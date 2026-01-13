Arne Slot és Szoboszlai Dominik elbeszélget a magyar játékos edzésre sem való hanyagságáról

Kerkez Milos és Pécsi Ármin nem kapott szerepet, Szoboszlai Dominik viszont végigjátszotta a Barnsley elleni FA-kupa-mérkőzést, és a magyar válogatott csapatkapitánya emlékezetes teljesítményt is nyújtott. A 9. percben az ő góljával szerzett vezetést a Liverpool, majd a félidő hajrájában a holland Jeremie Frimpong duplázta meg az előnyt Arne Slot vezetőedző csapatának, de a harmadosztályú ellenfél még a szünet előtt szépített: Szoboszlai a hazaiak kapuja felé futva sarokkal tette volna vissza a labdát kapusának, de nem sikerült jól a passz, Adam Phillips pedig négy méterről, kapásból gólt lőtt.

A Liverpool–Barnsley FA-kupa-mérkőzés után Szoboszlai Dominik góljáról alig, hibájáról annál több szó esett Arne Slot sajtótájékoztatóján. Fotó: AFP/Peter Powell

Liverpool–Barnsley: Arne Slot Szoboszlai Dominik hibájáról beszélt

Bár a Vörösök a találkozó hajrájában a német Florian Wirtz és a francia Hugo Ekitiké révén tették biztossá sikerüket, a 4-1-es győzelem után is Szoboszlai hibája volt a teljesítmény helyett inkább csak az eredménnyel elégedett Slot sajtótájékoztatójának középpontjában.

– A szünetben még nem beszéltem vele erről, mert arra törekedtem, hogy gördülékenyebbek és gyorsabbak legyünk, és több helyzetet alakítsunk ki, még ha ez a második félidőben nem is igazán sikerült. De megvan erről az esetről a véleményem, amit mindenképpen meg is fogok osztani vele. Általánosságban is igaz, hogy nem ez az első alkalom, hogy nagyobb problémák nélkül 2-0-ra vezetünk, majd kapunk egy hanyag vagy könnyű gólt. Ez még azok közül is kiemelkedik, úgyhogy ez biztosan nem segített nekünk.

Ilyet nem szabad csinálni egy FA-kupa- vagy egy Ligakupa-meccsen, sőt egy felkészülési mérkőzésen vagy egy edzésen sem.

Furcsa döntés volt, megvan róla a véleményem, de azt most inkább megtartom magamnak, és majd elmondom Domnak – nyilatkozta a hazaiak trénere.

Az ellenfél teljesítményét is dicsérő Arne Slot arra is kitért, amikor a második félidőben Szoboszlai Dominik és Reyes Cleary incidense után a Barnsley tizenegyest reklamált, de a holland vezetőedző nem látott szabálytalanságot és nem aggódott amiatt, hogy befújják a büntetőt, pláne mert az FA-kupa ezen szakaszában még nincs videobíró.