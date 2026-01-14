Elismerés helyett közöny: Szoboszlai hibájánál is furább, ami a gólja után történt

Szoboszlai Dominik a 9. percben szerzett vezetést a Barnsley elleni FA-kupa-mérkőzésen. Alexis Mac Allister passza után a magyar válogatott csapatkapitánya átvette, majd megtolta a labdát, hogy aztán mintegy 25 méterről kilője a jobb felső sarkot. Ezzel szerzett vezetést a Liverpool, mégsem követte jelentős gólöröm a gólt – ezt lentebb részletezzük. A Vörösök aztán Jeremie Frimpong találatával megduplázták az előnyüket, ám még a szünet előtt Szoboszlai nagy hibája után szépítettek a vendégek. A fordulást követően egy tizenegyesgyanús szituációnak is részese volt a magyar középpályás, ám végül a hajrában Arne Slot csapata Florian Wirtz és Hugo Ekitiké góljaival lezárta a továbbjutás kérdését – a Liverpool február közepén a Brighton ellen, szintén hazai pályán folytatja a sorozat legjobb 32 csapata között.
Szoboszlai Dominik „gólöröme" a Barnsley ellen
A találkozót követően szinte a teljes nemzetközi sportsajtó a Barnsley-gólt megelőző Szoboszlai-hibával volt tele, de a már említett „gólöröm" is beszédtémát szolgáltat. A lenti videót megnézve az alábbi jelenetsort látjuk: a magyar játékos találatát saját maga rezignáltan, faarccal veszi tudomásul, anélkül, hogy a szokásos módon a hazai szurkolókhoz sietne. A társai sem viselkednek másképpen: a csapatkapitány,
Virgil van Dijk ugyan gratulál neki, de ezután legfeljebb egy-egy pacsit kap azoktól a Liverpool-játékosoktól, akik éppen a közelében járnak. Vagy annyit sem.
Ahogyan Arne Slot és a cserejátékosok arcán sem látszik mosoly.
Íme, az említett jelenetsor:
Majd magányában Szoboszlai Dominik egy kis ünneplést mégis megengedett magának, hiszen a kezeit imára kulcsolva felemelte az egyik lábát – ezzel szinte bizonyosan Mohamed Szalah gólörömét utánozta, hiszen az Afrikai Nemzetek Kupája szerdai elődöntőjére készülő egyiptomi csapattársa szokott hasonló módon örülni egy-egy gólja után. Miután ez véget ért, Szoboszlai elkezdett visszafelé, a saját térfelére sétálni, miközben a gólpasszt adó Alexis Mac Allister odament hozzá, és szigorú arccal beszélgetett vele. A magyar játékos valamit – továbbra is komor arckifejezéssel – válaszolt, és a bal kezével finoman meg is lökte az argentin játékost, mielőtt a középkezdéssel folytatódott a játék.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!