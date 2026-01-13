Rendkívüli

A békére és háborúból való kimaradásra az egyetlen garancia a Fidesz-kormány Orbán Viktor vezetésével + videó

Szoboszlai Dominik „végzetes" bakiján kárörvendenek a németek

Az angol labdarúgó FA-kupa 3. fordulójában a Liverpool 4-1-re győzött a harmadosztályú Barnsley ellen. A vendégek gólját az egyébként korábban vezetést szerzett Szoboszlai Dominik hibája előzte meg, ennek pedig Németországban örülnek, pláne mivel Florian Wirtz később szintén betalált.

Florian Wirtz egyre jobb formába lendül Liverpoolban, emellett Szoboszlai Dominik hibájának is örülnek a németek
A Liverpool Szoboszlai Dominik és Jeremie Frimpong góljaival került kétgólos előnybe, de az első félidő végén a magyar középpályás sokakat megdöbbentő hibája után a Barnsley szépíteni tudott. Az FA-kupa legjobb 32 csapata közé, a Brighton elleni februári párharcba végül így is Arne Slot együttese jutott, méghozzá 4-1-es győzelemmel, miután a csereként beállt Florian Wirtz és Hugo Ekitiké is betalált (egymás gólpasszából) a hajrában.

Szoboszlai Dominik gólja után még nem, Florian Wirtz találata után már megnyugodhatott a Liverpool
Szoboszlai Dominik gólja után még nem, Florian Wirtz találata után már megnyugodhatott a Liverpool. Fotó: AFP/Peter Powell

Német örömforrás Florian Wirtz formajavulása és Szoboszlai Dominik hibája

Bár mindketten támadó középpályásnak mondhatók, Wirtz ezúttal sem a posztrivális Szoboszlai helyére állt be, az utolsó harminc percben egyszerre voltak a pályán. A nyáron igazolt német játékos az első liverpooli hónapjaiban szenvedett és még Németországban is sok kritikát kapott, december végén azonban megszerezte az első gólját az új klubjában, és a Barnsley elleni már a harmadik találata volt. Noha a magyar válogatott csapatkapitánya a kapu előtt nincs ilyen formában, a Barnsley ellen is a mérkőzés egyik legjobbja volt, a vezetést jelentő gólja pedig már a hatodik volt az idény során a Vörösök színeiben.

Németországban úgy érzik, hogy a tendencia alapján Wirtz és Szoboszlai között egyre apad a Liverpoolban nyújtott teljesítménybeli különbség. 

A Bild a tudósításában azt írta, hogy a magyar játékos „égbekiáltó hibája” után „Wirtz mentette meg a Liverpoolt a harmadosztályú csapat ellen”. A cikk bevezetésében is a gólt és gólpasszt is szerzett középpályás méltatása szerepelt: „A Vörösök sokáig remegtek, de aztán jön Wirtz!”

A Kicker már tényszerűbben, de szintén nagyon megdicsérte a Leverkusen egykori játékosát, a német Sky és a Sport.de pedig tündöklésnek nevezte a nem mellesleg 2-1-nél egy ziccert is kihagyó Wirtz teljesítményét, miközben Szoboszlai hibáját – a 4-1-es győzelem ellenére – mindkét lap kárörvendve végzetesnek titulálta.

A Liverpool legközelebb szombat délután, a Burnley elleni hazai bajnokin lép pályára – a német és a magyar szurkolók is kíváncsian várhatják Wirtz és Szoboszlai akkori teljesítményét.

 

