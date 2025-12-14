Liverpool FCdietmar hamannflorian wirtzBrighton & Hove AlbionPremier League

Németországban szálltak bele Wirtzbe, a vitatott esetére a Premier League is reagált

Az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában, szombat délután a címvédő Liverpool 2-0-ra nyert a vendég Brighton ellen. A találkozó után a Vörösök német játékosa, Florian Wirtz egyik esete is nagy visszhangot keltett, a Premier League meg is indokolta, miért maradt el a piros lap a szabálytalanságnál.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 7:12
Florian Wirtz Liverpoolban: 21 mérkőzésen 1452 játékperc alatt 0 gól és 5 gólpassz (Fotó: AFP/Paul Ellis)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hugo Ekitiké duplájával győzött 2-0-ra a Liverpool az Anfielden azon a Premier League-találkozón, amelyen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként kapott lehetőséget. Szoboszlaihoz hasonlóan Florian Wirtz is a hajrában hagyta el a pályát, a német támadó középpályás a 21. liverpooli tétmérkőzésén is gól nélkül maradt. Németországban általában megvédik 22 éves honfitársukat, ám a Vörösök egykori játékosa, Dietmar Hamann most Wirtz hatástalanságát is kritizálva azt állította, hogy „amikor nézem játszani, néha az az érzésem támad, hogy ő maga sem hiszi már, hogy képes lesz az áttörésre”. A Brighton elleni bajnoki után mégis inkább egy szabálytalanság miatt került be a futballista a hírekbe.

Florian Wirtz (jobbra) és Szoboszlai Dominik is a kispadon zárta a Liverpool szombati bajnokiját
Florian Wirtz (jobbra) és Szoboszlai Dominik is a kispadon zárta a Liverpool Brighton elleni bajnokiját (Fotó: DPA/Arne Dedert)

A Premier League a Florian Wirtz elleni szabálytalanságról

Az első félidő végén a vendégek játékosa, Diego Gómez mellkason talpalta német ellenfelét, ám végül csak sárga lapot kapott az esetért, és a videobírós szobába sem gondolták másképpen. Angliában több szakértő, köztük a korábbi játékvezető, Mike Dean szerint is ki kellett volna állítani a paraguayi középpályást, a Premier League illetékesei azonban a közösségi médiában megvédték a pályán hozott döntést: 

A játékvezető Gómeznek ítélt sárga lapját a VAR ellenőrizte és megerősítette: a Wirtz elleni szabálytalanság nem ítélhető sem túlzottan erőszakosnak, sem súlyosnak

áll a PL közleményében.

Wirtz a szünet után tudta folytatni a játékot, mielőtt a 78. percben lecserélte őt Arne Slot vezetőedző. A tabellán pillanatnyilag hatodik Liverpool legközelebb jövő szombaton, a Tottenham otthonában lép pályára.

Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekpuzsér róbert

Puzsér Róbert okozhatja Magyar Péter vesztét, egy mondattal a földbe döngölte

Felhévizy Félix avatarja

Váratlan helyzet állt elő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu