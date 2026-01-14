Elismerés helyett közöny: Szoboszlai hibájánál is furább, ami a gólja után történt

Alexis Mac Allister (balra) láthatóan nem volt boldog Szoboszlai Dominik gólja után. Fotó: Képernyőkép/Spíler TV

A Liverpool első gólja után történtek kérdéseket vetnek fel

Ritkán látunk ilyen jeleneteket egy mérkőzés első gólját követően, főleg egy továbbjutásról döntő kupamérkőzésen. Noha az ellenfél nem a megszokott színvonalú és osztályú volt – részben emiatt többen is nagyképűséggel és lenézéssel vádolták Szoboszlait a Barnsley-gól előtti sarkazási kísérletéért –, ilyen visszafogott ünneplésre az Anfielden elvétve van példa.

Még a Manchester City norvég klasszisa, egyben az idénybeli hatodik gólját szerző magyar játékos barátja is felfigyelt erre: Erling Haaland a közösségi médiában a gól megdicsérése mellett jelezte, hogy egy ilyen találat után igazán lehetne mosolyogni.

Erling Haaland on Snapchat after Szoboszlai’s goal:



“Dom what a goal smile a bit” 😂❤️ pic.twitter.com/gZTaHi5bNz — Goals Side (@goalsside) January 13, 2026

A közösségi felületeken Haalandén kívül is számos megjegyzés jelent meg a gólöröm (pontosabban annak hiánya) kapcsán, ezek jelentős része az alábbi két kategóriába sorolható:

A Liverpoolnak nem igazán hiányzik az FA-kupa a sűrű versenynaptárban, az angol bajnokság és a Bajnokok Ligája jóval fontosabb, ezért (akár tudatosan, akár nem) a játékosok annyira nem tudták beleélni magukat egy Barnsley elleni mérkőzésbe, így az azon született bombagólba sem.

Az öltözőben egyáltalán nincs teljes összhang, és Mac Allister például nem tartozik a társaság Szoboszlait, Szalahot és Van Dijkot is tartalmazó részébe, így az argentin futballista nehezményezte a magyar játékos egyiptomit utánzó ünneplését.

Ezek természetesen csak elmélkedések, ráadásul mindkét verzióba bele lehet kötni. Az első pontba például azzal, hogy a Liverpool másik három gólja után jóval nagyobb ünneplés volt a pályán, mint Szoboszlai találata után. A másodikba pedig azzal, hogy már a Szalah-féle gólöröm előtt sem lelkesedtek túlságosan a társak.

A Liverpool többi góljánál nagyobb volt az öröm, mint Szoboszlai találatánál. Fotó: AFP/Peter Powell

Szalah, Szoboszlai és Van Dijk valóban külön csoportot alkot?

Van egy harmadik, nagyobb véleménykategória is. Az angol bajnokságban címvédő létére 14 pontos lemaradással a tabella negyedik helyén álló Liverpool az előző három Premier League-mérkőzését nem nyerte meg, és az újabb bajnoki cím a november vége óta tartó veretlenség ellenére egyre távolabbinak tűnik. A másik fontos sorozatban, a BL-ben pedig hat forduló után nem áll automatikus nyolcaddöntőt jelentő pozícióban a csapat, még ha ez a PSG tavalyi idénye után (a párizsiak ugyanebben a fázisban a 26.-ok voltak, később mégis elhódították a trófeát) nem is jelent túlságosan sokat.

Ez a sikertelenség pedig óhatatlanul feszültséget teremthet a játékosok között is.

Márpedig aligha lehet kérdés, hogy az Év sportolója címről a mérkőzéssel egy időben lemaradó Szoboszlai Dominik volt eddig az idény egyik, ha nem a legjobb Liverpool-játékosa, és ezzel nyilvánvalóan nem csupán a helyi sajtóban, de a csapaton belül is jobban középpontba kerül. A keretben pedig bizonyosan akadnak olyanok, akiknek ez nem tetszik, még ha ezt nyíltan nem is mutatják ki. Több tucatnyi világklasszis futballista egyszerűen nem lehet tökéletes összhangban és barátságban.