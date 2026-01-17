Szoboszlai már „a végét várja”, Kerkez megmutatta az igazi arcát

A Vörösök egyetlen érvényes gólját Florian Wirtz szerezte, viszont Szoboszlai is feliratkozhatott volna mellé, csakhogy szokásával ellentétben most büntetőt hibázott. A 25 éves középpályás eddig 22 alkalommal végezhetett el tizenegyest, és ebből húszat értékesített, egy még az RB Leipzig színeiben, a másik pedig a Burnley ellen maradt ki. Hiába választja mindig ugyanazt az oldalt, a kapusok egyszer sem tudtak védeni, a kapufa, vagy éppen felső léc állt öt éve és most is az útjába.

Elvette Szoboszlai kedvét a kimaradt büntető?

Pedig, ha belövi, Szoboszlai két góllal zárhatta volna a hetet, hiszen hétfőn a Barnsley kapuját egy káprázatos bombával vette be. Ehelyett két hibával zárul a hét, mivel a harmadosztályú csapat ellen a találata mellé az ellenfélnek is összehozott egy gólt egy nehezen magyarázható megmozdulással. A teljesítménye értékelésénél is megemlítették a szakértők, hogy Szoboszlai felemás napokon van túl, tele furcsa momentummal. Íme a szombati osztályzatai:

BBC közönségszavazása (4,51, a kezdőcsapatból a harmadik legrosszabb érték)

(4,51, a kezdőcsapatból a harmadik legrosszabb érték) Sky Sports (6, holtversenyben a legrosszabb)

(6, holtversenyben a legrosszabb) Goal.com (6, sokadmagával a legrosszabb):

Egy furcsa délután volt ez neki: jól játszott, de a tizenegyesét a Burnley elleni meccsen a keresztlécre vágta. Biztosan örül majd annak, ha véget ér a január, főleg a hiba után, amit a Barnsley ellen követett el.

Liverpool Echo (6, holtversenyben a legrosszabb): „Erősen kezdett, de láthatóan kissé megviselte, hogy a tizenegyesét a keresztlécre rúgta. A második félidőben túl sok rossz döntést hozott, feltehetően azért, mert túlságosan is bizonyítani akart.”

(6, holtversenyben a legrosszabb): „Erősen kezdett, de láthatóan kissé megviselte, hogy a tizenegyesét a keresztlécre rúgta. A második félidőben túl sok rossz döntést hozott, feltehetően azért, mert túlságosan is bizonyítani akart.” This is Anfield (6, középmezőny): „Furcsa hete volt Szoboszlainak. A Barnsley elleni hazai meccsen elkövetett hatalmas hibája után elszalasztotta a lehetőséget, hogy vezetést szerezzen a Liverpoolnak a Burnley ellen, amikor a tizenegyesét a felső lécre rúgta. Sokat mozgott, gyakran feltűnt mindkét szélen annak ellenére, hogy többnyire a tízes pozícióban játszott, de a kihagyott büntető után már nem tudott igazán magára találni.”

Kerkez egyre javul

Míg Szoboszlai végig a pályán maradt a Burnley ellen, Kerkez Milost a 78. percben Andy Robertson váltotta. A szakértők egyetértenek abban, hogy a magyar válogatott balhátvéd rászolgált az elismerésre, jó osztályzatokkal értékelték a produkcióját: