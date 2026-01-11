Rendkívüli

Így áll most a hóhelyzet, beszámol az operatív törzs a részletekről – kövesse nálunk élőben! + videó

Újságírók és Zinedine Zidane fia verekedésbe keveredtek, elképesztő jelenetek

Kialakult az Afrika-kupa elődöntőjének a párosítása szombat este. Ezt azonban komoly botrány kísérte az utolsó negyeddöntőben, amelyet Nigéria 2-0-ra megnyert Algéria ellen. A lefújás után Zinedine Zidane fia a pályán, az újságírók pedig az interjúzónában verekedtek össze. Az Afrika-kupa így ért véget Dárdai Pál felfedezettje, Ibrahim Maza számára is, de Sallai Roland csapattársa, Victor Osimhen tovább szárnyalt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 9:14
Zidane fia nem bírt az idegeivel a Nigéria elleni vereség után Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Mint korábban beszámoltunk róla, az Afrika-kupa szombati első negyeddöntőjében Egyiptom a Liverpool sztárja, Mohamed Szalah góljával 3-2-re győzött Elefántcsontpart ellen , így az eldöntőben Szalah korábbi csapattársa, Sadio Mané ellen csaphat majd össze Szenegállal. Ezután kialakult a teljes elődöntős párosítás is, miután Nigéria 2-0-ra legyőzte Algériát, és majd Marokkóval találkozik a döntőbe jutásért. Ezt az algériaiak nehezen viselték – élükön Zinedine Zidane fiával és az újságírókkal…

Victor Osimhen továbbjutott Nigéria színeiben Luca Zidane viszont kiakadt a veszítő Algéria mezében az Afrika-kupán
Victor Osimhen továbbjutott Nigéria színeiben, Luca Zidane viszont kiakadt a veszítő Algéria mezében az Afrika-kupán (Fotó: Anadolu/Abu Adem Muhammed) 

Nigéria 2-0-s győzelmét a Galatasaray csatára, Sallai Roland csapattársa, Victor Osimhen és a Sevilla támadója, Akor Adams második félidei góljai biztosították be. A lefújás után az algériai játékosok agya elborult, lerohanták a játékvezetőt, több döntését is bírálva, különösen egy kezezést még az első félidőből. A vita hevében az algériaiak összekaptak a nigériai játékosokkal is.

Zidane fia és Dárdai felfedezettje elvérzett az Afrika-kupán

Az egyik fő kolompos Luca Zidane volt, az algériai válogatott kapusa. Ő a franciák legendás, Európa- és világbajnok, aranylabdás klasszisa, Zinedine Zidane 27 éves fia. Zidane algériai származású, de franciaként ért fel a csúcsra, és a Real Madridban nevelkedő fia is volt francia utánpótlás-válogatott, ám tavaly csatlakozott Algéria felnőtt csapatához.

A Granada színeiben védő Zidane volt a pályán kialakuló balhé egyik főszereplője. A Nigéria elleni meccs előtt három mérkőzésen is megőrizte a kapuját a góltól, addig kiválóan védett. Most viszont véget ért számára az Afrika-kupa, ahogy Ibrahim Maza számára is – a Bayer Leverkusen húszéves tehetsége Dárdai Pál felfedezettje volt a Herthában, nála mutatkozott be a Bundesligában 17 évesen.

Hihetetlen jelenetek, az újságírók is összeverekedtek

Nemcsak a pályán tört ki balhé a Nigéria–Algéria meccs végén, hanem utána az interjúzónában a játékosokra váró újságírók és riporterek is összeverekedtek. Erről is terjednek a felvételek, ami nem meglepő, ilyesmi igen ritkán fordul elő.

Afrika-kupa, elődöntők:

Január 14., szerda:
Szenegál–Egyiptom
Nigéria–Marokkó

