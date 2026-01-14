Liverpool FCAlexis Mac AllisterBarnsley FCFA-kupaMohamed SzalahSzoboszlai Dominikgólöröm

Elismerés helyett közöny: Szoboszlai hibájánál is furább, ami a gólja után történt

Hétfőn este az angol labdarúgó FA-kupa 3. fordulójában a Liverpool 4-1-re nyert a harmadosztályú Barnsley ellen. Szoboszlai Dominik idén először volt eredményes, ám a precíz találatánál is nagyobb figyelmet kapott egy későbbi hibája. Pedig a gólöröme is említésre méltó volt, ugyanis a találat nagyságához képest sem ő, sem a társai nem vitték túlzásba az ünneplést.

Wiszt Péter
2026. 01. 14. 4:45
Fotó: AFP/Peter Powell
Szoboszlai Dominik a 9. percben szerzett vezetést a Barnsley elleni FA-kupa-mérkőzésen. Alexis Mac Allister passza után a magyar válogatott csapatkapitánya átvette, majd megtolta a labdát, hogy aztán mintegy 25 méterről kilője a jobb felső sarkot. Ezzel szerzett vezetést a Liverpool, mégsem követte jelentős gólöröm a gólt – ezt lentebb részletezzük. A Vörösök aztán Jeremie Frimpong találatával megduplázták az előnyüket, ám még a szünet előtt Szoboszlai nagy hibája után szépítettek a vendégek. A fordulást követően egy tizenegyesgyanús szituációnak is részese volt a magyar középpályás, ám végül a hajrában Arne Slot csapata Florian Wirtz és Hugo Ekitiké góljaival lezárta a továbbjutás kérdését – a Liverpool február közepén a Brighton ellen, szintén hazai pályán folytatja a sorozat legjobb 32 csapata között.

Szoboszlai Dominik 08.21-nél lőtte a Liverpool első gólját, de 08.23-nál már ilyen arcot vágott
Fotó: Képernyőkép/Spíler TV

Szoboszlai Dominik „gólöröme" a Barnsley ellen

A találkozót követően szinte a teljes nemzetközi sportsajtó a Barnsley-gólt megelőző Szoboszlai-hibával volt tele, de a már említett „gólöröm" is beszédtémát szolgáltat. A lenti videót megnézve az alábbi jelenetsort látjuk: a magyar játékos találatát saját maga rezignáltan, faarccal veszi tudomásul, anélkül, hogy a szokásos módon a hazai szurkolókhoz sietne. A társai sem viselkednek másképpen: a csapatkapitány, 

Virgil van Dijk ugyan gratulál neki, de ezután legfeljebb egy-egy pacsit kap azoktól a Liverpool-játékosoktól, akik éppen a közelében járnak. Vagy annyit sem.

Ahogyan Arne Slot és a cserejátékosok arcán sem látszik mosoly.

Íme, az említett jelenetsor:

Majd magányában Szoboszlai Dominik egy kis ünneplést mégis megengedett magának, hiszen a kezeit imára kulcsolva felemelte az egyik lábát – ezzel szinte bizonyosan Mohamed Szalah gólörömét utánozta, hiszen az Afrikai Nemzetek Kupája szerdai elődöntőjére készülő egyiptomi csapattársa szokott hasonló módon örülni egy-egy gólja után. Miután ez véget ért, Szoboszlai elkezdett visszafelé, a saját térfelére sétálni, miközben a gólpasszt adó Alexis Mac Allister odament hozzá, és szigorú arccal beszélgetett vele. A magyar játékos valamit – továbbra is komor arckifejezéssel – válaszolt, és a bal kezével finoman meg is lökte az argentin játékost, mielőtt a középkezdéssel folytatódott a játék.

Alexis Mac Allister (balra) láthatóan nem volt boldog Szoboszlai Dominik gólja után
Fotó: Képernyőkép/Spíler TV

A Liverpool első gólja után történtek kérdéseket vetnek fel

Ritkán látunk ilyen jeleneteket egy mérkőzés első gólját követően, főleg egy továbbjutásról döntő kupamérkőzésen. Noha az ellenfél nem a megszokott színvonalú és osztályú volt – részben emiatt többen is nagyképűséggel és lenézéssel vádolták Szoboszlait a Barnsley-gól előtti sarkazási kísérletéért –, ilyen visszafogott ünneplésre az Anfielden elvétve van példa. 

Még a Manchester City norvég klasszisa, egyben az idénybeli hatodik gólját szerző magyar játékos barátja is felfigyelt erre: Erling Haaland a közösségi médiában a gól megdicsérése mellett jelezte, hogy egy ilyen találat után igazán lehetne mosolyogni.

A közösségi felületeken Haalandén kívül is számos megjegyzés jelent meg a gólöröm (pontosabban annak hiánya) kapcsán, ezek jelentős része az alábbi két kategóriába sorolható:

  • A Liverpoolnak nem igazán hiányzik az FA-kupa a sűrű versenynaptárban, az angol bajnokság és a Bajnokok Ligája jóval fontosabb, ezért (akár tudatosan, akár nem) a játékosok annyira nem tudták beleélni magukat egy Barnsley elleni mérkőzésbe, így az azon született bombagólba sem.
  • Az öltözőben egyáltalán nincs teljes összhang, és Mac Allister például nem tartozik a társaság Szoboszlait, Szalahot és Van Dijkot is tartalmazó részébe, így az argentin futballista nehezményezte a magyar játékos egyiptomit utánzó ünneplését.

Ezek természetesen csak elmélkedések, ráadásul mindkét verzióba bele lehet kötni. Az első pontba például azzal, hogy a Liverpool másik három gólja után jóval nagyobb ünneplés volt a pályán, mint Szoboszlai találata után. A másodikba pedig azzal, hogy már a Szalah-féle gólöröm előtt sem lelkesedtek túlságosan a társak.

A Liverpool többi góljánál nagyobb volt az öröm, mint Szoboszlai találatánál
Fotó: AFP/Peter Powell

Szalah, Szoboszlai és Van Dijk valóban külön csoportot alkot?

Van egy harmadik, nagyobb véleménykategória is. Az angol bajnokságban címvédő létére 14 pontos lemaradással a tabella negyedik helyén álló Liverpool az előző három Premier League-mérkőzését nem nyerte meg, és az újabb bajnoki cím a november vége óta tartó veretlenség ellenére egyre távolabbinak tűnik. A másik fontos sorozatban, a BL-ben pedig hat forduló után nem áll automatikus nyolcaddöntőt jelentő pozícióban a csapat, még ha ez a PSG tavalyi idénye után (a párizsiak ugyanebben a fázisban a 26.-ok voltak, később mégis elhódították a trófeát) nem is jelent túlságosan sokat. 

Ez a sikertelenség pedig óhatatlanul feszültséget teremthet a játékosok között is.

Márpedig aligha lehet kérdés, hogy az Év sportolója címről a mérkőzéssel egy időben lemaradó Szoboszlai Dominik volt eddig az idény egyik, ha nem a legjobb Liverpool-játékosa, és ezzel nyilvánvalóan nem csupán a helyi sajtóban, de a csapaton belül is jobban középpontba kerül. A keretben pedig bizonyosan akadnak olyanok, akiknek ez nem tetszik, még ha ezt nyíltan nem is mutatják ki. Több tucatnyi világklasszis futballista egyszerűen nem lehet tökéletes összhangban és barátságban.

Egyáltalán nem biztos, hogy a három verzióból bármelyik igaz, és elképzelhető, hogy semmi érdekes és fontos nem áll a visszafogott gólöröm hátterében. Ám gyanús, hogy igen. Arne Slot együttese legközelebb szombat délután a Burnley ellen, ismét az Anfielden lép pályára, akkor még biztosan Szalah nélkül. Utána, az egyiptomi visszatérésével talán okosabbak leszünk, hogy a kevésbé sikeresnek ígérkező évadhoz valóban társul-e valamiféle klikkesedés a Liverpoolon belül.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

