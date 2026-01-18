Szoboszlai kikérte magának, hogy tiszteletlen lett volna, reagált a vádra

Nem tudta legyőzni hazai pályán a címvédő Liverpool az újonc Burnley-t a Premier League 22. fordulójában szombaton. Az 1-1-es döntetlen különösen fájhatott Szoboszlai Dominiknek, aki még az első félidőben kihagyott egy tizenegyest, kapufára rúgta a labdát. Ez volt Szoboszlai második nagy hibája egy héten belül, hiszen hétfőn, a Barnsley ellen 4-1-re megnyert FA-kupa meccsen a gyönyörű gólja mellett gólt eredményező bakija is volt.

Szoboszlai kihagyta a tizenegyest, de azt kikérte magának, hogy korábban tiszteletlen lett volna (Fotó: PA Wire/Peter Byrne)

Szoboszlai most a Burnley elleni döntetlen után értékelt, és a Liverpool gólszerzőjéhez, Florian Wirtzhez hasonlóan csalódásnak élte meg, hogy nem tudtak nyerni. Mint elmondta, azt hitték, hogy már megnyerték a találkozót, olyan nagy fölényben voltak, de addig nincs vége, amíg a bíró le nem fújja, és hasonló pontvesztés nem történhet meg velük újra.

Szoboszlai a tiszteletlenségről és a következő tizenegyesről

– Ez egy nehéz hét volt nekem – ismerte el Szoboszlai, akit az Origo idézett. Az egész ugye hétfőn a Barnsley ellen kezdődött az FA-kupában, ahol a szépségdíjas gólja mellett az maradt meg, hogy a saját tizenhatosánál sarokkal akarta megjátszani a labdát, de elvétette a mozdulatot, így az ellenfél gólt szerzett a hibájából.

A meccs után a Barnsley edzője, Conor Hourihane tiszteletlenséggel vádolta meg Szoboszlait, aki szerinte lenézte őket, és a topcsapatok ellen nem próbálkozott volna ilyen megoldással hasonló helyzetben. Szoboszlai most erre is reagált, és kikérte magának a vádat:

Hibáztam a Barnsley ellen, de világossá kell tennem, hogy nem tiszteletlenség volt részemről az a mozdulat. Ugyanezt tenném az Arsenal, a Manchester City és a Chelsea ellen is.

Szoboszlai ezek után szombaton a Burnley elleni bajnokin Mohamed Szalah távollétében is lehetett tizenegyesrúgó a Liverpoolban, de nem tudott gólt szerezni belőle. Erre is kitért.

– Igen, kihagytam a tizenegyest, de a következőt is elvállalom majd. Gólt fogok rúgni, ebben elég biztos vagyok. Nem tudnék többet gyakorolni. Folytatni fogom, és ha lesz még lehetőségünk, megragadom – jelentette ki Szoboszlai.