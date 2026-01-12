LiverpoolFA-kupaSzoboszlai Dominik

Mit csinált Szoboszlai? Elképesztő bombagól után elképesztő hiba

Nem volt könnyű dolga a Liverpoolnak hétfőn a harmadosztályú Barnsley ellen az FA-kupában. De Szoboszlai Dominik gyönyörű bombájával a hazaiak szereztek vezetést, hogy aztán éppen a magyar középpályás hozza vissza a meccsbe egy „gólpasszal” az ellenfelet. Kiütés lett a vége, 4-1-re nyert a Liverpool, amely a legjobb 32 között a Brighton ellen folytatja.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 22:45
Szoboszlai Dominknek járt a gratuláció: ő lőtte a Liverpool első gólját a Barnsley ellen
Szoboszlai Dominknek járt a gratuláció: ő lőtte a Liverpool első gólját a Barnsley ellen
Az FA-kupa nem egyszer volt már tündérmesék színhelye. A napokban is, amikor a hatodosztályú Macclesfield FC kiejtette a címvédőt, az élvonalban szereplő Crystal Palace-t, így az amatőr együttes jutott a legjobb 32 közé. A harmadosztályban 17. Barnsley is hasonló szenzációt akart okozni, amikor hétfő este megérkezett az Anfieldre, hogy a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpoollal csapjon össze.

Gólszerzők egymás közt: Szoboszlai és Frimpong ünnepel
Gólszerzők egymás közt: Szoboszlai és Frimpong ünnepel

Szoboszlai: óriási gól és hatalmas hiba

A Barnsley-nek sikerült is sokkolnia a Premier League bajnokát. Mindössze fél perc telt el a meccsből, amikor Keillor-Dunn fejese csak a kapufán csattant, így menekült meg Mamardasvili és a Liverpool a bekapott góltól. A vendégek bátran futballoztak, miközben Slot csapata ezúttal sem tündökölt, de 

egyetlen villanás is elég volt a vezetés megszerzéséhez. Ez pedig Szoboszlaitól jött, aki a 9. percben 23 méterről tűzte kapura a labdát, amiért óriási gól lett a jutalma. A magyar középpályás a gólörömét a liverpooli csapattársától és barátjától, az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő Szalahtól kölcsönözte.

A Barnsley-t nem törte le Szoboszlai bombája, nagy kedvvel támadtak, a Liverpoolnak helyzete ezután sem igen akadt. Gólja viszont igen, egy újabb egyéni villanásnak köszönhetően: Frimpong cselekkel csinált magának helyet, amit egy tíz méterről megeresztett csodás gól követett a 36. percben.

Az Anfield közönsége nem sokáig örülhetett a megnyugtató előnynek, és erről bizony Szoboszlai tehet. A magyar középpályás futott vissza Phillipsszel a Liverpool kapujához, az övé is lett a labda, de túl könnyelmű volt vele. Sarokkal tette volna vissza Mamardasvilinek, amire a Vörösök egykori akadémistája azonnal lecsapott, és négy méterről már csak az üres kapuba kellett passzolnia.

Ekitiké zárta le a párharcot

A második félidő már jóval csendesebben csordogált, az első említésre méltó esemény Van Dijk fejese volt az 57. percben, amely a felső lécen csattant. A harmadosztályú csapat továbbra sem dobta be a törülközőt, de ennek nem lett meg a jutalma, sőt! A cserék lendületet vittek a hazaiak játékába, és a 84. percben Wirtz rendezte le végleg a továbbjutás kérdését, Ekitiké remek, sarkazós gólpassza után 16 méterről vette be a vendégek kapuját. És ezzel még nem volt vége, a német középpályás visszaadta a kölcsönt a francia támadónak. Szoboszlai ugratta ki Wirtzet, aki középre tette a labdát, Ekitiké csúszva-mászva fejezte be a támadást.

A Kerkez Milost ezúttal pihentető Liverpool tehát 4-1-re hozta a Barnsley elleni párharcot az FA-kupában, így ott van a legjobb 32 között. A következő fordulóban a szintén élvonalbeli Brighton ellen folytatja.

FA-kupa, a 4. forduló párosítása

  • Liverpool–Brighton
  • Stoke City–Fulham
  • Oxford United–Sunderland
  • Southampton–Leicester City
  • Wrexham–Ipswich Town
  • Arsenal–Wigan Athletic
  • Hull City–Chelsea
  • Burton Albion–West Ham
  • Burnley–Mansfield Town
  • Norwich City–West Brom
  • Port Vale–Bristol City
  • Grimsby Town–Wolverhampton
  • Aston Villa–Newcastle
  • Manchester City–Salford City/Swindon
  • Macclesfield–Brentford
  • Birmingham City–Leeds United

 

