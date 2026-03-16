Szegény gazdagok: milliárdos ukránok a Forbes listáján

A Forbes idén is közzétette a világ leggazdagabb embereinek listáját. A nevek között ukránok is akadnak szép számban, akiknek egy része ráadásul jól keresett a háború ellenére is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 7:58
A Forbes ismét közzétette, kik is a világ leggazdagabb emberei, és ők mekkora vagyonnal is rendelkeznek. A listán szép számmal akadnak ukránok is, akiknek egy része ráadásul a háború közepette is bővíteni tudta vagyonát, írja az Origo

A magazin szerint a leggazdagabb ukrán jelenleg Rinat Ahmetov (a 477. helyen áll a rangsorban, vagyona pedig 7,8 milliárd dollár). Annak ellenére, hogy cégei, a Metinvest és a DTEK hatalmas veszteségeket szenvedtek el az Oroszországgal vívott háború elején, nyilvánosan kijelentette, hogy Ukrajnában kíván maradni.

Ráadásul a háború okozta kezdeti visszaesés után szinte kilőtt a vagyona, ami ma már meghaladja a háború előtti mértéket. 

Az ukránok között a második helyet Viktor Pincsuk (a világ 1504. helyezettje, 2,8 milliárd dollár) – az Interpipe alapítója és a Starlight Media médiacsoport tulajdonosa – foglalja el.

A harmadik helyen Vlad Yatsenko áll (1913. hely, 2,2 milliárd dollár), a brit Revolut neobank társalapítója és műszaki igazgatója, amelyet 2025 novemberében magánbefektetők 75 milliárd dollárra becsültek. 2025-ben a Revolut megpróbált belépni Ukrajnába anélkül, hogy ukrán engedélyt kapott volna, de a Nemzeti Bank nem engedélyezte.

Ukrajna ötödik elnöke, Petro Porosenko megtartotta helyét a rangsorban, annak ellenére, hogy édességgyártó cége, a Roshen a háború miatt két gyárat is bezárni kényszerült.

Az „ukrán” listát Andrij Verevszkij (Agroholding Kernel), Vadim Novinszkij (Smart Holding) és Kosztyantyin Zsevago (Ferrexpo) zárja – egyenként 1,2 milliárd dolláros vagyonnal.

A Forbes-listát egyébként Elon Musk vezeti.

 

Borítókép: Rinat Ahmetov, a Metinvest és a DTEK tulajdonosa (Fotó: AFP)

