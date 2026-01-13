Szoboszlai Dominik „végzetes" bakiján kárörvendenek a németek

A Liverpool Szoboszlai Dominik és Jeremie Frimpong góljaival került kétgólos előnybe, de az első félidő végén a magyar középpályás sokakat megdöbbentő hibája után a Barnsley szépíteni tudott. Az FA-kupa legjobb 32 csapata közé, a Brighton elleni februári párharcba végül így is Arne Slot együttese jutott, méghozzá 4-1-es győzelemmel, miután a csereként beállt Florian Wirtz és Hugo Ekitiké is betalált (egymás gólpasszából) a hajrában.

Szoboszlai Dominik gólja után még nem, Florian Wirtz találata után már megnyugodhatott a Liverpool. Fotó: AFP/Peter Powell

Német örömforrás Florian Wirtz formajavulása és Szoboszlai Dominik hibája

Bár mindketten támadó középpályásnak mondhatók, Wirtz ezúttal sem a posztrivális Szoboszlai helyére állt be, az utolsó harminc percben egyszerre voltak a pályán. A nyáron igazolt német játékos az első liverpooli hónapjaiban szenvedett és még Németországban is sok kritikát kapott, december végén azonban megszerezte az első gólját az új klubjában, és a Barnsley elleni már a harmadik találata volt. Noha a magyar válogatott csapatkapitánya a kapu előtt nincs ilyen formában, a Barnsley ellen is a mérkőzés egyik legjobbja volt, a vezetést jelentő gólja pedig már a hatodik volt az idény során a Vörösök színeiben.

Németországban úgy érzik, hogy a tendencia alapján Wirtz és Szoboszlai között egyre apad a Liverpoolban nyújtott teljesítménybeli különbség.

A Bild a tudósításában azt írta, hogy a magyar játékos „égbekiáltó hibája” után „Wirtz mentette meg a Liverpoolt a harmadosztályú csapat ellen”. A cikk bevezetésében is a gólt és gólpasszt is szerzett középpályás méltatása szerepelt: „A Vörösök sokáig remegtek, de aztán jön Wirtz!”

A Kicker már tényszerűbben, de szintén nagyon megdicsérte a Leverkusen egykori játékosát, a német Sky és a Sport.de pedig tündöklésnek nevezte a nem mellesleg 2-1-nél egy ziccert is kihagyó Wirtz teljesítményét, miközben Szoboszlai hibáját – a 4-1-es győzelem ellenére – mindkét lap kárörvendve végzetesnek titulálta.

A Liverpool legközelebb szombat délután, a Burnley elleni hazai bajnokin lép pályára – a német és a magyar szurkolók is kíváncsian várhatják Wirtz és Szoboszlai akkori teljesítményét.