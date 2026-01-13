Az ellenfél edzője csalódott a tiszteletlen Szoboszlai miatt, egy büntetőt is számonkért rajta

Szoboszlai Dominik és Jeremie Frimpong góljára a 40. percben válaszolt Adam Phillips, a Barnsley játékosa a magyar válogatott középpályás hanyag sarkazását kihasználva négy méterről lőtt a Liverpool kapujába. Bár a második félidőben is szerzett két gólt a hazai együttes, a 4-1-es vereség és az FA-kupa-kiesés után is tudott minek örülni Conor Hourihane vezetőedző. Az egykori ír válogatott futballista március óta irányítja a harmadosztályú csapatot, Phillipsről pedig azt is kiemelte, hogy az angol középpályás (2009 és 2017 között) a Vörösök akadémiáján nevelkedett.

A Barnsley-edző Conor Hourihane szerint a Liverpool játékosa, Szoboszlai Dominik tiszteletlen volt Adam Phillips gólja előtt. Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Conor Hourihane csalódott Adam Phillips góljának körülményei miatt

– Nagyon büszke vagyok a srácokra. Külön fantasztikus érzés lehet Adamnek, hogy gólt lőtt a Kop (a Liverpool ultrái – a szerk.) előtt. Ő egy Liverpool-szurkoló, aki végigjárta a klub akadémiát, és mostantól egész életében beszélhet majd erről a tettéről is, márpedig nem sokan tehetik ezt meg. De őszintén szólva, maga a gólszerzés módja egy kicsit csalódottá tesz.

Nem hiszem, hogy a Chelsea, az Arsenal vagy a Manchester City ellen, vagy mondjuk egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen is megtette volna ezt.

Örülök Adamnek, de tiszteletlenség a játékosuk szemszögéből – mondta a vendégek 34 éves trénere, aki tehát a hazaiakat irányító Arne Slothoz hasonlóan szintén Szoboszlai hibáját emelte ki a mérkőzésről.

Szoboszlai és Cleary eseténél járt volna a büntető a Barnsley-nak?

Hourihane-t arról is kérdezték, hogy a második félidőben Szoboszlai Dominik és Reyes Cleary incidense után járt-e volna a tizenegyes a Barnsley csapatának. – Akkor azt hittem, hogy az egy sziklaszilárd büntető, mert már túlment az ellenfél játékosán.

Valaki mondta, hogy (Szoboszlai – a szerk.) hozzáért a labdához, de más szerint gondba került és elkezdte húzni Reyes mezét.

Jelentős pillanatban, 2-1-es hátrányban, a szurkolóink előtt rúghattunk volna tizenegyest, utána bármi történhetett volna. Szóval fontos döntés volt, ami látszólag ellenünk szólt – nyilatkozta az ír tréner.

A League One tabelláján a számos elmaradt mérkőzésének is köszönhetően csupán a 17. helyen álló Barnsley szombaton a Blackpool együttesét fogadja a harmadosztályú bajnokságban.