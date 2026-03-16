Pénzeső a vállalkozásoknak: akár 12 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak

Harmincmilliárd forintos keretből 3–12 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, 90 százalékos támogatási intenzitás mellett mikro- és kisvállalkozásoknak hardverre, szoftverre, webfejlesztésre és e-kereskedelemre. A DIMOP Plusz program kibővített második köre hamarosan Budapesten is elérhetővé válik, így az ország teljes területéről lehet majd pályázni a támogatásra.

2026. 03. 16. 11:53
Hó végén élesedik az Energiaügyi Minisztérium (EM) által kezdeményezett és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) szakmai közreműködésével megvalósuló Digitális Megújulás Operatív Program Plusz újabb fejezete, mely a kkv-k növekedési lehetőségeit támogatja a digitális infrastruktúra és transzformáció terén.

Az utóbbi húsz év legkedvezőbb digitalizációs pályázati támogatása vállalkozásoknak.

Kis cégek a támogatás fókuszában

A legnagyobb egyszerűsítést az egységköltség-alapú elszámolás jelenti, amelynek köszönhetően a pályázóknak nem kell tételesen igazolniuk a felmerült kiadásokat. A cél a kis cégek alacsony digitális intenzitási szintjének növelése, így a pályázati részvétel feltétele egy előzetes szintfelmérés elvégzése.

A forrás a mikro- és kisvállalkozások digitális infrastruktúrájának, képességeinek fejlesztésére fordítható, így egyebek mellett:

  • informatikai eszközök (például számítógépek, mobiltelefonok, nyomtatók, hálózati berendezések, szoftverek),
  • felhőszolgáltatások beszerzése, 
  • digitális tanácsadás, 
  • weboldal vagy webshop készítése számolható el. 

A projektben az eszközbeszerzés aránya elérheti akár a 30 százalékot is. Az akár 12 millió forint vissza nem térítendő támogatás a korszerű infokommunikációs megoldások használatában lemaradásban lévő kisvállalkozások versenyhelyzetét javítja. 

Hamarosan a fővárosi kkv-k is pályázhatnak

– A digitális infrastruktúra kiépítésével, az eszközök alkalmazásához szükséges képzésekkel láthatóbbá válnak az online térben, könnyebben érik el lehetséges ügyfeleiket, vásárlóikat. A korábbi kiírásokhoz képest jelentősen bővítettük a kedvezményezettek körét, a pályázatot megnyitottuk az egyéni vállalkozók előtt is. Úgy számolunk, hogy a vissza nem térítendő támogatás akár 8-10 ezer cég működését könnyítheti meg, teheti hatékonyabbá és eredményesebbé – emelte ki Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára.

Ezek a konstrukciók nagyon kedvező lehetőséget teremtenek a mikro- és kisvállalkozások számára a digitális fejlesztésekhez, miközben jelentős új piaci potenciált nyitnak az informatikai és kommunikációtechnológiai (IKT) szektor szereplői előtt. A programok várhatóan komoly lendületet adnak a hazai kkv-k digitális felzárkózásának, és segítenek nekik megőrizni versenyképességüket a gyorsan változó gazdasági környezetben. Mindez támogatja a kamara elsődleges küldetését, hogy segítse a vállalkozásokat hatékonyságuk és versenyképességük növelésében

– közölte Csókay Ákos, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. 

A fejlesztéseket továbbra is a kamara által gondozott Modern vállalkozások program keretében akkreditált szállítók és minősített termékek felhasználásával lehet megvalósítani. Hatmillió forint pályázati érték felett a megvalósítás feltétele a digitális fejlesztési koncepció elkészítése is, amelyet a kamara díjmentesen biztosít az érintett vállalkozásoknak. Hatmillió forint alatt ez bírálati előnyt jelent.

További jó hír, hogy a budapesti cégeknek sem kell sokat várniuk már, március elején elkezdődött a DIMOP Plusz 1.2.6/C jelű pályázati felhívás társadalmi egyeztetése, amely a budapesti mikro- és kisvállalkozások számára teheti majd elérhetővé ezt a kedvező digitalizációs támogatást. A forrásokat az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

