Szoboszlai DominikLiverpoolPremier League

Szoboszlai káprázatos gólt lőtt, majd elnézést kért

Szoboszlai Dominik újra főszereplője volt a Liverpool egy mérkőzésének. Az angol bajnok hétfőn 4-1-re győzte le a harmadosztályú Barnsley-t az FA-kupa 3. fordulójában. Szoboszlai csodálatos góllal jelentkezett az egyik oldalon, ordas hibával a másikon. A lefújást követően mindkettőről nyilatkozott.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 6:09
Szoboszlai félresikerült mozdulata után Adam Phillips szépített Fotó: Peter Byrne Forrás: PA Wire
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy gól és egy gólpassz – ilyen mérlegre kevés játékos panaszkodna egy félidőt követően. Márpedig Szoboszlai Dominik ezt érte el hétfőn a Barnsley ellen az FA-kupa harmadik fordulójában. A dolog hibája, hogy káprázatos gólja után a saját kapuja előtt adott gólpasszt az ellenfélnek, amit a harmadosztályú csapat játékosa, Adam Phillips köszönt szépen, és 2-1-re szépített. Mindez kevés volt a lelkes kis csapatnak, a második félidőben még kettőt vágott a Liverpool, 4-1-re nyert az Anfielden, és ott van a legjobb 32 között, legközelebb a Brightonnal küzd meg.

Szoboszlai Dominik csodálatos góllal szerzett vezetést a Liverpoolnak
Szoboszlai Dominik csodálatos góllal szerzett vezetést a Liverpoolnak Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Komolyan vette a Liverpool az FA-kupát

Visszatérve Szoboszlaira, a történtek miatt természetesen a lefújás után is rá hárult a figyelem. A TNT Sportsnak nyilatkozott:

– Meg akartuk mutatni, hogy komolyan vesszük (az FA-kupát – a szerk.), bár szerintem ez máskor is így van. Ma megmutattuk, hogy az egész keretre szükségünk van – utalt arra a 25 éves középpályás, hogy Arne Slot, a Liverpool menedzsere most nem tartalékcsapatot küldött a pályára, mint általában az nála az angol kupasorozatokban megszokott. Az elérhető játékosok közül a kapuson, Alissonon kívül csak Kerkez Milos ülte végig a kispadon a mérkőzés azok közül, akik általában ott vannak a kezdő tizenegyben. – Az új srácok is beszálltak, akik talán eddig nem játszottak annyit, mint mások, de ők is megmutatták, hogy nagyszerűek. Mindenkire szükségünk van. 

Szoboszlai hozzátette, lassan kezd összerázódni a csapat. – Szerintem még egy kis időre van szükségünk együtt, hogy jobban megismerjük egymást. Nyár óta sokat fejlődtünk, és úgy látom, hogy az összes jól beilleszkedett, persze ezt elsősorban tőlük kellene megkérdezni. Örülök Flónak, Hugónak (Wirtz és Ekitiké – a szerk.) és minden srácnak.

Szoboszlai bocsánatot kért

A saját hozzájárulásáról ennyit mondott: – Jó pozícióba kerültem, és nem is gondolkodtam sokat, csak megragadtam az esélyt, ellőttem, és végre jól találtam el.

A csapattól viszont ismét elnézést kérek (a Barnsley góljához vezető hibájáért – a szerk.). Egy egyszerű hibával nehézzé tettem a dolgunkat. De a futball megy tovább, már a következő forduló lebeg a szemünk előtt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

Ne menjünk el az atomháborúig, mert Európát hagyományos fegyverekkel is totálisan tönkre lehet tenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.