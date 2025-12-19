LiverpoolAlexander Isakdietmar hamannflorian wirtz

A Liverpool BL-győztese szerint nagy a baj, két klasszisát is eladhatja a klub

Továbbra sem azt hozza Alexander Isak és Florian Wirtz a Liverpool labdarúgócsapatánál, mint amit a nyári igazolásuk óta várnak tőlük. A Liverpool egykori futballistája, Dietmar Hamann szerint az Alexander Isak, Florian Wirtz párosnak mindenképpen fejlődnie kell, ellenkező esetben könnyen képbe kerülhet az eladás is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 8:40
Alexander Isak jövője is veszélybe kerülhet Liverpoolban (Fotó: NurPhoto/AFP/Luca Rossini)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Premier League új idénye előtt sokan arra számítottak, hogy a 450 millió fontot költő Liverpool megvédi angol bajnoki címét, ám Arne Slot együttese tizenhat fordulót követően a hetedik helyen szerénykedik, tíz ponttal lemaradva az éllovas Arsenaltól. A klub átigazolási rekordot is döntött, ugyanis hosszas huzavona után 125 millió fontért leigazolta Alexander Isakot a Newcastle Unitedtől, mellette pedig 116 millió fontért cserébe sikerült megszerezni Florian Wirtzet is a Bayer Leverkusentől.

Dietmar Hamann többet vár a Liverpoolban Alexander Isaktól és Florian Wirtztől
Dietmar Hamann többet vár a Liverpoolban Alexander Isaktól és Florian Wirtztől. Fotó: DPA/AFP/Sven Hoppe

A két játékos egyelőre nem tudott megfelelni a hatalmas elvárásoknak, az erőnléti gondokkal küzdő svéd rekordigazolás mindössze egy bajnoki gólt tud eddig felmutatni, de a teljes összkép sem mutat szebb képet, 15 tétmeccsen kétszer talált be. Német csapattársa legalább a fejlődés jeleit mutatja azóta, hogy felépült legutóbbi sérüléséből, ám a három gólpassz 21 találkozón – gól nélkül – így is kevésnek mondható.

 

A Liverpool egykori játékosa Isakról és Wirtzről

A klubnál 1999 és 2006 között futballozó Dietmar Hamann már korábban is odaszúrt Wirtznek, most pedig figyelmeztette a párost, hogy amennyiben nem sikerül javítani a teljesítményen, könnyen klubváltás lehet a történet vége.

– Nem hiszem, hogy a Liverpool bárkit is eladna januárban, de ha a helyzet nem javul Alexander Isak esetében márciusig vagy áprilisig, akkor valószínűleg le fognak ülni tárgyalni arról, hogy nyáron eladják egy olyan klubnak, mint a Barcelona. 

Érdeklődőkből nem lenne hiány, mert már korábban Newcastle-ben megmutatta, hogy mire képes.

De a jövője nagyban függ Ekitiké formájától is, mert ha továbbra is így teljesít, akkor Isaknak nehéz lesz bekerülnie a kezdőbe, hacsak nem kényszerűségből kell a szélen játszania – idézi az Origo a korábbi középpályást, aki 2005-ben Bajnokok Ligáját nyert a Vörösökkel.

Hamann hozzátette, bár anyagilag minden bizonnyal még a Bajnokok Ligája nélkül is rendben lenne a klub, ez nem jelent garanciát a két sztár maradására: – Nem költöttek volna ennyit, ha nem engedhették volna meg maguknak. A Liverpool az előző nyár előtt nem volt nagy költekező, és általában bölcsen használják fel a pénzt. 

Ha nem teljesít jól a csapat, akkor sem lesz rászorulva az eladásra, ugyanakkor könnyen veszélybe kerülhet az olyan játékosok jövője, mint Isak vagy Wirtz, ha nem teljesítenek jól, és nem jön össze a BL-szereplés

– mondta.

A Liverpool legközelebb szombaton lép pályára, méghozzá a Tottenham vendégeként.

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu