szoboszlai vezette csapatként hivatkozzanak rájuk. A rideg igazság az, hogy ő csupán egy újabb fontos fogaskerék a Vörösök gépezetében

– kezdi a cikk írója, James Brooke, majd taglalja, hogy a Manchester City ellen hiába szerzett Szoboszlai nagy szabadrúgásgólt, a piros lapja hűen tükrözi, hogy milyen rossz teljesítményt nyújtott azon a meccsen, amelyet a City végül 2-1-re megnyert.