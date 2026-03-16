A Milan sztárjának dührohamát a kapus próbálta csillapítani

A második AC Milan meglepetésre 1-0-ra kikapott a Lazio vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság 29. fordulójának utolsó vasárnapi mérkőzésén. A Milan portugál sztárja, Rafael Leao nehezen viselte, hogy a második félidőben lecserélte őt Massimiliano Allegri. A támadó nem fogadta el az olasz edző köszöntését az oldalvonal mellett, a vörös-feketék kapusa, Mike Maignan próbálta lenyugtatni a feldühödött játékost. A Como–AS Roma meccs sem múlt el közjáték nélkül, mivel a rómaiak edzője, Gian Piero Gasperini a lefújás után nem fogott kezet a Como trénerével, Cesc Fabregasszal; a spanyol szakembert elszomorította az eset.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 9:31
A Milan sztárja, Rafael Leao nem fogadta Massimiliano Allegri ölelését Fotó: ALBERTO PIZZOLI Forrás: AFP
A Milan abban a tudatban lépett pályára, hogy amennyiben győz, öt pontra megközelíti a szombaton döntetlent játszó éllovas Internazionalét. Massimiliano Allegri együttese azonban a 26. percben hátrányba került Rómában, és a folytatásban sem tudott kapuba találni, 1-0-ra kikapott, ráadásul a Milan portugál sztárjátékosa, Rafael Leao csúnyán összekapott a rutinos szakemberrel a második félidőben.

A Milan sztárjának nem kellett az ölelés

Kevés olyan futballista van a világon, aki örömmel fogadja a lecserélését, de az nem mindegy, hogyan hagyja el valaki a pályát. A portugál Rafael Leao a hisztisebb megoldást választotta, amikor a AC Milan edzője, Massimiliano Allegri a Lazio elleni mérkőzés 67. percében úgy döntött, hogy lecseréli a játékost Fofanával együtt, és Nkunkut, valamint Füllkrugot küldte a pályára.

Leao látványosan reklamálva indult a kispad felé, olyannyira, hogy a kapujából odasprintelő Mike Maignan, a francia kapus próbálta megnyugtatni a portugált.

A lelátót pásztázó kamerák a Milan sportigazgatóját, Igli Tarét is mutatták, aki értetlenkedve szemlélte a történteket, miközben a pálya szélén Allegri próbálta vigasztalni Leaót, de az edző ölelése elől kitért a portugál támadó. Később morcosan leült a kispadra, még odaszólt valamit az edzőjének, láthatóan elégedetlenül.

– Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz. Az első félidőben rendezettebbnek kellett volna lennünk, és nem lett volna szabad ilyen gólt kapnunk. Ezek olyan gólok, amelyeket nem szabadna benyelni. Technikailag sok hibát követtünk el, rendezetlenek voltunk, sok kontrát engedtünk, mindig nyílt területen. A második félidő jobb volt, de nem tudtunk gólt szerezni. Mindenki a scudettóról beszélt, de realistának kell lennünk. Jó dolgokat is csinálunk, de a Bajnokok Ligája elérése kell hogy legyen a cél, különben azt kockáztatjuk, hogy leromboljuk mindazt, amit eddig felépítettünk  – mondta el Allegri a meccs után, aki hozzátette, hogy az első félidőben több kontratámadást kaptak, mint előtte az egész szezonban összesen.

Leao azért volt dühös, mert két jó mozgást csinált, amikor meg lehetett volna játszani, de nem kapta meg a labdát

 – zárta rövidre a portugál játékossal való csörtéjét Allegri.

 

Nem fogtak kezet Fabregasszal

Vasárnap a Bajnokok Ligája-indulás szempontjából is fontos bajnoki mérkőzést rendeztek az olasz bajnokságban. A szezon meglepetéscsapata, a Como hátrányból fordított a Roma ellen, 2-1-re nyert, és immár egyedül áll a negyedik helyen, ami BL-indulást ér. A lefújás után a kispadok közelében feszültté vált a hangulat, amikor a rómaiak edzője, Gian Piero Gasperini nem nyújtott kezet a Real Madriddal is hírbe hozott Cesc Fabregasnak, hanem egyenesen az öltözőfolyosó felé indult.

– Akár nyerek, akár veszítek, mindig odamegyek köszönni az ellenfélhez. Ez az eset elszomorított. Ez nem volt sportszerű gesztus. Ez a tiszteletről és a sportszerűségről szól. Ahogy én nevelkedtem, az ember akkor is kezet fog az ellenfelével, ha az teljesen felülmúlta vagy ha úgy érzi, hogy a játékvezető hibázott – mondta a spanyol edző a Sky Sportnak. A Gasperini idegességét kiváltó kulcsjelenet Wesley második sárga lapja volt, ami után kiállították a római játékost. A Roma edzője a mérkőzés után is élesen kritizálta ezt a döntést a Sky Sport stúdiójában.  

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

