A Liverpool pontvesztése után Szalah Szoboszlait másolta Afrikában

Egyiptom és Nigéria éppen egymás ellen vívta az utolsó felkészülési mérkőzést, mielőtt megkezdték szereplésüket a marokkói Afrikai Nemzetek Kupája csoportkörében. A kvartettjét mindkét együttes megnyerte, majd a rekordgyőztes egyiptomiak nehezebben, míg a legutóbb ezüstérmes nigériaiak könnyebben jutottak el a szerdai elődöntőkig. Ott Mohamed Szalahék 1-0-ra kaptak ki Szenegáltól, a nyári világbajnokságról lemaradó Victor Osimhenék pedig tizenegyespárbaj után maradtak alul a házigazdával szemben. Szombat este így a casablancai bronzmérkőzésen csapott össze a két csalódott együttes – mindketten 17. alkalommal szerezhettek volna érmet az Afrika-kupa történetében.

Egyiptom és Nigéria csapott össze az Afrikai Nemzetek Kupája bronzmérkőzésén Fotó: AFP/Abdel Majid Bziouat

A két csapat legnagyobb klasszisai közül Szalah (Liverpool) kezdett, a szintén négy szerzett góllal álló Osimhen (Galatasaray) azonban az elődöntőben elszenvedett bokasérülése miatt csak a kispadon kapott helyet, és később sem állt be.

Tizenegyesek döntöttek az Afrikai Nemzetek Kupája Egyiptom–Nigéria bronzmérkőzésén

A találkozó első perceiben szögletzászlót is kellett javítani, de ezután már a futballé volt a főszerep. Hektikus módon mindkét csapat előtt több helyzet adódott az első félidő első felében, kapura lövéssel mégis ritkán zárult egy-egy támadás. A 36. percben aztán Akor Adams fejese utat talált az egyiptomi kapuba, de a gólt videózás után érvénytelenítették, mert a nigériai Paul Onuachu lekönyökölte egyik ellenfelét a tizenhatoson belül. A játékrész hajrájában Onuachu, majd a Szalahot lerántó Moses Simon is sárga lapot kapott, érvényes gól viszont nem született.

Fordulás után a csereként beállt Ademola Lookman azonnal betalált, de les miatt az ő gólját is érvénytelenítették.

A túloldalon szinte csak Szalah próbálkozott, de az ő lövései sem jelentettek túl nagy veszélyt a nigériai kapura.

A hajrában mindkét válogatott reklamált egy-egy büntetőt, de egyébként az iram alaposan lecsökkent (összesen tíz lövés volt a találkozón), és már a hármas sípszót várták a csapatok. Miután megtörtént, hosszabbítás nélkül következhetett a tizenegyespárbaj.