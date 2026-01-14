Váratlan húzásra készül a Liverpool, ez Szoboszlaira is hatással lesz

Rendkívüli

Conor Bradley és Alexander Isak súlyos sérülése dacára a Liverpool a januári átigazolási időszakban nem tervez új játékost szerződtetni a The Athletic információ szerint, így a jobbhátvéd poszton Szoboszlai Dominik az idény hátralévő részében végig alternatíva lehet. A Premier League címvédőjénél igyekeznek felkészülni a nyárra, amikor a védelemben fontos változások jöhetnek.

2026. 01. 14. 8:30
A Liverpool az FA-kupában sikerrel vette a harmadik fordulót hétfő este
A Liverpool az FA-kupában sikerrel vette a harmadik fordulót hétfő este Fotó: PETER POWELL Forrás: AFP
A Liverpool a Barnsley ellen aratott hétfői, 4-1-es FA-kupa-győzelemmel már 11 meccse veretlen minden sorozatot figyelembe véve, ugyanakkor a klub vezetői azon törhetik jelenleg a fejüket, hogy az Arsenal ellen súlyos térdsérülést szenvedő , az idényben már nem bevethető Conor Bradley pótlását hogyan oldják meg. A Liverpool helyzetét az sem könnyíti meg, hogy középhátvéd poszton, ha Virgil van Dijk vagy Ibrahima Konaté kidől, akkor az épkézláb játékosok szinte el is fogytak – maximum Joe Gomez említhető még alternatívaként, de hát ő is hol egészséges, hol nem. S akkor ott van még a klub legdrágább nyári igazolása, Alexander Isak, akinek a szárkapocscsontja még a Tottenham elleni decemberi meccsen tört el, a svéd támadó márciusig biztosan nem bevethető.

Alexander Isak a földön maradt a gólja után a Tottenham ellen, műteni kellett a Liverpool svéd támadóját
Alexander Isak a földön maradt a gólja után a Tottenham ellen, műteni kellett a Liverpool svéd támadóját. Fotó: AFP

 

A Liverpoolnál nincs aggodalom a sok sérült ellenére sem

A The Athletic megbízható szakírója, David Ornstein írta meg, hogy a Liverpoolnál nem terveznek a januári átigazolási időszakban a kereten változtatni, pánikigazolás nincs a napirenden.

Bradley visszatérése jobbára attól függ, hogy az északír játékost meg kell-e műteni. A legjobb forgatókönyv szerint a védő akár a nyári világbajnokságon már bevethető lehet, de ehhez először a válogatottjának nélküle kellene kvalifikálnia magát – a pótselejtezőn Észak-Írország előbb Olaszországgal játszik idegenben, majd ha a bravúr összejönne, akkor a Wales–Bosznia-Hercegovina győztesével játszhatna ki-ki meccset. 

Ornstein kihangsúlyozza, Bradley hiányában Jeremie Frimpong és Joe Gomez is számításba jön a védelem jobbszárnyán, de Arne Slot vezetőedzőt ismerve az sem a valóságtól elrugaszkodott gondolat, hogy Szoboszlai Dominik vagy Curtis Jones legyen a vészmegoldás – a magyar játékos az idényben már számtalanszor tűnt fel ezen a poszton, az FA-kupa-meccsen is itt játszott a második félidőben.

A Liverpool a piacon maximum úgy lehet aktív, hogy az akadémiára igazol, leginkább az osztrák Ifeanyi Ndukwe kerülhet szóba, a 17 éves védő jelenleg az Austria Wien játékosa, nyáron csatlakozhat Pécsi Árminékhoz.

Ibrahima Konaté lehet az utolsó idényét tölti a Liverpoolnál
Ibrahima Konaté talán az utolsó idényét tölti a Liverpoolnál. Fotó: NurPhoto

Mi lesz Ibrahima Konaté sorsa?

A kérdés egyre aktuálisabb, ugyanis a francia védő szerződése 2026 nyarán lejár, így januártól már tárgyalhat más klubokkal az esetleges nyári klubváltásról. A Liverpoolnál nagy a csend, egyelőre nem hallani arról, hogyan haladnak a tárgyalások a játékossal. Az előző idényben Mohamed Szalah és Virgil van Dijk helyzete is hasonló volt, velük végül tavasszal sikerült szerződést hosszabbítani. 

Ornstein megerősítette a szurkolók legnagyobb félelmét: a Liverpoolnál úgy számolnak, hogy Konaté a nyáron távozik, ezért már most elkezdik felmérni a piacot, hogy nyáron kivel lehet őt a kezdőcsapatban pótolni.

A 26 éves védő rengeteg kritikát kapott már az idényben, amikor a Liverpoolnak rosszul ment volt, akkor őt is elővették a szurkolók, különösen a Manchester City elleni 3-0-s vereség kapcsán. Konaté formája azonban javult, és a légi párbajok terén továbbra is a Premier League egyik legjobb hátvédje. 

Ornstein zárásnak azt írja, az Afrika-kupán szereplő, szerdán a Szenegál elleni elődöntőn pályára lépő Szalah-val a decemberi botránya dacára – amikor az újságírók előtt fakadt ki Slotra, hogy őt nevezik bűnbaknak a csapat vesszőfutása miatt – a klubnál úgy számolnak, hogy nyárig biztosan marad, és ha rendeződik a helyzet, akkor a 2027-ig szóló szerződését is kitöltheti.

A Liverpool legközelebb szombaton 16 órakor, az újonc Burnley ellen lép pályára a Premier League 22. fordulójában.

