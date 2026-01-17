bronzmérkőzésNigériaAfrika-kupaAfrikai Nemzetek KupájaMohamed SzalahtizenegyespárbajEgyiptom

A Liverpool pontvesztése után Szalah Szoboszlait másolta Afrikában

A Marokkóban zajló, 35. labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája (ANK) szombati bronzmérkőzését Egyiptom tizenegyespárbaj után elvesztette Nigéria ellen. A Fáraóknál a maga kísérletét kihagyó Mohamed Szalah így nem éremmel térhet vissza Liverpoolba, ahol nagy szükség lehet rá.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 19:27
Mohamed Szalah két ezüstérem után egy bronzérmet is szeretett volna szerezni az Afrikai Nemzetek Kupáján
Mohamed Szalah két ezüstérem után egy bronzérmet is szeretett volna szerezni az Afrikai Nemzetek Kupáján Fotó: AFP/Abdel Majid Bziouat
Egyiptom és Nigéria éppen egymás ellen vívta az utolsó felkészülési mérkőzést, mielőtt megkezdték szereplésüket a marokkói Afrikai Nemzetek Kupája csoportkörében. A kvartettjét mindkét együttes megnyerte, majd a rekordgyőztes egyiptomiak nehezebben, míg a legutóbb ezüstérmes nigériaiak könnyebben jutottak el a szerdai elődöntőkig. Ott Mohamed Szalahék 1-0-ra kaptak ki Szenegáltól, a nyári világbajnokságról lemaradó Victor Osimhenék pedig tizenegyespárbaj után maradtak alul a házigazdával szemben. Szombat este így a casablancai bronzmérkőzésen csapott össze a két csalódott együttes – mindketten 17. alkalommal szerezhettek volna érmet az Afrika-kupa történetében.

Egyiptom és Nigéria csapott össze az Afrikai Nemzetek Kupája bronzmérkőzésén
Egyiptom és Nigéria csapott össze az Afrikai Nemzetek Kupája bronzmérkőzésén Fotó: AFP/Abdel Majid Bziouat

A két csapat legnagyobb klasszisai közül Szalah (Liverpool) kezdett, a szintén négy szerzett góllal álló Osimhen (Galatasaray) azonban az elődöntőben elszenvedett bokasérülése miatt csak a kispadon kapott helyet, és később sem állt be.

Tizenegyesek döntöttek az Afrikai Nemzetek Kupája Egyiptom–Nigéria bronzmérkőzésén

A találkozó első perceiben szögletzászlót is kellett javítani, de ezután már a futballé volt a főszerep. Hektikus módon mindkét csapat előtt több helyzet adódott az első félidő első felében, kapura lövéssel mégis ritkán zárult egy-egy támadás. A 36. percben aztán Akor Adams fejese utat talált az egyiptomi kapuba, de a gólt videózás után érvénytelenítették, mert a nigériai Paul Onuachu lekönyökölte egyik ellenfelét a tizenhatoson belül. A játékrész hajrájában Onuachu, majd a Szalahot lerántó Moses Simon is sárga lapot kapott, érvényes gól viszont nem született.

Fordulás után a csereként beállt Ademola Lookman azonnal betalált, de les miatt az ő gólját is érvénytelenítették. 

A túloldalon szinte csak Szalah próbálkozott, de az ő lövései sem jelentettek túl nagy veszélyt a nigériai kapura.

A hajrában mindkét válogatott reklamált egy-egy büntetőt, de egyébként az iram alaposan lecsökkent (összesen tíz lövés volt a találkozón), és már a hármas sípszót várták a csapatok. Miután megtörtént, hosszabbítás nélkül következhetett a tizenegyespárbaj.

Szoboszlai Dominik után Mohamed Szalah is 11-est hibázott

A nigériaiak által kezdett hirtelen halál során az első körben mindkét rúgó hibázott – egyiptomi oldalon az a Mohamed Szalah, akinek a távollétében a Liverpool szombati bajnokiján Szoboszlai Dominik lőtt a mészpontról egy szintén pontatlan büntetőt. A második párban Akor Adams már betalált, a Manchester Cityben játszó Omar Marmus azonban szintén hibázott, így előnybe került Nigéria, innen pedig már nem kapta vissza az esélyt Egyiptom.

A 0-0 után tizenegyesekkel 4-2-re nyert Nigéria története során kilencedik alkalommal lett az ANK bronzérmese, Egyiptom negyedszer lett negyedik helyezett.

Vasárnap Szenegál és Marokkó rabati döntőjével zárul az Afrikai Nemzetek Kupája, amelynek végeztével a játékosok visszatérhetnek klubjaikhoz. Az egyik legnagyobb várakozás Mohamed Szalah liverpooli útját övezi, nélküle ugyanis – a szombatival együtt – az elmúlt négy bajnokiját nem nyerte meg a Premier League címvédője. A Vörösök szurkolói már alig várják, hogy szerdán a francia Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, majd jövő szombaton a Bournemouth otthonában a 33 éves Szalah győzelemhez segítse a csapatot.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

