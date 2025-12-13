Megvalósul a liverpooli rémálom? Slot rossz hírt közölt Szoboszlairól

Szoboszlai Dominik az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb láncszem Liverpoolban ebben az idényben, gyakran ő viszi a hátán a csapatot, és a szurkolók a közösségi fórumokon mindig az idény legjobbjaként jellemzik őt, nem bánnák, ha tizenegy lenne belőle a keretben. A ligakupa-meccseken kívül mindig a kezdőbe nevezi mestere a magyar középpályást, akivel szombatig nem fordult elő, hogy lecserélték volna egy olyan találkozón, amelyen a kezdőcsapatban kapott helyet. A Brighton ellen viszont megtörtént ez, és félő volt, hogy sérülés állhat Arne Slot lépése mögött, egy ütközés után ugyanis korábban ápolni kellett Szoboszlait, aki aztán folytatta a játékot, mielőtt a 83. percben Federico Chiesa váltotta volna őt.

Szoboszlai Dominik megsérült, ennek nem örülhetnek Liverpoolban Fotó: Jonathan Moscrop / CSM via ZUMA Press Wire

Szoboszlai és Gomez is megsérült

A holland menedzser a 2-0-ra megnyert PL-mérkőzés után megerősítette, bizony nem jó a helyzet. Szoboszlai és Joe Gomez is megsérült a meccsen.

– Nem számítanék rá, hogy benne lesz a keretben a jövő héten (a Tottenham Hotspur ellen – a szerk.), de néha vannak pozitív meglepetések – mondta Slot Gomezről. – Talán most már az emberek is jobban megértik, miért voltam mindig ennyire óvatos vele, és miért nem játszattam ennyi meccsen. Gondolom, sokan nem értették, hogy ha van egy jobbhátvédem, akkor miért nem játszatom.

Dom esetében a bokájáról van szó. Nem nézett ki jól, amikor először láttam. De hihetetlen a mentalitása, úgyhogy reménykedjünk a legjobbakban.

A jó hír az, hogy Conor Bradley visszatér az eltiltásából, és Jeremie Frimpong is velünk fog edzeni. Viszont Mo (Szalah – a szerk.) hiányozni fog, mert az Afrikai Nemzetek Kupáján vesz részt – sorolta a hiányzókat a Liverpool menedzsere.

Mint azt Slot megemlítette, jobbhátvédek terén rossz helyzetben vannak a Vörösök. Jeremie Frimpong és Conor Bradley gyakran sérült, a helyettesükről, Joe Gomezről nem is szólva. Általában Szoboszlai ugrik be, amikor egyikük sem bevethető, így történt ez a Brighton ellen is, most viszont nem tudni, hogy rá lehet-e számítani a közeljövőben.