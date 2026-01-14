Szalah felrúgta Manét, a balhé után még nagyobb pofont kapott

Mohamed Szalah és Sadio Mané párharcaként vezették fel a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája elődöntőjét. A két korábbi liverpooli klubtárs „egymásra is talált” a marokkói Tangerben, ahol pikáns, feszült hangulatú meccset vívott egymással Egyiptom és Szenegál. A hét ANK-sikerrel csúcstartó egyiptomiak szerettek volna visszavágni azért, mert a rivális és sportszerűtlenül lézerező szurkolója miatt nem jutottak ki a 2022-es világbajnokságra.

Mohamed Szalah (középen) nem kímélte Sadio Manét az Egyiptom–Szenegál elődöntőben, az Afrikai Nemzetek Kupáján. Fotó: AFP/Sebastien Bozon

Az egyiptomi Mohamed Szalah odalépett

Hiába szerepelt a két említett sztár mellett az egyiptomiaknál Omar Marmús (Manchester City), a szenegáliaknál Édouard Mendy (al-Ahli, korábban Chelsea), Kalidou Koulibaly (al-Hilal, korábban Napoli és Chelsea) és Nicolas Jackson (Chelsea, kölcsönben Bayern München), futballra csak nyomokban emlékeztetett a mérkőzés. A tét persze hatalmas volt, a presztízs súlya is nyomta a feleket, ehhez képest inkább pankrációra és birkózásra hasonlított a találkozó. Előbbi megrendezett, megjátszott sportszórakoztatás, utóbbi kőkemény sport. E kettő keveredett, időnként nehéz volt eldönteni, belépők vagy a színészkedések történtek.

Mohamed Szalah teljes bizonyossággal megrúgta korábbi liverpooli klubtársát, Sadio Manét az első félidő hajrájában, jókora tumultus és balhé lett a belépőből, ami után percekig állt a játék.

Az egyiptomi sárga lap nélkül megúszta ezt az esetet is.

Sadio Mané (középen) egy villanással romba döntötte Mohamed Szalahék álmait. Fotó: AFP/Sebastien Bozon

Sadio Mané lecsapott, Szenegál az Afrikai Nemzetek Kupája döntőse

Összességében mezőnyfölényben játszott Szenegál, 6-0-ra vezetett a kapura lövések arányában. Mégis szinte a semmiből döntötte el az elődöntőt a 2021-es bajnok.

A 78. percben szerencsével Mané elé pattant a labda, aki mellel levette, és 20 méterről laposan a jobb alsó sarokba lőtte.

Szalahék kezezést reklamáltak, de szó sem volt róla. S valójában a hosszúra nyúlt hajrában arról sem, hogy az egyiptomiak komoly egyenlítési lehetőséghez jutottak volna. A tízesek csatáját ismét Sadio Mané nyerte Mohamed Szalah ellenében, közismerten nem éppen baráti viszonyuk tovább romolhat.

Az 1-0-ra nyerő Szenegál jutott be elsőként az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjébe, ahol a Nigéria–Marokkó mérkőzés továbbjutójával játszik. Szalah a szintén vasárnapi bronzmérkőzésre készülhet, első ANK-trófeájára továbbra is várnia kell.