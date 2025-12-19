A Liverpool BL-győztese szerint nagy a baj, két klasszisát is eladhatja a klub

A Premier League új idénye előtt sokan arra számítottak, hogy a 450 millió fontot költő Liverpool megvédi angol bajnoki címét, ám Arne Slot együttese tizenhat fordulót követően a hetedik helyen szerénykedik, tíz ponttal lemaradva az éllovas Arsenaltól. A klub átigazolási rekordot is döntött, ugyanis hosszas huzavona után 125 millió fontért leigazolta Alexander Isakot a Newcastle Unitedtől, mellette pedig 116 millió fontért cserébe sikerült megszerezni Florian Wirtzet is a Bayer Leverkusentől.

Dietmar Hamann többet vár a Liverpoolban Alexander Isaktól és Florian Wirtztől. Fotó: DPA/AFP/Sven Hoppe

A két játékos egyelőre nem tudott megfelelni a hatalmas elvárásoknak, az erőnléti gondokkal küzdő svéd rekordigazolás mindössze egy bajnoki gólt tud eddig felmutatni, de a teljes összkép sem mutat szebb képet, 15 tétmeccsen kétszer talált be. Német csapattársa legalább a fejlődés jeleit mutatja azóta, hogy felépült legutóbbi sérüléséből, ám a három gólpassz 21 találkozón – gól nélkül – így is kevésnek mondható.

A Liverpool egykori játékosa Isakról és Wirtzről

A klubnál 1999 és 2006 között futballozó Dietmar Hamann már korábban is odaszúrt Wirtznek, most pedig figyelmeztette a párost, hogy amennyiben nem sikerül javítani a teljesítményen, könnyen klubváltás lehet a történet vége.

– Nem hiszem, hogy a Liverpool bárkit is eladna januárban, de ha a helyzet nem javul Alexander Isak esetében márciusig vagy áprilisig, akkor valószínűleg le fognak ülni tárgyalni arról, hogy nyáron eladják egy olyan klubnak, mint a Barcelona.

Érdeklődőkből nem lenne hiány, mert már korábban Newcastle-ben megmutatta, hogy mire képes.

De a jövője nagyban függ Ekitiké formájától is, mert ha továbbra is így teljesít, akkor Isaknak nehéz lesz bekerülnie a kezdőbe, hacsak nem kényszerűségből kell a szélen játszania – idézi az Origo a korábbi középpályást, aki 2005-ben Bajnokok Ligáját nyert a Vörösökkel.

Hamann hozzátette, bár anyagilag minden bizonnyal még a Bajnokok Ligája nélkül is rendben lenne a klub, ez nem jelent garanciát a két sztár maradására: – Nem költöttek volna ennyit, ha nem engedhették volna meg maguknak. A Liverpool az előző nyár előtt nem volt nagy költekező, és általában bölcsen használják fel a pénzt.

Ha nem teljesít jól a csapat, akkor sem lesz rászorulva az eladásra, ugyanakkor könnyen veszélybe kerülhet az olyan játékosok jövője, mint Isak vagy Wirtz, ha nem teljesítenek jól, és nem jön össze a BL-szereplés

– mondta.

A Liverpool legközelebb szombaton lép pályára, méghozzá a Tottenham vendégeként.