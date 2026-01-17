Szoboszlai már „a végét várja”, Kerkez megmutatta az igazi arcát
2026-ban nem tud bajnoki mérkőzést nyerni a Liverpool, zsinórban négy döntetlennél tart a Premier League címvédője. Arne Slot csapata szombaton többek között Szoboszlai Dominik kihagyott büntetőjéért is súlyos árat fizetett. A magyar középpályás ezúttal nem is kapott annyira jó osztályzatokat, Kerkez Milos annál inkább.
Decemberig egy döntetlenje sem volt az idényben a Liverpoolnak, az első, a Sunderland elleni 1-1 óta viszont mintha ez lenne a célja az angol bajnoknak. A Premier League-ben azóta nyolc meccset játszottak le Szoboszlai Dominikék, abból öt pontosztozkodással ért véget, köztük a legutóbbi négy is, így 2026-ban eddig csak a harmadosztályú Barnsley-t tudta legyőzni a Liverpool.
Halmozza a döntetleneket a Liverpool
Szombaton a Burnley vendégeskedett az Anfielden , és az újonc a kapuja elé szögezve töltötte a mérkőzés nagy részét, mégis képes volt egy pontot elcsenni a topcsapattól, és ahogy ez a Liverpool meccsein lenni szokott, ehhez egy kaput eltaláló lövés is elég volt az ellenfélnek. Arne Slot gárdája 73 százalékban birtokolta a labdát, a várható gólok száma (xG) 2,96 volt a Burnley 0,40-jével szemben, a lövések száma 32-7. De a lényeg a végeredmény, vagyis az 1-1.
A Vörösök egyetlen érvényes gólját Florian Wirtz szerezte, viszont Szoboszlai is feliratkozhatott volna mellé, csakhogy szokásával ellentétben most büntetőt hibázott. A 25 éves középpályás eddig 22 alkalommal végezhetett el tizenegyest, és ebből húszat értékesített, egy még az RB Leipzig színeiben, a másik pedig a Burnley ellen maradt ki. Hiába választja mindig ugyanazt az oldalt, a kapusok egyszer sem tudtak védeni, a kapufa, vagy éppen felső léc állt öt éve és most is az útjába.
Elvette Szoboszlai kedvét a kimaradt büntető?
Pedig, ha belövi, Szoboszlai két góllal zárhatta volna a hetet, hiszen hétfőn a Barnsley kapuját egy káprázatos bombával vette be. Ehelyett két hibával zárul a hét, mivel a harmadosztályú csapat ellen a találata mellé az ellenfélnek is összehozott egy gólt egy nehezen magyarázható megmozdulással. A teljesítménye értékelésénél is megemlítették a szakértők, hogy Szoboszlai felemás napokon van túl, tele furcsa momentummal. Íme a szombati osztályzatai:
BBC közönségszavazása (4,51, a kezdőcsapatból a harmadik legrosszabb érték)
Egy furcsa délután volt ez neki: jól játszott, de a tizenegyesét a Burnley elleni meccsen a keresztlécre vágta. Biztosan örül majd annak, ha véget ér a január, főleg a hiba után, amit a Barnsley ellen követett el.
Liverpool Echo (6, holtversenyben a legrosszabb): „Erősen kezdett, de láthatóan kissé megviselte, hogy a tizenegyesét a keresztlécre rúgta. A második félidőben túl sok rossz döntést hozott, feltehetően azért, mert túlságosan is bizonyítani akart.”
This is Anfield (6, középmezőny): „Furcsa hete volt Szoboszlainak. A Barnsley elleni hazai meccsen elkövetett hatalmas hibája után elszalasztotta a lehetőséget, hogy vezetést szerezzen a Liverpoolnak a Burnley ellen, amikor a tizenegyesét a felső lécre rúgta. Sokat mozgott, gyakran feltűnt mindkét szélen annak ellenére, hogy többnyire a tízes pozícióban játszott, de a kihagyott büntető után már nem tudott igazán magára találni.”
Kerkez egyre javul
Míg Szoboszlai végig a pályán maradt a Burnley ellen, Kerkez Milost a 78. percben Andy Robertson váltotta. A szakértők egyetértenek abban, hogy a magyar válogatott balhátvéd rászolgált az elismerésre, jó osztályzatokkal értékelték a produkcióját:
BBC közönségszavazása (5,03, középmezőny)
Sky Sports (7, csak Florian Wirtz kapott nyolcast)
Goal.com (8, holtversenyben a legjobb): „Az elején volt esélye arra, hogy vezetést szerezzen a Vörösöknek, de a lapos beadása után a gólvonalról mentett az ellenfél, majd szöglet következett. Sárga lapot kapott egy meggondolatlan becsúszásért Anthony ellen. Tíz perccel a vége előtt lecserélték.”
Liverpool Echo (7, csak Wirtz kapott nyolcast): „A mérkőzés elején többször is betört balról, ami megadta az alaphangot egy rendkívül szorgalmas első félidős teljesítménynek, de ezt követően kissé visszaesett. Sárga lapot kapott, majd lecserélték.”
This is Anfield (7, csak Wirtz kapott nyolcast): „A meccs egyes szakaszaiban feltűnt az a Kerkez, akit azt gondoltuk, hogy a Liverpool nyáron szerződtetett. A magyar játékos jól kezdte a mérkőzést, fáradhatatlanul robotolt, és már az elején majdnem gólpasszt adott Curtis Jonesnak. A második félidőben viszont közel sem villogott ennyire.”
