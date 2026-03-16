A Milan sztárjának dührohamát a kapus próbálta csillapítani

A Milan abban a tudatban lépett pályára, hogy amennyiben győz, öt pontra megközelíti a szombaton döntetlent játszó éllovas Internazionalét. Massimiliano Allegri együttese azonban a 26. percben hátrányba került Rómában, és a folytatásban sem tudott kapuba találni, 1-0-ra kikapott, ráadásul a Milan portugál sztárjátékosa, Rafael Leao csúnyán összekapott a rutinos szakemberrel a második félidőben.

Rafael Leao és Massimiliano Allegri csörtéje sokáig beszédtéma lehet az AC Milan csapatánál. Fotó: NurPhoto

A Milan sztárjának nem kellett az ölelés

Kevés olyan futballista van a világon, aki örömmel fogadja a lecserélését, de az nem mindegy, hogyan hagyja el valaki a pályát. A portugál Rafael Leao a hisztisebb megoldást választotta, amikor a AC Milan edzője, Massimiliano Allegri a Lazio elleni mérkőzés 67. percében úgy döntött, hogy lecseréli a játékost Fofanával együtt, és Nkunkut, valamint Füllkrugot küldte a pályára.

Leao látványosan reklamálva indult a kispad felé, olyannyira, hogy a kapujából odasprintelő Mike Maignan, a francia kapus próbálta megnyugtatni a portugált.

A lelátót pásztázó kamerák a Milan sportigazgatóját, Igli Tarét is mutatták, aki értetlenkedve szemlélte a történteket, miközben a pálya szélén Allegri próbálta vigasztalni Leaót, de az edző ölelése elől kitért a portugál támadó. Később morcosan leült a kispadra, még odaszólt valamit az edzőjének, láthatóan elégedetlenül.

– Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz. Az első félidőben rendezettebbnek kellett volna lennünk, és nem lett volna szabad ilyen gólt kapnunk. Ezek olyan gólok, amelyeket nem szabadna benyelni. Technikailag sok hibát követtünk el, rendezetlenek voltunk, sok kontrát engedtünk, mindig nyílt területen. A második félidő jobb volt, de nem tudtunk gólt szerezni. Mindenki a scudettóról beszélt, de realistának kell lennünk. Jó dolgokat is csinálunk, de a Bajnokok Ligája elérése kell hogy legyen a cél, különben azt kockáztatjuk, hogy leromboljuk mindazt, amit eddig felépítettünk – mondta el Allegri a meccs után, aki hozzátette, hogy az első félidőben több kontratámadást kaptak, mint előtte az egész szezonban összesen.

Leao azért volt dühös, mert két jó mozgást csinált, amikor meg lehetett volna játszani, de nem kapta meg a labdát

– zárta rövidre a portugál játékossal való csörtéjét Allegri.

Nem fogtak kezet Fabregasszal

Vasárnap a Bajnokok Ligája-indulás szempontjából is fontos bajnoki mérkőzést rendeztek az olasz bajnokságban. A szezon meglepetéscsapata, a Como hátrányból fordított a Roma ellen, 2-1-re nyert, és immár egyedül áll a negyedik helyen, ami BL-indulást ér. A lefújás után a kispadok közelében feszültté vált a hangulat, amikor a rómaiak edzője, Gian Piero Gasperini nem nyújtott kezet a Real Madriddal is hírbe hozott Cesc Fabregasnak, hanem egyenesen az öltözőfolyosó felé indult.