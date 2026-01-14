Szalahék rekordja és álmai is veszélyben, egykori csapattársa babrálhat ki a liverpoolival

A 2022-es döntő tizenegyespárbaja:

Szenegál kiegyensúlyozott, dinamikus csapat, ám az Afrika-kupát csupán egyszer tudta elhódítani, szemben a rekordgyőztes Egyiptom hét sikerével. A két nemzet egymás elleni mérlege rendkívül kiegyenlített, külön pikantériát adhat viszont, hogy Szenegál már 16 Afrika-kupa-mérkőzés óta veretlen, ennél hosszabb sorozatot csupán a szerdai ellenfél tud felmutatni: Egyiptom 2004 és 2017 között 24 meccsen nem talált legyőzőre. Szalahéknak minden bizonnyal az lenne a hab a tortán, ha a döntő elérése mellett éppen ők szakítanák meg a veretlenségi szériát.

Marokkó–Nigéria: a házigazdák babérjaiért

A másik elődöntőben a házigazda Marokkó fogadja Nigériát Rabatban. A marokkóiak szereplése a tornán több mint ígéretes: veretlenül jutottak el az elődöntőig, és annak ellenére, hogy hazai pályán a nyomás óriási, stabil védekezésük sok csapatot meglepett. Valíd Regragui csapata nagyban támaszkodik Brahim Díaz góljaira: a Real Madrid támadója öt egymást követő meccsen betalált, Marokkó góljainak (9) több mint fele (5) az ő nevéhez fűződik. Az egy kapott gól viszont kiemelkedő, a stabil védekezésre szerdán is szükség lesz, hogy összejöjjön történetük harmadik fináléja az 1976-os nyertes és 2004-es vesztes döntő után.

Nigéria ezzel szemben lendületes, gólerős csapatként érkezik. A Szuper Sasok már tizennégy gólt szereztek a tornán – két találatra van Elefántcsontpart 2008-as rekordja –, és bár erőnléti aggályok merültek fel, továbbra is veszélyesnek számítanak, különösen Victor Osimhen és Ademola Lookman vezetésével elöl. Nagy érvágás lehet viszont Wilfred Ndidi hiánya, a csapatkapitánya a sárga lapok miatti eltiltás miatt nem állhat Éric Chelle szövetségi kapitány rendelkezésére. Nigéria az afrikai futball egyik legsikeresebb válogatottja: eddig háromszor nyerte meg az Afrika-kupát (1980, 1994, 2013), emellett számos döntőt és dobogós helyezést gyűjtött.