Németországban szálltak bele Wirtzbe, a vitatott esetére a Premier League is reagált

Hugo Ekitiké duplájával győzött 2-0-ra a Liverpool az Anfielden azon a Premier League-találkozón, amelyen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként kapott lehetőséget. Szoboszlaihoz hasonlóan Florian Wirtz is a hajrában hagyta el a pályát, a német támadó középpályás a 21. liverpooli tétmérkőzésén is gól nélkül maradt. Németországban általában megvédik 22 éves honfitársukat, ám a Vörösök egykori játékosa, Dietmar Hamann most Wirtz hatástalanságát is kritizálva azt állította, hogy „amikor nézem játszani, néha az az érzésem támad, hogy ő maga sem hiszi már, hogy képes lesz az áttörésre”. A Brighton elleni bajnoki után mégis inkább egy szabálytalanság miatt került be a futballista a hírekbe.

Florian Wirtz (jobbra) és Szoboszlai Dominik is a kispadon zárta a Liverpool Brighton elleni bajnokiját (Fotó: DPA/Arne Dedert)

A Premier League a Florian Wirtz elleni szabálytalanságról

Az első félidő végén a vendégek játékosa, Diego Gómez mellkason talpalta német ellenfelét, ám végül csak sárga lapot kapott az esetért, és a videobírós szobába sem gondolták másképpen. Angliában több szakértő, köztük a korábbi játékvezető, Mike Dean szerint is ki kellett volna állítani a paraguayi középpályást, a Premier League illetékesei azonban a közösségi médiában megvédték a pályán hozott döntést:

A játékvezető Gómeznek ítélt sárga lapját a VAR ellenőrizte és megerősítette: a Wirtz elleni szabálytalanság nem ítélhető sem túlzottan erőszakosnak, sem súlyosnak

– áll a PL közleményében.

Wirtz a szünet után tudta folytatni a játékot, mielőtt a 78. percben lecserélte őt Arne Slot vezetőedző. A tabellán pillanatnyilag hatodik Liverpool legközelebb jövő szombaton, a Tottenham otthonában lép pályára.