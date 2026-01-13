Szoboszlai hibája után megdöbbentek Angliában, mindenki ugyanazt kérdezi

Szoboszlai DominikLiverpoolFA-kupa

Emlékezetes mérkőzést játszott hétfőn Szoboszlai Dominik a Liverpool mezében. Talán a legcsodálatosabb találatát szerezte meg Barnsley ellen, amióta a Vörösökhöz igazolt, majd érthetetlen megmozdulással segítette gólhoz a harmadosztályú csapatot. A Liverpool ennek ellenére hozta a kötelezőt, 4-1-es hazai sikerrel továbbjutott az FA-kupa 4. fordulójába, de Szoboszlainak nem felejtették el a hibáját.

Szoboszlai Dominik itt még a gólját ünnepli Fotó: PETER POWELL Forrás: AFP
A Liverpool hétfő este megtette, amit vártak tőle, fölényes győzelemmel jutott tovább az FA-kupában. Még ha a 4-1-es végeredmény nem is erről árulkodik, a harmadosztályú Barnsley sok fejtörést okozott a Premier League gigászának, amely csak Szoboszlai Dominik és Jeremie Frimpong egyéni villanásainak, gyönyörű góljainak köszönhette, hogy vezetett a szünetben. És a magyar középpályásnak azt is, hogy versenyben tartotta az ellenfelet, mert ő volt az, aki a szépítő találat előtt hibázott a saját kapuja előtt. Ő nyerte a versenyfutást a vendégek egykori akadémistája, Adam Phillips ellen, majd – nehezen magyarázható módon – sarokkal próbálta hazaadni a labdát Giorgi Mamardasvilinek. A félresikerült mozdulattal Phillips járt jól, lecsapott a labdára, s szépített. A második félidő második felében a cserék felpezsdítették a Liverpool játékát, Florian Wirtz és Hugo Ekitiké is eredményes volt, az esélyes jutott a 32 közé az FA-kupában.

Tizenegyesért kiálltottak a vendégek Szoboszlai Dominik és Reyes Cleary párharca után
Tizenegyesért kiálltottak a vendégek Szoboszlai Dominik és Reyes Cleary párharca után Fotó: PETER POWELL / AFP

Mit gondolt Szoboszlai Dominik?

Szoboszlai gólját még sokáig fogják emlegetni, Steven Gerrard és John Arne Riise után mindössze ő a harmadik olyan játékos a Liverpool történetében, aki a Premier League-ben, a Bajnokok Ligájában, az FA-kupában és a ligakupában is lőtt gólt a tizenhatoson kívülről. De alighanem a hibájára is emlékezni fognak, hiszen ilyet ritkán látni a profi futballban.

– Nem tudom, mit gondolt Szoboszlai – mondta Ally McCoist, a Rangers egykori futballistája a TNT Sportson. – Jól lekövette a futást, és 

a védekezésben gyakorlatilag már elvégezte a feladatát azzal, hogy Phillips elé került. Aztán megpróbált ráállni a labdára, nem, sarokkal próbálta megjátszani! Mire gondolt? Ez hihetetlen, egészen elképesztő. Nem hiszem, hogy valaha láttam volna ilyen képességű játékost ilyet csinálni egy olyan területen, ahol még csak gondolni sem szabadna erre. Ledöbbentem.

A középpályás a legjobb liverpooliak között

Válogatottunk csapatkapitányát a szurkolók sem kímélték a közösségi oldalakon, egyes vélemények szerint az arroganciájára fizetett rá. Persze nem csak a két kulcsjelenet alapján kell megítélni a teljesítményét – Szoboszlai ezúttal is remek osztályzatokat kapott:

  • Liverpool Echo (7, sokakkal holtversenyben a legjobb): „Egy gyönyörű távoli bombával nyitott, és mindkét oldalon jól teljesített egészen addig, amíg egy valóban borzalmas hibával vissza nem hozta a Barnsley-t a meccsbe. Jobbhátvédként fejezte be a meccset, ott is egészen jól játszott, és a negyedik gólban is szerepet vállalt.”
  • This is Anfield (8, a meccs embere): „Számítani lehet rá, ha gólokra van szükség ebben a kiírásban, és most sem okozott csalódást: dühből, nagy távolságról, kifogástalanul találta el a labdát, megszerezve idénybeli hatodik gólját – ezzel már csak kettőre van az eddigi legjobb idényétől, amikor is nyolcig jutott. Ilyenkor az ember már azon gondolkodik, egyáltalán képes-e elfáradni, annyira megszokottak tőle a folyamatos visszazáró futások, utána viszont túlzottan magabiztos volt, sőt, nagyképű, amikor egy elrontott sarkazással gólt ajandékozott Adam Phillipsnek. Bizonyított már eleget, de tényleg, Dom? Egy óra elteltével jobbhátvédként folytatta, és azon a poszton is is eseménydús meccse volt: büntetőt reklamáltak ellene, majdnem a gólvonalról szabadított fel, illetve olyan passzal találta meg Florian Wirtzet, amelyből gólt kellett volna szerezni.”
  • Goal.com (7, holtversenyben a legjobb): „Igazi hullámvasút volt ez a középpályástól: egy nagyszerű gólt lőtt, majd egy borzalmas hibával a Barnsley-nak hozott össze egyet, és szerencséje volt, hogy nem ítéltek ellene tizenegyest. Ugyanakkor hátul több fontos felszabadítást is bemutatott.”

 

FA-kupa, a 4. forduló párosítása

  • Liverpool–Brighton
  • Stoke City–Fulham
  • Oxford United–Sunderland
  • Southampton–Leicester City
  • Wrexham–Ipswich Town
  • Arsenal–Wigan Athletic
  • Hull City–Chelsea
  • Burton Albion–West Ham
  • Burnley–Mansfield Town
  • Norwich City–West Brom
  • Port Vale–Bristol City
  • Grimsby Town–Wolverhampton
  • Aston Villa–Newcastle
  • Manchester City–Salford City/Swindon
  • Macclesfield–Brentford
  • Birmingham City–Leeds United

 

