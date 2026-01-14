Váratlan húzásra készül a Liverpool, ez Szoboszlaira is hatással lesz

A Liverpool a Barnsley ellen aratott hétfői, 4-1-es FA-kupa-győzelemmel már 11 meccse veretlen minden sorozatot figyelembe véve, ugyanakkor a klub vezetői azon törhetik jelenleg a fejüket, hogy az Arsenal ellen súlyos térdsérülést szenvedő , az idényben már nem bevethető Conor Bradley pótlását hogyan oldják meg. A Liverpool helyzetét az sem könnyíti meg, hogy középhátvéd poszton, ha Virgil van Dijk vagy Ibrahima Konaté kidől, akkor az épkézláb játékosok szinte el is fogytak – maximum Joe Gomez említhető még alternatívaként, de hát ő is hol egészséges, hol nem. S akkor ott van még a klub legdrágább nyári igazolása, Alexander Isak, akinek a szárkapocscsontja még a Tottenham elleni decemberi meccsen tört el, a svéd támadó márciusig biztosan nem bevethető.

Alexander Isak a földön maradt a gólja után a Tottenham ellen, műteni kellett a Liverpool svéd támadóját. Fotó: AFP

A Liverpoolnál nincs aggodalom a sok sérült ellenére sem

A The Athletic megbízható szakírója, David Ornstein írta meg, hogy a Liverpoolnál nem terveznek a januári átigazolási időszakban a kereten változtatni, pánikigazolás nincs a napirenden.

Bradley visszatérése jobbára attól függ, hogy az északír játékost meg kell-e műteni. A legjobb forgatókönyv szerint a védő akár a nyári világbajnokságon már bevethető lehet, de ehhez először a válogatottjának nélküle kellene kvalifikálnia magát – a pótselejtezőn Észak-Írország előbb Olaszországgal játszik idegenben, majd ha a bravúr összejönne, akkor a Wales–Bosznia-Hercegovina győztesével játszhatna ki-ki meccset.

Ornstein kihangsúlyozza, Bradley hiányában Jeremie Frimpong és Joe Gomez is számításba jön a védelem jobbszárnyán, de Arne Slot vezetőedzőt ismerve az sem a valóságtól elrugaszkodott gondolat, hogy Szoboszlai Dominik vagy Curtis Jones legyen a vészmegoldás – a magyar játékos az idényben már számtalanszor tűnt fel ezen a poszton, az FA-kupa-meccsen is itt játszott a második félidőben.

A Liverpool a piacon maximum úgy lehet aktív, hogy az akadémiára igazol, leginkább az osztrák Ifeanyi Ndukwe kerülhet szóba, a 17 éves védő jelenleg az Austria Wien játékosa, nyáron csatlakozhat Pécsi Árminékhoz.