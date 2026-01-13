Szoboszlai káprázatos gólt lőtt, majd elnézést kért

Egy gól és egy gólpassz – ilyen mérlegre kevés játékos panaszkodna egy félidőt követően. Márpedig Szoboszlai Dominik ezt érte el hétfőn a Barnsley ellen az FA-kupa harmadik fordulójában. A dolog hibája, hogy káprázatos gólja után a saját kapuja előtt adott gólpasszt az ellenfélnek, amit a harmadosztályú csapat játékosa, Adam Phillips köszönt szépen, és 2-1-re szépített. Mindez kevés volt a lelkes kis csapatnak, a második félidőben még kettőt vágott a Liverpool, 4-1-re nyert az Anfielden, és ott van a legjobb 32 között, legközelebb a Brightonnal küzd meg.

Szoboszlai Dominik csodálatos góllal szerzett vezetést a Liverpoolnak Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Komolyan vette a Liverpool az FA-kupát

Visszatérve Szoboszlaira, a történtek miatt természetesen a lefújás után is rá hárult a figyelem. A TNT Sportsnak nyilatkozott:

– Meg akartuk mutatni, hogy komolyan vesszük (az FA-kupát – a szerk.), bár szerintem ez máskor is így van. Ma megmutattuk, hogy az egész keretre szükségünk van – utalt arra a 25 éves középpályás, hogy Arne Slot, a Liverpool menedzsere most nem tartalékcsapatot küldött a pályára, mint általában az nála az angol kupasorozatokban megszokott. Az elérhető játékosok közül a kapuson, Alissonon kívül csak Kerkez Milos ülte végig a kispadon a mérkőzés azok közül, akik általában ott vannak a kezdő tizenegyben. – Az új srácok is beszálltak, akik talán eddig nem játszottak annyit, mint mások, de ők is megmutatták, hogy nagyszerűek. Mindenkire szükségünk van.

Szoboszlai hozzátette, lassan kezd összerázódni a csapat. – Szerintem még egy kis időre van szükségünk együtt, hogy jobban megismerjük egymást. Nyár óta sokat fejlődtünk, és úgy látom, hogy az összes jól beilleszkedett, persze ezt elsősorban tőlük kellene megkérdezni. Örülök Flónak, Hugónak (Wirtz és Ekitiké – a szerk.) és minden srácnak.

Szoboszlai bocsánatot kért

A saját hozzájárulásáról ennyit mondott: – Jó pozícióba kerültem, és nem is gondolkodtam sokat, csak megragadtam az esélyt, ellőttem, és végre jól találtam el.