Újságírók és Zinedine Zidane fia verekedésbe keveredtek, elképesztő jelenetek

Mint korábban beszámoltunk róla, az Afrika-kupa szombati első negyeddöntőjében Egyiptom a Liverpool sztárja, Mohamed Szalah góljával 3-2-re győzött Elefántcsontpart ellen , így az eldöntőben Szalah korábbi csapattársa, Sadio Mané ellen csaphat majd össze Szenegállal. Ezután kialakult a teljes elődöntős párosítás is, miután Nigéria 2-0-ra legyőzte Algériát, és majd Marokkóval találkozik a döntőbe jutásért. Ezt az algériaiak nehezen viselték – élükön Zinedine Zidane fiával és az újságírókkal…

Victor Osimhen továbbjutott Nigéria színeiben, Luca Zidane viszont kiakadt a veszítő Algéria mezében az Afrika-kupán (Fotó: Anadolu/Abu Adem Muhammed)

Nigéria 2-0-s győzelmét a Galatasaray csatára, Sallai Roland csapattársa, Victor Osimhen és a Sevilla támadója, Akor Adams második félidei góljai biztosították be. A lefújás után az algériai játékosok agya elborult, lerohanták a játékvezetőt, több döntését is bírálva, különösen egy kezezést még az első félidőből. A vita hevében az algériaiak összekaptak a nigériai játékosokkal is.

Zidane fia és Dárdai felfedezettje elvérzett az Afrika-kupán

Az egyik fő kolompos Luca Zidane volt, az algériai válogatott kapusa. Ő a franciák legendás, Európa- és világbajnok, aranylabdás klasszisa, Zinedine Zidane 27 éves fia. Zidane algériai származású, de franciaként ért fel a csúcsra, és a Real Madridban nevelkedő fia is volt francia utánpótlás-válogatott, ám tavaly csatlakozott Algéria felnőtt csapatához.

Luca Zidane fought with Fisayo Dele-Bashiru at the end of the match... In the second part of the video, the refereeing body were targeted by the Algerian staff. 🤯🤯



Catastrophic end to the Algeria-Nigeria game in Marrakech...



A Granada színeiben védő Zidane volt a pályán kialakuló balhé egyik főszereplője. A Nigéria elleni meccs előtt három mérkőzésen is megőrizte a kapuját a góltól, addig kiválóan védett. Most viszont véget ért számára az Afrika-kupa, ahogy Ibrahim Maza számára is – a Bayer Leverkusen húszéves tehetsége Dárdai Pál felfedezettje volt a Herthában, nála mutatkozott be a Bundesligában 17 évesen.

Hihetetlen jelenetek, az újságírók is összeverekedtek

Nemcsak a pályán tört ki balhé a Nigéria–Algéria meccs végén, hanem utána az interjúzónában a játékosokra váró újságírók és riporterek is összeverekedtek. Erről is terjednek a felvételek, ami nem meglepő, ilyesmi igen ritkán fordul elő.

Ambiance électrique en zone mixte après la défaite de l’Algérie face au Nigeria 🇩🇿🇳🇬 pic.twitter.com/uK5w4Fkxho — Le360 (@Le360fr) January 10, 2026

Afrika-kupa, elődöntők:

Január 14., szerda:

Szenegál–Egyiptom

Nigéria–Marokkó