Rendkívüli

Történelmi jelentőségű meghívást kapott Orbán Viktor Donald Trumptól

Szoboszlai DominikPremier LeagueLiverpool FC

Szoboszlai kikérte magának, hogy tiszteletlen lett volna, reagált a vádra

Az idény korábbi részében rendre dicsért Szoboszlai Dominik egy héten belül elkövetett egy látványos, gólt eredményező hibát, majd a következő meccsen kihagyott egy tizenegyest. Erről is beszélt Szoboszlai a Liverpool csalódást keltő, Burnley elleni 1-1-es döntetlenje után, elismerve, hogy nehéz hét áll mögötte. Szoboszlai ugyanakkor kikérte magának, hogy tiszteletlen lett volna, amivel a Barnsley edzője vádolta meg őt korábban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 11:33
Szoboszlai Dominik elismerte, hogy nehéz hét van mögötte Fotó: PETER POWELL Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem tudta legyőzni hazai pályán a címvédő Liverpool az újonc Burnley-t a Premier League 22. fordulójában szombaton. Az 1-1-es döntetlen különösen fájhatott Szoboszlai Dominiknek, aki még az első félidőben kihagyott egy tizenegyest, kapufára rúgta a labdát. Ez volt Szoboszlai második nagy hibája egy héten belül, hiszen hétfőn, a Barnsley ellen 4-1-re megnyert FA-kupa meccsen a gyönyörű gólja mellett gólt eredményező bakija is volt.

Szoboszlai kihagyta a tizenegyest, de azt kikérte magának, hogy korábban tiszteletlen lett volna
Szoboszlai kihagyta a tizenegyest, de azt kikérte magának, hogy korábban tiszteletlen lett volna (Fotó: PA Wire/Peter Byrne)

Szoboszlai most a Burnley elleni döntetlen után értékelt, és a Liverpool gólszerzőjéhez, Florian Wirtzhez hasonlóan csalódásnak élte meg, hogy nem tudtak nyerni. Mint elmondta, azt hitték, hogy már megnyerték a találkozót, olyan nagy fölényben voltak, de addig nincs vége, amíg a bíró le nem fújja, és hasonló pontvesztés nem történhet meg velük újra.

Szoboszlai a tiszteletlenségről és a következő tizenegyesről

– Ez egy nehéz hét volt nekem – ismerte el Szoboszlai, akit az Origo idézett. Az egész ugye hétfőn a Barnsley ellen kezdődött az FA-kupában, ahol a szépségdíjas gólja mellett az maradt meg, hogy a saját tizenhatosánál sarokkal akarta megjátszani a labdát, de elvétette a mozdulatot, így az ellenfél gólt szerzett a hibájából.

A meccs után a Barnsley edzője, Conor Hourihane tiszteletlenséggel vádolta meg Szoboszlait, aki szerinte lenézte őket, és a topcsapatok ellen nem próbálkozott volna ilyen megoldással hasonló helyzetben. Szoboszlai most erre is reagált, és kikérte magának a vádat:

Hibáztam a Barnsley ellen, de világossá kell tennem, hogy nem tiszteletlenség volt részemről az a mozdulat. Ugyanezt tenném az Arsenal, a Manchester City és a Chelsea ellen is.

Szoboszlai ezek után szombaton a Burnley elleni bajnokin Mohamed Szalah távollétében is lehetett tizenegyesrúgó a Liverpoolban, de nem tudott gólt szerezni belőle. Erre is kitért.

– Igen, kihagytam a tizenegyest, de a következőt is elvállalom majd. Gólt fogok rúgni, ebben elég biztos vagyok. Nem tudnék többet gyakorolni. Folytatni fogom, és ha lesz még lehetőségünk, megragadom – jelentette ki Szoboszlai.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekmagyar péter

Erre senki sem számított, Kéri László ütötte be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu