Mohamed SzalahSzenegálAfrikai Nemzetek KupájaEgyiptom

Aljas támadás készül Szalah ellen az Afrika-kupán, egész Szenegál megmozdult

Szerdán 18 órakor rendezik az Egyiptom–Szenegál Afrikai Nemzetek Kupája elődöntőt a marokkói Tangerben, és a szenegáliak egy különleges vendéget is meghívtak az összecsapásra, aki már megkeserítette Mohamed Szalah életét pár éve.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 11:18
Mohamed Szalah egy lépésre az Afrika-kupa döntőjétől Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
Szerdán már az elődöntőket rendezik a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupáján , elsőnek egy klasszikus, Egyiptom–Szenegál jön 18 órától. Mohamed Szalah és Sadio Mané találkozásaként is leírható a mérkőzés, a két afrikai játékos hosszú évekig csapattársak voltak a Liverpoolban, aztán Mané 2022 nyarán távozott a Bayern Münchenhez, majd a szaúdi al-Nasszrhez, Cristiano csapatába. Az nem titok, hogy a két játékos nem volt jó kapcsolatban a pályán, ennek többször is hangot adtak, amikor egymásnak nem passzoltak. Most viszont Szalah csúnya támadás áldozata lehet, ehhez pedig a szenegáliak asszisztálhatnak.

Sadio Mané Szenegállal, Mohamed Szalah Egyiptommal lenne Afrika királya
Sadio Mané Szenegállal, Mohamed Szalah Egyiptommal lenne Afrika királya  Fotó: ADAM HANEEN / ANADOLU AGENCY

Amikor Szalah ellen mindent bevetettek

Még a 2022-es vb-selejtezőn történt. A két válogatott ki-ki meccset játszott, a tét óriási volt, hiszen a meccs győztese kijutott a katari tornára. 120 perc alatt nem született gól, így jöhettek a büntetők. A hazai pályán játszó Szenegál hatalmas támogatást kapott a szurkolóitól, többen lézerrel világítottak az egyiptomi játékosok szemébe. A sportszerűtlen cselekedet célt ért, Szalah mellett további három egyiptomi kihagyta a tizenegyesét, Szenegál 3-1-re megnyerte a párbajt, s kijutott a vb-re – ahol Angliától a nyolcaddöntőben esett ki.

Ismét lecsap a lézerezős szurkoló az Afrika-kupán?

A FIFA a történtekért 180 ezer dolláros büntetéssel sújtotta Szenegált, de hiába, a vb-szereplést nem vették el tőlük. Az országban kis túlzással nemzeti hős lett az egyik kamasz, akiről az eset után egy videó került ki, ahogy lézerrel megvilágítta Szalahot. 

Az Air Senegal légitársaság a közösségi médiában kereste az illetőt, hogy most ingyen elvigye a szerdai Egyiptom–Szenegál mérkőzésre. A cég fizeti a szurkolónak a repjegyét és a szállását is. Ki tudja, lehet egy lézert is adnak neki, ha a helyzet úgy kívánja...

Szalah egyébként a mostani tornán is a Fáraók vezére, négy meccsen játszott idáig az Afrika-kupán, ezeken négy gólt és egy gólpasszt jegyzett. A túloldalt Mané egy fokkal visszafogottabb, egy gól és három gólpassz a mérlege.

A másik elődöntőben a házigazda Marokkó és Nigéria találkozik egymással, a finálét vasárnap este rendezik Rabatban. 

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA
ELŐDÖNTŐ

  • Szenegál–Egyiptom, Tanger, 18.00
  • Marokkó–Nigéria, Rabat, 21.00

 

