Megvalósul a liverpooli rémálom? Slot rossz hírt közölt Szoboszlairól

Az egyik szemük sír, a másik nevet Liverpoolban. A címvédő végre meccset nyert a Premier League-ben, szombaton hazai pályán 2-0-ra gyűrte le a Brightont, azonban ez vezéráldozattal járt, Szoboszlai Dominik fájó bokával hagyta el a pályát. A jobbhátvédek terén egyre rosszabb a helyzet, Joe Gomez is kidőlt a sorból.

2025. 12. 13. 20:39
Szoboszlai Dominik Arne Slot egyik legfontosabb játékosa Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
Szoboszlai Dominik az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb láncszem Liverpoolban ebben az idényben, gyakran ő viszi a hátán a csapatot, és a szurkolók a közösségi fórumokon mindig az idény legjobbjaként jellemzik őt, nem bánnák, ha tizenegy lenne belőle a keretben. A ligakupa-meccseken kívül mindig a kezdőbe nevezi mestere a magyar középpályást, akivel szombatig nem fordult elő, hogy lecserélték volna egy olyan találkozón, amelyen a kezdőcsapatban kapott helyet. A Brighton ellen viszont megtörtént ez, és félő volt, hogy sérülés állhat Arne Slot lépése mögött, egy ütközés után ugyanis korábban ápolni kellett Szoboszlait, aki aztán folytatta a játékot, mielőtt a 83. percben Federico Chiesa váltotta volna őt.

Szoboszlai Dominik megsérült, ennek nem örülhetnek Liverpoolban
Szoboszlai Dominik megsérült, ennek nem örülhetnek Liverpoolban Fotó: Jonathan Moscrop / CSM via ZUMA Press Wire

Szoboszlai és Gomez is megsérült

A holland menedzser a 2-0-ra megnyert PL-mérkőzés után megerősítette, bizony nem jó a helyzet. Szoboszlai és Joe Gomez is megsérült a meccsen.

– Nem számítanék rá, hogy benne lesz a keretben a jövő héten (a Tottenham Hotspur ellen – a szerk.), de néha vannak pozitív meglepetések – mondta Slot Gomezről. – Talán most már az emberek is jobban megértik, miért voltam mindig ennyire óvatos vele, és miért nem játszattam ennyi meccsen. Gondolom, sokan nem értették, hogy ha van egy jobbhátvédem, akkor miért nem játszatom.

Dom esetében a bokájáról van szó. Nem nézett ki jól, amikor először láttam. De hihetetlen a mentalitása, úgyhogy reménykedjünk a legjobbakban.

A jó hír az, hogy Conor Bradley visszatér az eltiltásából, és Jeremie Frimpong is velünk fog edzeni. Viszont Mo (Szalah – a szerk.) hiányozni fog, mert az Afrikai Nemzetek Kupáján vesz részt – sorolta a hiányzókat a Liverpool menedzsere.

Mint azt Slot megemlítette, jobbhátvédek terén rossz helyzetben vannak a Vörösök. Jeremie Frimpong és Conor Bradley gyakran sérült, a helyettesükről, Joe Gomezről nem is szólva. Általában Szoboszlai ugrik be, amikor egyikük sem bevethető, így történt ez a Brighton ellen is, most viszont nem tudni, hogy rá lehet-e számítani a közeljövőben.

 

Slot nem boldog

A mérkőzésről Slot úgy fogalmazott, bár most valószínűleg elégedettebb a nagyközönség, mert a vereségek és a döntetlenek után végre nyert a Liverpool, ő azonban nem teljesen az, mert a megszokottnál több helyzetet engedett a csapat az ellenfeleknek, és gyakran a szerencsén is múlott, hogy a Brighton nem talált be. A Szalahhal való összetűzése után viszont azt látta az egyiptomi szélsőtől, amit szeretett volna.

Premier League, 16. forduló

szombat:

  • Chelsea–Everton 2-0 (2-0)
  • Liverpool–Brighton 2-0 (1-0)
  • Burnley–Fulham 2-3 (1-2)
  • Arsenal–Wolverhampton Wanderers 21.00 (tv: Spíler1)

vasárnap:

  • Crystal Palace–Manchester City 15.00 (tv: Match4)
  • Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 15.00
  • Sunderland–Newcastle United 15.00 (tv: Spíler1)
  • West Ham United–Aston Villa 15.00
  • Brentford–Leeds United 17.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • Manchester United–Bournemouth 21.00

Premier League – nagyon messze a címvédés!

