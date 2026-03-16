Pénzeső a vállalkozásoknak: akár 12 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak

Hó végén élesedik az Energiaügyi Minisztérium (EM) által kezdeményezett és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) szakmai közreműködésével megvalósuló Digitális Megújulás Operatív Program Plusz újabb fejezete, mely a kkv-k növekedési lehetőségeit támogatja a digitális infrastruktúra és transzformáció terén.

Az utóbbi húsz év legkedvezőbb digitalizációs pályázati támogatása vállalkozásoknak. Fotó: Shutterstock

Kis cégek a támogatás fókuszában

A legnagyobb egyszerűsítést az egységköltség-alapú elszámolás jelenti, amelynek köszönhetően a pályázóknak nem kell tételesen igazolniuk a felmerült kiadásokat. A cél a kis cégek alacsony digitális intenzitási szintjének növelése, így a pályázati részvétel feltétele egy előzetes szintfelmérés elvégzése.

A forrás a mikro- és kisvállalkozások digitális infrastruktúrájának, képességeinek fejlesztésére fordítható, így egyebek mellett:

informatikai eszközök (például számítógépek, mobiltelefonok, nyomtatók, hálózati berendezések, szoftverek),

felhőszolgáltatások beszerzése,

digitális tanácsadás,

weboldal vagy webshop készítése számolható el.

A projektben az eszközbeszerzés aránya elérheti akár a 30 százalékot is. Az akár 12 millió forint vissza nem térítendő támogatás a korszerű infokommunikációs megoldások használatában lemaradásban lévő kisvállalkozások versenyhelyzetét javítja.

Hamarosan a fővárosi kkv-k is pályázhatnak

– A digitális infrastruktúra kiépítésével, az eszközök alkalmazásához szükséges képzésekkel láthatóbbá válnak az online térben, könnyebben érik el lehetséges ügyfeleiket, vásárlóikat. A korábbi kiírásokhoz képest jelentősen bővítettük a kedvezményezettek körét, a pályázatot megnyitottuk az egyéni vállalkozók előtt is. Úgy számolunk, hogy a vissza nem térítendő támogatás akár 8-10 ezer cég működését könnyítheti meg, teheti hatékonyabbá és eredményesebbé – emelte ki Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára.

Ezek a konstrukciók nagyon kedvező lehetőséget teremtenek a mikro- és kisvállalkozások számára a digitális fejlesztésekhez, miközben jelentős új piaci potenciált nyitnak az informatikai és kommunikációtechnológiai (IKT) szektor szereplői előtt. A programok várhatóan komoly lendületet adnak a hazai kkv-k digitális felzárkózásának, és segítenek nekik megőrizni versenyképességüket a gyorsan változó gazdasági környezetben. Mindez támogatja a kamara elsődleges küldetését, hogy segítse a vállalkozásokat hatékonyságuk és versenyképességük növelésében

– közölte Csókay Ákos, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára.